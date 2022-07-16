СЕЙЧАС +17°С
Пробки 2/10
usd 57.83
eur 57.89
Тема дняУмная Маша: красивая программистка — о работе в IT
Все новости
Все новости

На деревьях в Новосибирске начала желтеть листва из-за вредителя — к чему это может привести

Биолог Алексей Яновский рассказал, чем опасна минирующая моль

220
Так выглядят поврежденные молью листья

Так выглядят поврежденные молью листья

Поделиться

На деревьях в Новосибирске появились вредители — минирующая моль. Она может спровоцировать раннее сбрасывание листвы.

О появлении насекомых НГС рассказал ученый-биолог Алексей Яновский. По его словам, моль часто повреждает тополя и березы:

— Гусеницы минирующей моли растут и превращаются в мелких мотыльков в толще листа между нижней и верхней кожицей. Я видел на березах вблизи Академгородка листья, поврежденные минирующей молью. Пока таких немного, это первое поколение. Возможно, к концу лета моль поразит многие посадки и произойдет преждевременное пожелтение и сбрасывание листвы.

Ученый добавил, что также видел пожелтевшие листья в районе улиц Троллейной и Титова. Кроме тополей и берез моль может повреждать и другие деревья и кустарники, кроме ясенелистного клена. Это дерево не поддается заражению вредителями.

Ранее НГС рассказывал о том, что делать, чтобы привлечь на дачный участок полезных насекомых, которые помогут избавиться от тли. В этом помогут божьи коровки и жужелицы.

По теме

вредителидеревьяэкология
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2