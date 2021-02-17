Платить придется почти всем: разбираем новый налог на проценты по вкладам

НДФЛ облагается совокупный процентный доход по вкладам и остаткам на счетах в российских банках, который был выплачен вкладчику за год. Но не весь. Каждый год будет устанавливаться ключевая ставка Банка России, а от нее будет зависеть сумма необлагаемого процентного дохода. В 2021 году она составит 42 500 рублей , с дохода выше этой суммы придется заплатить 13%. В будущем сумма изменится.

Например, в начале года вы открыли вклад в размере 1,5 миллиона рублей. Ставка по вкладу — 5% годовых, проценты выплачиваются в конце срока действия договора, который заканчивается 1 декабря . Таким образом, процентный доход составит 68 750 рублей . Необлагаемый процентный доход за год — 42 500 рублей . Значит, для вас сумма налога составит 3412,50 рубля : ( 68 750 рублей — 42 500 рублей) x 13%.