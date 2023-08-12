В Новосибирске оградили территорию рядом с дендропарком

В Новосибирске поставили сразу два ограждения на территории рядом с входом в дендропарк в Заельцовском районе. Их заметили в пятницу,
На фото, которые прислал очевидец, видно, что внутри огороженной территории дополнительно огорожен еще один участок — в несколько раз меньше.
— Никакого объявления о том, что собираются делать, нет, — утверждает автор фотографий.
Для чего был огорожен участок, неизвестно. Наша редакция направила запрос в Минприроды Новосибирской области.
Кстати, 3 июня в Новосибирске власти представили концепцию развития дендропарка. Вход туда предложили сделать платным, а велосипедистам — и вовсе ограничить его.