«Черно-желтый дым с запахом гари»: жители Ключ-Камышенского плато жалуются на выбросы из ИК-18

Жители Ключ-Камышенского плато жалуются на черно-желтый дым, который поднимается от исправительной колонии №18. Министерство природы Новосибирской области уже наказало сотрудника учреждения и потребовало отчета об устранении выявленных нарушений.
— Этой проблеме не первый год. Мы наблюдаем с разной периодичностью черно-желтый дым с запахом гари: то ли мусор сжигают, то ли какое-то производство. Я лично писал жалобы в администрацию района 2,5 года назад. Мне тогда ответили, что в ИК-18 планируется провести центральное отопление в 2023 году. Сделали они это или нет, я не знаю. Но дым-то есть, никуда не уходит, — рассказал НГС житель Ключ-Камышенского плато, 20 Алексей Ляпин.
Жители регулярно сигнализируют о вредных выбросах и дыме в местный паблик «Ключ-Камышенское плато | Новосибирск» во «ВКонтакте». В комментариях к одному из постов отметился официальный представитель Минприроды региона. Он заявил, что в мае выездная проверка выявила нарушение закона об охране окружающей среды в ИК-18.
— По результатам проверки ИК-18 выдано предписание об устранении выявленных нарушений в срок до 28 января 2024 года, а виновное лицо привлечено к административной ответственности по статьям 8.1, 8.5 и части 1 статьи 8.2 КоАП РФ. В связи с поступающими жалобами от граждан министерством направлен запрос в ИК-18 о предоставлении сведений о ходе исполнения выданного предписания. На сегодняшний день учреждение информацию не представило, — говорится в комментарии представителя Минприроды.
НГС направил запрос в ИК-18 с просьбой прокомментировать ситуацию с выбросами. При получении ответа материал будет дополнен.
Кроме того, в мэрии Новосибирска в ответ на жалобы местных жителей еще 2 февраля 2023 года заявили, что для подключения ИК-18 к центральной системе теплоснабжения необходима реконструкция.
— Непосредственно реконструкция и строительство запланированы на 2027 год, — заявили в мэрии.
7 сентября сообщалось, что Искитимский районный суд прекратил уголовное дело о загрязнении атмосферы — обвиняемым был Сергей Веревкин, бывший сотрудник АО «ЭПМ-Новосибирский электродный завод».