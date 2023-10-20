«Вполне здоровые птицы»: сибирячка заявила о массовой гибели голубей на Станиславского

В Новосибирске около жилых домов нашли мертвых голубей. Их обнаружили около домов №26 и 28 по улице Станиславского, сообщила НГС местная жительница Ольга. Она заявила, что стала замечать мертвых голубей около двух недель назад.
— На протяжении двух недель начали находить птиц. Сначала по две, потом три. Вполне здоровые птицы, — сказала Ольга. — Голубей я кормлю, и не хлебом, а покупаю корм. Иногда даже беру и лечу, если вижу повреждения. А сегодня утром выхожу, а их пять — все лежат.
По словам местной жительницы, сегодня днем пять голубей лежали около Станиславского, 26, еще не менее девяти она заметила вблизи Станиславского, 28. Женщина предположила, что птица могла отравиться.
Орнитолог Алексей Яновский в разговоре с НГС также предположил, что гибель голубей может быть связана с их отравлением. Но установить точные причины произошедшего, по его словам, могут специалисты ветеринарной службы.
— Скорее всего голуби поклевали зерновую отравленную приманку, выброшенную или специально выложенную кем-то для борьбы с крысами, я думаю. Отравленную зерновую приманку для борьбы с грызунами продают свободно в магазинах для дачников. Так что, случайное отравление птиц таким кормом вполне вероятно, — сказал специалист.
Управляющей компанией домов №26 и 28 по улице Станиславского выступает ЗАО «МКС-Новосибирск». НГС направил запрос в организацию с просьбой прокомментировать ситуацию.
В начале сентября жители Новосибирска сообщили о массовой гибели поползней. Обращения о травмах или гибели птиц поступали на улицах Лежена, Белинского, Станционной и других.