Минтруд придумал, как назначать пособия на детей от 8 до 17: кто получит деньги?

Чуть больше месяца осталось до введения новой меры поддержки малоимущих семей — выплат родителям, которые воспитывают детей в одиночку. Анонсировал это пособие Владимир Путин во время послания Федеральному собранию в апреле этого года. Соответствующий указ президентом уже подписан, а Минтруд подготовил правила для назначения выплаты. Их должны утвердить до конца июня — с июля пособие уже начнут назначать.
Как сообщили в Минтруде, пособие в размере половины прожиточного минимума ребенка будут назначать одиноким родителям, воспитывающим детей в возрасте от восьми до семнадцати лет. Размер детского прожиточного минимума в каждом регионе отличается и меняется каждый год. В
Как уже говорилось, речь только о неполных семьях — где второй родитель умер, пропал без вести, не был вписан в свидетельство о рождении. Также в эту категорию семья попадет, если родители ребенка разведены, но только в случае, когда алименты назначены судом. Второй критерий для назначения пособия: трудная жизненная ситуация — когда ежемесячный доход меньше прожиточного минимума на члена семьи. В каждом регионе прожиточный минимум отличается, в среднем по России в
Но ежемесячный доход — не единственное, что будут оценивать, определяя трудность жизненной ситуации каждой семьи. Правила здесь будут аналогичны тем, которые действуют при назначении пособия на детей от трех до семи лет: в зачет пойдет движимое и недвижимое имущество. Это называется «комплексная оценка нуждаемости» и в нее входит масса условий.
Начнем с недвижимости: семью с доходом меньше прожиточного минимума на человека могут признать нуждающейся, если ее членам принадлежит на всех не больше одной квартиры или одного жилого дома. Если объектов недвижимости больше, то учитывать будут квадратные метры: до
— Также не учитываются жилые помещения, занимаемые заявителем и (или) членом его семьи, страдающим тяжелой формой хронического заболевания, при которой невозможно совместное проживание граждан в одном помещении, — сообщили в Минтруде.
Земельные участки тоже учитываются: право на получение пособия имеют семьи, у которых в собственности не больше
Также в собственности может быть одно нежилое помещение, одна дача и один гараж или машино-место (два для многодетных и родителей ребенка-инвалида).
Учитывается не только движимое, но и недвижимое имущество. При соответствующем ежемесячном доходе семья будет признана нуждающейся, если в ней есть один автомобиль. Два автомобиля — если семья многодетная или кто-то из членов семьи имеет инвалидность. При этом в пособии откажут, если двигатель автомобиля мощнее
Самоходная техника (трактора, комбайны и
И на сбережения тоже обращают внимание: не признают нуждающейся семью, в которой годовой доход от процентов по вкладам превышает величину среднего по России прожиточного минимума.
Если второй родитель в принципе существует, но мама и папа в разводе, то будет также дополнительно действовать «правило нулевого дохода»: для назначения пособия у взрослого должен быть официальный заработок — зарплата, пенсия, стипендия или доход от предпринимательской деятельности. Уважительной причиной для отсутствия таких доходов может быть уход за детьми в многодетной семье, уход за ребенком до трех лет, инвалидом или пожилым человеком старше
Как уточнили в Минтруде, большинство сведений для получения пособий будут проверяться автоматически, предоставлять дополнительные справки не потребуется. Заявление можно будет заполнить на портале «Госуслуги» или обратиться за выплатой в отделения Пенсионного фонда лично.
Все выплаты и пособия, которые действуют в России прямо сейчас или будут введены до конца