«Муравьи пытались спасти яйца от гибели»: полицию вызвали в лес Академгородка, где неизвестные отравили муравейники

22 июня в новосибирском Академгородке неизвестные засыпали ядом муравейники рядом с домом на улице Ильича, 3. Это заметили неравнодушные жители, которые обратились после этого в полицию.
Инцидент произошел в Муравьином лесу, который находится вдоль улицы Ильича. Это место известно большим скоплением муравейников на небольшом участке.
Как сообщила НГС научный журналист и общественный деятель Мария Роговая, неизвестные засыпали муравейники белым порошком. Это могла быть борная кислота или другой яд для насекомых. Последствия устраняли сама Мария и научный сотрудник Института систематики и экологии животных СО РАН Софья Пантелеева. На уборку ушло около двух часов. На место также вызвали полицию.
— Оставшиеся в живых муравьи выносили яйца из муравейников, пытаясь спасти их от гибели, — сообщила НГС Мария Роговая.
В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области подтвердили, что в полицию поступало обращение. Сотрудники выезжали на место, сейчас проводится проверка и устанавливаются обстоятельства произошедшего.
— Полиция туда вчера приезжала, нашли все муравейники и следы яда, хотя ливень был днем. Сделали фотографии, яд взяли на анализ. Фотографии до нашей уборки я им отправила. Договорились встретиться, — рассказала Мария Роговая.
По словам Софьи Пантелеевой, на участке обитают рыжие лесные муравьи вида Formica aquilonia. Они живут в лесах.
— С человеком они не взаимодействуют, в домах не живут. Просто так повезло жителям Академгородка, что там есть большое поселение прямо рядом с домами. Максимум человек может принести их на одежде, но сами они в жилье не пойдут. Этот вид не находится под угрозой исчезновения, — пояснила биолог.
Мария Роговая уточнила, что к произошедшему может быть причастен кто-то из жителей соседнего дома. Связаться с главной по дому не удалось.
Муравьев рода Формика замечали и в другой части Советского района. В прошлом году их видели на пляже «Бумеранг», у некоторых насекомых были крылья. Жанна Резникова, доктор биологических наук, профессор, заведующая лабораторией поведенческой экологии сообществ в Институте систематики и экологии животных СО РАН объяснила НГС, в чём особенность этого вида муравьев.