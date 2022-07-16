На деревьях в Новосибирске начала желтеть листва из-за вредителя — к чему это может привести
Биолог Алексей Яновский рассказал, чем опасна минирующая моль
На деревьях в Новосибирске появились вредители — минирующая моль. Она может спровоцировать раннее сбрасывание листвы.
О появлении насекомых НГС рассказал ученый-биолог Алексей Яновский. По его словам, моль часто повреждает тополя и березы:
— Гусеницы минирующей моли растут и превращаются в мелких мотыльков в толще листа между нижней и верхней кожицей. Я видел на березах вблизи Академгородка листья, поврежденные минирующей молью. Пока таких немного, это первое поколение. Возможно, к концу лета моль поразит многие посадки и произойдет преждевременное пожелтение и сбрасывание листвы.
Ученый добавил, что также видел пожелтевшие листья в районе улиц Троллейной и Титова. Кроме тополей и берез моль может повреждать и другие деревья и кустарники, кроме ясенелистного клена. Это дерево не поддается заражению вредителями.
Ранее НГС рассказывал о том, что делать, чтобы привлечь на дачный участок полезных насекомых, которые помогут избавиться от тли. В этом помогут божьи коровки и жужелицы.