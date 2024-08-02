Десятки мертвых голубей нашли рядом с «Гагаринской» — орнитолог назвал возможную причину гибели

Птицы лежали на газоне недалеко от станции метро Источник: Анастасия Грачева / NGS.RU











В Новосибирске 2 августа на газоне на Красном проспекте нашли десятки мёртвых голубей. Орнитолог Алексей Янковский объяснил, что причиной гибели птиц могло стать отравление.



Голубей нашли на газоне около станции метро «Гагаринская», рядом с домом на Красном проспекте, 96. Как сообщил читатель НГС, утром там лежало около 20 мертвых птиц. По наблюдениям корреспондента, к обеду голуби все еще находились там. Как рассказала сибирячка Ольга, которая работает рядом, птицы прилетают сюда регулярно.

— Я их, конечно подкармливаю, как и многие. Вот они сейчас поели и ходят около меня. Может, кто-то травит, не знаю, не видела, — говорит Ольга.



Орнитолог Алексей Яковлев считает, что, скорее всего, голуби погибли из-за того, что съели отравленную зерновую приманку. Такую используют для борьбы с крысами, обитающими рядом с мусорными контейнерами.



— Не следует применять такое средство в местах, доступных не только для грызунов. Имеются более избирательные методы борьбы с домовыми мышами и серыми крысами, — объясняет орнитолог.

По словам специалиста, причину гибели птиц могут установить ветеринарные службы.



В прошлом году 15 мертвых голубей нашли в Ленинском районе Новосибирска. Причиной их гибели тоже могла стать зерновая приманка для крыс.