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Сибиряк показал горы мусора на Мальдивском острове и сравнил его с Новосибирском

Виталий Полищук нашел огромную свалку на острове

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Укулас считается одним из самых чистых островов Мальдив

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Администратор телеграм-канала «ACT-54 Black» Виталий Полищук поделился фотографиями свалок на острове Укулас на Мальдивах.

— Это Укулас, остров, который называют одним из самых чистых на Мальдивах, пионер ответственного обращения с отходами. Ну да, ну да, — написал у себя в телеграм-канале Виталий Полищук.

По информации Полищука, в 2014 году остров даже получил правительственную награду Green Leaf Award за свой вклад в экологическое благополучие Мальдив.

— Мы в Новосибирске в своем отношении к окружающей среде недалеко ушли от мальдивцев. Ведь сколько в НСО засрано прекрасных мест! Может, уже хватит жить одним днем, истребляя всё вокруг? — обратился к подписчикам Виталий Полищук.

Укулас также известен как первый остров с систематическим управлением отходами в истории Мальдивской Республики

Укулас также известен как первый остров с систематическим управлением отходами в истории Мальдивской Республики

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При этом на острове живет немного людей: по разным данным, от 900 до 1000 человек

При этом на острове живет немного людей: по разным данным, от 900 до 1000 человек

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В Новосибирске тоже немало проблем, связанных с мусором. В феврале новосибирцы жаловались на кучи мусора во дворах Центрального района. Проблема развилась на фоне смены регионального оператора в области.

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