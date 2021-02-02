Новосибирцы ударились в инвестиции — рассказываем, сколько они обычно вкладывают

Новосибирцы стали чаще вкладываться в инвестиции
В минувшем году новосибирцы стали намного чаще вкладываться в частные инвестиции. К такому выводу пришел «Райффайзенбанк». Опрос банка показал, что горожане таким образом ищут дополнительный заработок.
Как и сколько инвестируют новосибирцы
Опрос специалисты банка проводили среди пользователей интернета. По данным «Райффайзенбанка», в основном новосибирцы вкладывают в фондовый рынок не больше 100 тысяч рублей. Еще 30% опрошенных горожан держат на счету до 500 тысяч.
Каждый десятый новосибирец с помощью инвестирования смог накопить на первый взнос по ипотеке, 15% купили автомобиль, а 30% сделали ремонт.
Также горожане чаще вкладывали деньги с помощью комбинации брокерского и индивидуального счетов. Еще более 40% частных инвесторов выбирают просто брокерский счет.
Обычный банковский счет не дает человеку выхода на биржу. Поэтому существует брокерский счет клиента. По сути, это личный кошелек для хранения средств и ценных бумаг, который открывается лицензированной компанией-брокером. С помощью него человек может совершать операции купли-продажи акций, облигаций, валюты и прочего на российской и зарубежных площадках. Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) — счет для операций с ценными бумагами. Это способ вложить средства с минимальными убытками и таким образом заработать. ИИС может принести значительно больше денег, чем традиционный банковский вклад под проценты.
Почему вырос спрос на инвестиции?
По статистике банка, многие решили инвестировать, чтобы увеличить свой доход. Спрос на вклады начал расти с марта 2020 года. Ставки по основным банковским услугам (кредиты, открытия счетов, инвестиции, выпуск и обслуживание карт) снизились. В инвестициях многие увидели возможность увеличения дохода.
— Больше половины новосибирских инвесторов с помощью этого инструмента копят деньги на пенсию или крупные покупки. В столице эта доля еще выше — 33% и 27% соответственно, — пояснили в банке.
Также одной из причин роста объема инвестиций в России стала возможность совершать сделки удаленно — с помощью мобильного приложения своего банка. По результатам опроса, 78% новосибирцев пользуются этим способом. Каждый третий использует для этого ноутбук или компьютер. В 14% случаев клиенты просят помощи менеджеров по телефону — такой способ в Новосибирске выбирают чаще, чем в Москве и Санкт-Петербурге.
Как изменилось количество частных инвесторов в Новосибирске
Большинство опрошенных сибиряков пришли на рынок в течение последнего года, 45% из них стали инвестировать из интереса. Только 12% новосибирцев на этом рынке более трех лет. Доля тех, кто занимается инвестициями более пяти лет, составляет всего 6%.
Примечательно, что большинство новосибирских инвесторов осознают риски этого занятия и хотели бы получить образование, чтобы лучше понимать механизмы работы фондовых рынков.
Руководитель управления клиентского счастья и монетизации «Райффайзенбанка» Кирилл Матвеев предупреждает, что зарабатывать помогает только ответственный подход. В идеале инвестировать нужно, имея «подушку безопасности», взвесив все риски и оценив свои возможности. Инвестиционные риски могут меняться в зависимости от возраста, востребованности профессии инвестора на рынке и объема вложений.
Летом аналитики назвали компании, в которые новосибирцы вкладывают деньги. В тройке лидеров оказалась Coca-Cola.