Сибиряк показал горы мусора на Мальдивском острове и сравнил его с Новосибирском

Администратор телеграм-канала «ACT-54 Black» Виталий Полищук поделился фотографиями свалок на острове Укулас на Мальдивах.
— Это Укулас, остров, который называют одним из самых чистых на Мальдивах, пионер ответственного обращения с отходами. Ну да, ну да, — написал у себя в телеграм-канале Виталий Полищук.
По информации Полищука, в 2014 году остров даже получил правительственную награду Green Leaf Award за свой вклад в экологическое благополучие Мальдив.
— Мы в Новосибирске в своем отношении к окружающей среде недалеко ушли от мальдивцев. Ведь сколько в НСО засрано прекрасных мест! Может, уже хватит жить одним днем, истребляя всё вокруг? — обратился к подписчикам Виталий Полищук.
В Новосибирске тоже немало проблем, связанных с мусором. В феврале новосибирцы жаловались на кучи мусора во дворах Центрального района. Проблема развилась на фоне смены регионального оператора в области.