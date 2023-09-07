«Черно-желтый дым с запахом гари»: жители Ключ-Камышенского плато жалуются на выбросы из ИК-18

— Этой проблеме не первый год. Мы наблюдаем с разной периодичностью черно-желтый дым с запахом гари: то ли мусор сжигают, то ли какое-то производство. Я лично писал жалобы в администрацию района 2,5 года назад. Мне тогда ответили, что в ИК-18 планируется провести центральное отопление в 2023 году. Сделали они это или нет, я не знаю. Но дым-то есть, никуда не уходит, — рассказал НГС житель Ключ-Камышенского плато, 20 Алексей Ляпин.

