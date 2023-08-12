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В Новосибирске оградили территорию рядом с дендропарком

На огороженном участке нет никаких построек — только трава и земля

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В Новосибирске поставили ограждения рядом с Дендропарком

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В Новосибирске поставили сразу два ограждения на территории рядом с входом в дендропарк в Заельцовском районе. Их заметили в пятницу, 11 августа, заявил читатель НГС.

На фото, которые прислал очевидец, видно, что внутри огороженной территории дополнительно огорожен еще один участок — в несколько раз меньше.

— Никакого объявления о том, что собираются делать, нет, — утверждает автор фотографий.

На огороженной территории нет никаких построек — только трава и земля

На огороженной территории нет никаких построек — только трава и земля

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Внутри ограждения есть еще одно ограждение

Внутри ограждения есть еще одно ограждение

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Для чего был огорожен участок, неизвестно. Наша редакция направила запрос в Минприроды Новосибирской области.

Кстати, 3 июня в Новосибирске власти представили концепцию развития дендропарка. Вход туда предложили сделать платным, а велосипедистам — и вовсе ограничить его.

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