Сколько денег в семьях новосибирцев? Росстат отчитался о текущих сбережениях сибиряков

Росстат посчитал, сколько денег есть у новосибирских семей. Отчет о располагаемых ресурсах домашних хозяйств разных регионов России за 2020 год опубликовали на сайте службы.
Ресурсы домашних хозяйств — это совокупность денежных доходов семьи, которыми она располагает для обеспечения всех своих расходов и создания сбережений. Проще говоря, это все деньги, которые есть в семье на момент исследования, не считая накоплений. В эту сумму входят любые доходы семьи и натуральные поступления. То есть, если, например, семья живет в своем доме и выращивает овощи для себя, — в размер располагаемых ресурсов включается их стоимость в денежном эквиваленте.
По данным Росстата, в 2020 году среднестатистическое домохозяйство Новосибирской области располагало суммой в
По сравнению с 2019 годом, сумма немного выросла: в прошлом году она составила
В целом по Сибирскому федеральному округу показатель составил
У москвичей в 2020 году располагаемые ресурсы домохозяйств составили в среднем
В январе Росстат опубликовал результаты работы розничной торговли и общественного питания за 2020 год в Новосибирской области. За прошлый год магазины региона продали товаров на 535,5 миллиарда рублей. Это почти на 3% меньше, чем годом раньше. Подробнее об интересной статистике читайте тут.