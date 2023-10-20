«Вполне здоровые птицы»: сибирячка заявила о массовой гибели голубей на Станиславского

— На протяжении двух недель начали находить птиц. Сначала по две, потом три. Вполне здоровые птицы, — сказала Ольга. — Голубей я кормлю, и не хлебом, а покупаю корм. Иногда даже беру и лечу, если вижу повреждения. А сегодня утром выхожу, а их пять — все лежат.

