Сколько денег в семьях новосибирцев? Росстат отчитался о текущих сбережениях сибиряков

Росстат посчитал, сколько денег есть у новосибирских семей. Отчет о располагаемых ресурсах домашних хозяйств разных регионов России за 2020 год опубликовали на сайте службы.



Ресурсы домашних хозяйств — это совокупность денежных доходов семьи, которыми она располагает для обеспечения всех своих расходов и создания сбережений. Проще говоря, это все деньги, которые есть в семье на момент исследования, не считая накоплений. В эту сумму входят любые доходы семьи и натуральные поступления. То есть, если, например, семья живет в своем доме и выращивает овощи для себя, — в размер располагаемых ресурсов включается их стоимость в денежном эквиваленте.