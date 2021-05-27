Минтруд придумал, как назначать пособия на детей от 8 до 17: кто получит деньги?

Как уже говорилось, речь только о неполных семьях — где второй родитель умер, пропал без вести, не был вписан в свидетельство о рождении. Также в эту категорию семья попадет, если родители ребенка разведены, но только в случае, когда алименты назначены судом. Второй критерий для назначения пособия: трудная жизненная ситуация — когда ежемесячный доход меньше прожиточного минимума на члена семьи. В каждом регионе прожиточный минимум отличается, в среднем по России в 2021 году он составляет 11 653 рубля .



Но ежемесячный доход — не единственное, что будут оценивать, определяя трудность жизненной ситуации каждой семьи. Правила здесь будут аналогичны тем, которые действуют при назначении пособия на детей от трех до семи лет: в зачет пойдет движимое и недвижимое имущество. Это называется «комплексная оценка нуждаемости» и в нее входит масса условий.

