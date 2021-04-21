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Путин пообещал, что госуслуги будут предоставляться дистанционно

Президент сказал, что это нужно реализовать за три года

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Президент сегодня зачитывает послание Федеральному собранию

Президент сегодня зачитывает послание Федеральному собранию

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Через три года большинство государственных услуг должны предоставляться в дистанционном формате. Об этом в среду сообщил президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию.

— Уже в следующем, 2022 году мы должны внедрить принципы социального казначейства. Это значит, что все федеральные пособия, пенсии, другие социальные надбавки, услуги будут оформляться и выплачиваться в режиме одного окна, без беготни по инстанциям, а просто по факту создания семьи, рождения ребенка, выхода на пенсию или другой жизненной ситуации, — заявил президент. — Уже через три года абсолютное большинство государственных и муниципальных услуг должно предоставляться гражданам России дистанционно, в режиме 24 часа в сутки, 7 дней в неделю — то есть на постоянной основе.

Сегодня Владимир Путин зачитывает послание Федеральному собранию, в котором подводит итоги прошлого года и расставляет приоритеты во внутренней и внешней политике России на ближайшее время. Онлайн-трансляцию обращения смотрите здесь.

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Владимир Путин«Госуслуги»
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