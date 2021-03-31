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Сколько денег в семьях новосибирцев? Росстат отчитался о текущих сбережениях сибиряков

У жителей Новосибирска средняя сумма сбережений чуть меньше, чем у сельчан

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По сравнению с 2014 годом, семейный бюджет россиян вырос <nobr class="_">на 4 тысячи</nobr>&nbsp;

По сравнению с 2014 годом, семейный бюджет россиян вырос на 4 тысячи 

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Росстат посчитал, сколько денег есть у новосибирских семей. Отчет о располагаемых ресурсах домашних хозяйств разных регионов России за 2020 год опубликовали на сайте службы.

Ресурсы домашних хозяйств — это совокупность денежных доходов семьи, которыми она располагает для обеспечения всех своих расходов и создания сбережений. Проще говоря, это все деньги, которые есть в семье на момент исследования, не считая накоплений. В эту сумму входят любые доходы семьи и натуральные поступления. То есть, если, например, семья живет в своем доме и выращивает овощи для себя, — в размер располагаемых ресурсов включается их стоимость в денежном эквиваленте.

По данным Росстата, в 2020 году среднестатистическое домохозяйство Новосибирской области располагало суммой в 25 949 рублей. У городского населения эта сумма чуть меньше — 25 842 рубля, у сельского — 26 357 рублей.

По сравнению с 2019 годом, сумма немного выросла: в прошлом году она составила 25 360 рублей в среднем. А с 2014 года выросла на 4393 рубля.

В целом по Сибирскому федеральному округу показатель составил 26 158 рублей: больше всего ресурсов у семей Красноярского края — 32 360 рублей, меньше всего у жителей Республики Тыва — всего 16 874 рубля на семью.

У москвичей в 2020 году располагаемые ресурсы домохозяйств составили в среднем 45 222 рубля, у петербуржцев — 43 356 рублей.

В январе Росстат опубликовал результаты работы розничной торговли и общественного питания за 2020 год в Новосибирской области. За прошлый год магазины региона продали товаров на 535,5 миллиарда рублей. Это почти на 3% меньше, чем годом раньше. Подробнее об интересной статистике читайте тут.

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