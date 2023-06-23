«Муравьи пытались спасти яйца от гибели»: полицию вызвали в лес Академгородка, где неизвестные отравили муравейники

Инцидент произошел в Муравьином лесу, который находится вдоль улицы Ильича. Это место известно большим скоплением муравейников на небольшом участке.

Как сообщила НГС научный журналист и общественный деятель Мария Роговая, неизвестные засыпали муравейники белым порошком. Это могла быть борная кислота или другой яд для насекомых. Последствия устраняли сама Мария и научный сотрудник Института систематики и экологии животных СО РАН Софья Пантелеева. На уборку ушло около двух часов. На место также вызвали полицию.