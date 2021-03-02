Путинское пособие перестали продлевать автоматически

Чтобы получать выплату, раз в год нужно писать заявление и подтверждать, что доход семьи не превышает двух прожиточных минимумов. Если этого не сделать, то выплату прекращают. С начала пандемии заявление можно было не писать — пособие автоматически продлевали на год. Теперь всё снова будет работать по старой схеме, то есть по заявлению. Подать его можно через МФЦ или напрямую в ведомство, которое будет назначать пособие. Если оформляете на первого ребенка, обращаться нужно в соцзащиту, на второго — в Пенсионный фонд по месту жительства. Подробнее о назначении путинских пособий можно прочитать в этом материале.

