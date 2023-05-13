Толпа новосибирцев собралась из-за пересохшего уникального озера — что им ответили чиновники

Жители Красноозерского района съехались к озеру Половинное, которое почти полностью пересохло после очистки по федеральной программе. Толпа собралась выслушать объяснения чиновников.
Работы по очистке проводились по федеральной программе «Экология» с 2020 по 2022 год. Как сообщала «Красноозерская Новь», стоимость работ составила 76 миллионов рублей. Общий объем расчистки озера — 500 тысяч куб. метров иловых отложений. Также рабочие удалили камыш по всему периметру внутри акватории озера и рекультивировали одну из водоотводных канав.
В итоге в этом году в озере почти не осталось воды.
Почему произошла такая ситуация, объяснил министр природных ресурсов Новосибирской области Евгений Шестернин в своем официальном Telegram-канале. Он добавил, что его специалист вчера встречался с жителями и также всё объяснил.
— Манипуляции с водными объектами в Новосибирской области приводят к вытекающим из их названий последствиям. Реку Крутиха выкрутят в безопасном направлении, реку Каменка могут сделать краеугольной в проекте по изменению системы коммуникаций, а озеро Половинное благоустроили наполовину. Только расчистили от иловых отложений. Доделать проект должна природа — за ней естественное восстановление берега и заполнение озера, — объяснил министр природных ресурсов Новосибирской области Евгений Шестернин в своем официальном Telegram-канале.
Он добавил, что нужно в целом менять подход к расчистке водных объектов.
— Начать стоит с получения не экономического обоснования работ, а научного. Тем более что в регионе есть Институт водных и экологических проблем Сибирского отделения Российской академии наук. После их заключения можно говорить о проектах и инновационных методах расчистки. Наш сотрудник рассказал жителям о естественном восстановлении, низком уровне воды в реках и озерах на территории всей области, планах по вывозу карт намыва. На сегодняшний день максимальный уровень воды в реках ниже нормы, — подчеркнул министр.
В начале мая жители Сузунского района пересылали друг другу в мессенджерах видео с массовым замором рыбы.