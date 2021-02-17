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Платить придется почти всем: разбираем новый налог на проценты по вкладам

Платить придется почти всем: разбираем новый налог на проценты по вкладам

Юристы и ФНС отвечают на вопросы о том, кому, как и сколько придется платить за прибыль с вкладов

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Налоги добрались и до денег, которые вы получаете со вкладов

Налоги добрались и до денег, которые вы получаете со вкладов

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С 2021 года в России начал действовать подоходный налог, который нужно платить с процентов по банковским вкладам. Мы изучили рекомендации ФНС и поговорили с юристом, чтобы разобраться, кому, как и в каком размере его придется платить.

1

Кто должен платить налог?

Собственно, почти все, кто получает доход от вкладов. Есть два исключения: налогом не облагаются проценты по вкладам (остаткам на счетах) в рублях, процентная ставка по которым в течение всего календарного года составляет не более 1% годовых, и по счетам эскроу — специальным счетам, предназначенным для удерживания денежных средств в пользу третьего лица, например застройщика.

Освобождения от налогообложения для отдельных категорий налогоплательщиков не предусмотрено.

2

Сколько платить?

НДФЛ облагается совокупный процентный доход по вкладам и остаткам на счетах в российских банках, который был выплачен вкладчику за год. Но не весь. Каждый год будет устанавливаться ключевая ставка Банка России, а от нее будет зависеть сумма необлагаемого процентного дохода. В 2021 году она составит 42 500 рублей, с дохода выше этой суммы придется заплатить 13%. В будущем сумма изменится.

Например, в начале года вы открыли вклад в размере 1,5 миллиона рублей. Ставка по вкладу — 5% годовых, проценты выплачиваются в конце срока действия договора, который заканчивается 1 декабря. Таким образом, процентный доход составит 68 750 рублей. Необлагаемый процентный доход за год — 42 500 рублей. Значит, для вас сумма налога составит 3412,50 рубля: (68 750 рублей — 42 500 рублей) x 13%.

Также стоит помнить, что теперь при доходах свыше 5 миллионов рублей налоговая ставка увеличивается — она составляет 650 тысяч рублей и 15% от суммы доходов, превышающей 5 миллионов рублей.

3

А если у меня вклад в долларах?

Если полученные доходы номинированы в иностранной валюте, они пересчитываются в рубли по официальному курсу Банка России на дату фактического получения дохода. Колебание курса при расчете суммы НДФЛ не учитывается.

4

Документы в налоговую нужно подавать самому?

Нет, декларировать процентный доход не нужно — банк и налоговая сами разберутся.

— Налоговый орган самостоятельно рассчитывает сумму налога на основе сведений от банков, которые они обязаны предоставить не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным периодом, — объясняет Ярослав Летуто, руководитель практики налогового права и налоговых споров юридической фирмы «Мазка, Метёлкин, Бушмин и Партнёры». — После этого ФНС направит вкладчику уведомление на уплату НДФЛ по почте. Также его можно будет найти в личном кабинете налогоплательщика на сайте nalog.ru.

НДФЛ с процентов по вкладам, полученным за 2021 год, нужно будет заплатить не позднее 1 декабря 2022 года на основании уведомления налогового органа.

5

А если я не заплачу?

За неуплату налога предусмотрена ответственность — она будет выражаться в начислении и последующем взимании пени.

— Иной ответственности, например штрафа, здесь быть не может в силу прямого указания Пленума Высшего арбитражного суда Российской Федерации, — говорит юрист.

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НДФЛвкладыналоги
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