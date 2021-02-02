Новосибирцы ударились в инвестиции — рассказываем, сколько они обычно вкладывают

В минувшем году новосибирцы стали намного чаще вкладываться в частные инвестиции. К такому выводу пришел «Райффайзенбанк». Опрос банка показал, что горожане таким образом ищут дополнительный заработок.



Как и сколько инвестируют новосибирцы



Опрос специалисты банка проводили среди пользователей интернета. По данным «Райффайзенбанка», в основном новосибирцы вкладывают в фондовый рынок не больше 100 тысяч рублей. Еще 30% опрошенных горожан держат на счету до 500 тысяч.

Каждый десятый новосибирец с помощью инвестирования смог накопить на первый взнос по ипотеке, 15% купили автомобиль, а 30% сделали ремонт.

