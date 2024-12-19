«Это беда большая, катастрофа»: при крушении танкеров в Анапе вытекло 40% нефтепродуктов — заявление Путина о ЧП

В Анапе гибнут животные из-за разлива нефтепродуктов Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU











Владимир Путин назвал крушение танкеров в Анапе катастрофой. Президент сегодня, 19 декабря, во время прямой линии перечислил, что именно сейчас делается для решения проблемы.

Напомним, в Керченском проливе 15 декабря произошло ЧП: сразу два судна потерпели крушение, у одного из танкеров оторвало носовую часть из-за сильного шторма. Оба корабля перевозили несколько тысяч тонн нефтепродуктов, которые в итоге оказались в море.

Пятна мазута попали на побережье, из-за этого в районе экстренно развернули оперативные штабы и ввели режим повышенной готовности. Последствия катастрофы могут быть ужасающими — гибель птиц и животных, заражение рыбы и морской воды нефтепродуктами.

— Правоохранители дают оценку действиям капитанов судов, — подчеркнул Владимир Путин. — По их мнению суда встали на якорь не там где положено, ушли не вовремя. Вчера еще шторм продолжался и работать достаточно сложно. К субботе море должно утихнуть. Это беда большая, катастрофа. Почти 40%: топлива вытекло. Работают службы разных ведомств. Рабочую группу возглавляет вице-премьер по транспорту Виталий Савельев.

По словам президента, сейчас необходимо оградить участок бонами и не дать расползтись пятну. Сделать все, чтобы убрать последствия на берегу. На ликвидации ЧП работает около четырех тысяч человек.

Владимир Путин рассказал, что часть мазута залегло на дно. И поэтому уже сейчас нужно готовиться, когда температура воды поднимется и что делать с подъемом мазута.

— Нужно вытаскивать подзатопленные танкеры на берег. Подводить так называемые полотенца, делать проект и вытаскивать на берег. Очень рассчитываю, что время не будет упущено, — заключил президент.