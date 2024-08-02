НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+29°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+29°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +30

2 м/c,

с-в.

 741мм 47%
Подробнее
3 Пробки
USD 85,78
EUR 92,85

СРОЧНО

Десятки мертвых голубей нашли у «Гагаринской»

Разгружают Транссиб
Новосибирск ведет соцсети
Откат госменеджеру в 3 млн
Где учатся отличники
Родители против «Сферума»
Плохое зрение — бич 21 века
Башенки на крышах
Разоблачили мифы об имплантах
НГС в Telegram
Экология Десятки мертвых голубей нашли рядом с «Гагаринской» — орнитолог назвал возможную причину гибели

Десятки мертвых голубей нашли рядом с «Гагаринской» — орнитолог назвал возможную причину гибели

Птиц в этом месте часто подкармливают прохожие

1 085
8 комментариев
Птицы лежали на газоне недалеко от станции метро

В Новосибирске 2 августа на газоне на Красном проспекте нашли десятки мёртвых голубей. Орнитолог Алексей Янковский объяснил, что причиной гибели птиц могло стать отравление.

Голубей нашли на газоне около станции метро «Гагаринская», рядом с домом на Красном проспекте, 96. Как сообщил читатель НГС, утром там лежало около 20 мертвых птиц. По наблюдениям корреспондента, к обеду голуби все еще находились там. Как рассказала сибирячка Ольга, которая работает рядом, птицы прилетают сюда регулярно.

— Я их, конечно подкармливаю, как и многие. Вот они сейчас поели и ходят около меня. Может, кто-то травит, не знаю, не видела, — говорит Ольга.

Орнитолог Алексей Яковлев считает, что, скорее всего, голуби погибли из-за того, что съели отравленную зерновую приманку. Такую используют для борьбы с крысами, обитающими рядом с мусорными контейнерами.

— Не следует применять такое средство в местах, доступных не только для грызунов. Имеются более избирательные методы борьбы с домовыми мышами и серыми крысами, — объясняет орнитолог.

По словам специалиста, причину гибели птиц могут установить ветеринарные службы.

В прошлом году 15 мертвых голубей нашли в Ленинском районе Новосибирска. Причиной их гибели тоже могла стать зерновая приманка для крыс.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий.

ПО ТЕМЕ
Травля животных Птицы Отравление Красный проспект Новосибирск
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY2
Печаль
SAD2
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
10
Grape Reflection 🍇
2 августа 2024, 20:07
Как будто это что-то плохое. Эти летающие крысы мало того что переносят заболевания, так ещё и гадят на крыши и балконы.
Гость
2 августа 2024, 20:13
Gastro Kort ?
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Хорошо, хоть небо не в клеточку»: журналистка НГС — о бесконечных заборах, которые мешают ходить и уродуют город
Настасья Медведева
Журналист
Мнение
Для тех, кто не хочет в Сочи. Рассказываем, как отдохнуть в Башкирии и на Алтае, чтобы вспоминать отпуск весь год
Катерина Абдулова
Корреспондент 86.RU
Мнение
Отдых без ограничений: как снять запрет на выезд за границу детям — объясняет адвокат
Павел Желновод
адвокат
Мнение
Не время выяснять отношения: новосибирский астролог дала советы на день новолуния в Раке
Юлия Тарантина
Мнение
Близнецам — разрушение иллюзий, Козерогам — неожиданные траты: таро-гороскоп на август для всех знаков Зодиака
Анастасия Першина
Рекомендуем
Знакомства

Иван,19

Алексей,46

Георгий,40

Антон,64

Мухаммад,29

S 79 D,43

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Дрова сосновые (горбыль) с доставкой самосвалом

800 ₽

Добавить объявление