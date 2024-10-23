«Был сильный ветровал»: новосибирские дачники испугались вырубки леса — деревья вывозили грузовиками

Деревья грузовики начали вывозить еще летом Источник: читатели НГС











В Новосибирской области дачники из ДНТ «Царская усадьба» заявили о незаконной вырубке леса на территории Кубовинского сельсовета. Сибиряки отмечают, что грузовики вывозят деревья, начиная с лета. В Минприроды объяснили, что на самом деле произошло в лесу.

— Начиная с лета этого года и по сей день на территории Кубовинского сельсовета, ближе к поселку Ломовская дача, происходит, предположительно, незаконная вырубка леса. Нами неоднократно фиксировались фото и видео-доказательства этих незаконных действий, — сообщили НГС местные жители.

Сибиряки отмечают, что спрашивали у лесников, с чем связана рубка деревьев, однако никаких внятных комментариев не получили.

На кадрах, которые люди прислали в редакцию, видно, что грузовики действительно вывозят лес с территории сельсовета. При этом фотографии были сделаны в разные дни.

Сибиряки заявляют, что задавали вопросы властям, но никаких ответов не получили Источник: читатели НГС











Корреспондент НГС связался с заместителем главы Кубовинского сельсовета Ольгой Птушкиной. Она заявила, что сельсовет не имеет отношения к этой вырубке, а вопросы по этому поводу нужно адресовать областному Минприроды.

В пресс-службе министерства НГС объяснили, что ничего незаконного в этой ситуации нет — это плановая рубка.

— В 2023 году был сильный ветровал — когда деревья ломаются от сильного ветра. Сейчас проходят санитарные рубки, всё законно. Там большой объем работ, — подчеркнули в министерстве природы.