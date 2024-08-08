Особняки на полуострове: под Новосибирском коттеджи в загородном клубе захватили берег реки

Загородный клуб находится на небольшом полуострове на реке Бердь Источник: Новосибирская природоохранная прокуратура











Под Новосибирском проверили территорию загородного клуба «Морозово». Сотрудники Госземнадзора выяснили, не нарушают ли местные жители Водный кодекс РФ. Как проходила проверка и как выглядит элитный клуб в селе Морозово — смотрите в фоторепортаже НГС.

По представлению природоохранного прокурора специалисты проверили, не ограничен ли доступ к воде на полуострове.



Участок расположен в Искитимском районе Источник: Новосибирская природоохранная прокуратура











Особое внимание уделялось прибрежной зоне. Согласно Водному кодексу, вдоль воды должна непрерывно проходить свободная и общедоступная полоса земли шириной 20 метров. Любые постройки и заборы в этой зоне считаются нарушением.



Специалист с помощью специального прибора фиксирует координаты заборов, чтобы затем по кадастровой карте определить точное расстояние от реки.

Определяется фактическое расположение границ земельного участка Источник: Александр Ощепков, NGS.RU











На территории клуба находятся роскошные особняки. Всего, по информации 2ГИС, на полуострове находится 30 зданий.

Во время проверки обследовали земельные участки Источник: Александр Ощепков, NGS.RU











— Обследованием 50 земельных участков выявлены нарушения при формировании 30, которые пересекают либо границы водных объектов, либо их береговую полосу. В силу закона береговая полоса является территорией общего пользования, предназначена для использования неограниченным кругом лиц и не может быть в частной собственности, — объяснила НГС заместитель Новосибирского межрайонного природоохранного прокурора Екатерина Грязнова.



Она отметила, что во время проверки на территории клуба обнаружили заборы, гаражи и другие постройки, которые перекрывают доступ к воде.

Природоохранная прокуратура внесла представления руководителям четырех хозяйствующих субъектов. В суд направили три исковых заявления.

Проверка еще не завершена Источник: Новосибирская природоохранная прокуратура











Екатерина Грязнова добавила, что проверка еще не завершена. После получения необходимых документов будут приняты меры в отношении владельцев остальных земельных участков.

В отношении нарушителей примут необходимые меры Источник: Новосибирская природоохранная прокуратура











После окончания проверки прокуратура начнет рассылать официальные уведомления. Если землей владеет физическое лицо, то против него будет подан иск в суд о сносе незаконных конструкций. Юридические лица сначала получат предписания о самостоятельном демонтаже в течение месяца. В случае неисполнения, вопрос будут решать в суде.



Ранее НГС писал о том, почему в Новосибирске не сносят незаконную дамбу у «Евроберега».

