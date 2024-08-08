Особняки на полуострове: под Новосибирском коттеджи в загородном клубе захватили берег реки

Под Новосибирском проверили территорию загородного клуба «Морозово». Сотрудники Госземнадзора выяснили, не нарушают ли местные жители Водный кодекс РФ. Как проходила проверка и как выглядит элитный клуб в селе Морозово — смотрите в фоторепортаже НГС.
По представлению природоохранного прокурора специалисты проверили, не ограничен ли доступ к воде на полуострове.
Особое внимание уделялось прибрежной зоне. Согласно Водному кодексу, вдоль воды должна непрерывно проходить свободная и общедоступная полоса земли шириной 20 метров. Любые постройки и заборы в этой зоне считаются нарушением.
Специалист с помощью специального прибора фиксирует координаты заборов, чтобы затем по кадастровой карте определить точное расстояние от реки.
На территории клуба находятся роскошные особняки. Всего, по информации 2ГИС, на полуострове находится 30 зданий.
— Обследованием 50 земельных участков выявлены нарушения при формировании 30, которые пересекают либо границы водных объектов, либо их береговую полосу. В силу закона береговая полоса является территорией общего пользования, предназначена для использования неограниченным кругом лиц и не может быть в частной собственности, — объяснила НГС заместитель Новосибирского межрайонного природоохранного прокурора Екатерина Грязнова.
Она отметила, что во время проверки на территории клуба обнаружили заборы, гаражи и другие постройки, которые перекрывают доступ к воде.
Природоохранная прокуратура внесла представления руководителям четырех хозяйствующих субъектов. В суд направили три исковых заявления.
Екатерина Грязнова добавила, что проверка еще не завершена. После получения необходимых документов будут приняты меры в отношении владельцев остальных земельных участков.
После окончания проверки прокуратура начнет рассылать официальные уведомления. Если землей владеет физическое лицо, то против него будет подан иск в суд о сносе незаконных конструкций. Юридические лица сначала получат предписания о самостоятельном демонтаже в течение месяца. В случае неисполнения, вопрос будут решать в суде.
Ранее НГС писал о том, почему в Новосибирске не сносят незаконную дамбу у «Евроберега».
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