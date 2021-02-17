Платить придется почти всем: разбираем новый налог на проценты по вкладам

1
Кто должен платить налог?
Собственно, почти все, кто получает доход от вкладов. Есть два исключения: налогом не облагаются проценты по вкладам (остаткам на счетах) в рублях, процентная ставка по которым в течение всего календарного года составляет не более 1% годовых, и по счетам эскроу — специальным счетам, предназначенным для удерживания денежных средств в пользу третьего лица, например застройщика.
Освобождения от налогообложения для отдельных категорий налогоплательщиков не предусмотрено.
2
Сколько платить?
НДФЛ облагается совокупный процентный доход по вкладам и остаткам на счетах в российских банках, который был выплачен вкладчику за год. Но не весь. Каждый год будет устанавливаться ключевая ставка Банка России, а от нее будет зависеть сумма необлагаемого процентного дохода. В 2021 году она составит
Например, в начале года вы открыли вклад в размере
Также стоит помнить, что теперь при доходах свыше
3
А если у меня вклад в долларах?
Если полученные доходы номинированы в иностранной валюте, они пересчитываются в рубли по официальному курсу Банка России на дату фактического получения дохода. Колебание курса при расчете суммы НДФЛ не учитывается.
4
Документы в налоговую нужно подавать самому?
Нет, декларировать процентный доход не нужно — банк и налоговая сами разберутся.
— Налоговый орган самостоятельно рассчитывает сумму налога на основе сведений от банков, которые они обязаны предоставить не позднее
НДФЛ с процентов по вкладам, полученным за
5
А если я не заплачу?
За неуплату налога предусмотрена ответственность — она будет выражаться в начислении и последующем взимании пени.
— Иной ответственности, например штрафа, здесь быть не может в силу прямого указания Пленума Высшего арбитражного суда Российской Федерации, — говорит юрист.