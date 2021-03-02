Путинское пособие перестали продлевать автоматически

С сегодняшнего дня перестает действовать временный порядок продления так называемого путинского пособия. Он был введен почти год назад из-за распространения коронавируса: выплаты, срок предоставления которых истек с 1 апреля прошлого года по 1 марта текущего, автоматически продлевались без заявления и подтверждения доходов семьи. С сегодняшнего дня пособие нужно будет продлевать «вручную».
Выплата, которую в народе прозвали путинским пособием, назначается семьям, в которых ежемесячный доход ниже двух прожиточных минимумов. Размер пособия составляет прожиточный минимум ребенка — в среднем по стране в 2021 году это
Чтобы получать выплату, раз в год нужно писать заявление и подтверждать, что доход семьи не превышает двух прожиточных минимумов. Если этого не сделать, то выплату прекращают. С начала пандемии заявление можно было не писать — пособие автоматически продлевали на год. Теперь всё снова будет работать по старой схеме, то есть по заявлению. Подать его можно через МФЦ или напрямую в ведомство, которое будет назначать пособие. Если оформляете на первого ребенка, обращаться нужно в соцзащиту, на второго — в Пенсионный фонд по месту жительства. Подробнее о назначении путинских пособий можно прочитать в этом материале.