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Во время уборки на острове Кораблик волонтеры среди гор мусора нашли протез ноги

Всего было собрано 500 кг мусора

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Помимо протеза, на острове нашли палатку, огнетушитель, топор, зонт и полтонны макулатуры

Помимо протеза, на острове нашли палатку, огнетушитель, топор, зонт и полтонны макулатуры

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12 июля на острове Кораблик прошла пятнадцатая акция «Экологический агитеплоход». Волонтеры собрали почти 500 кг мусора с прибрежной территории острова. Среди мусора нашелся протез ноги.

По словам главного специалиста управления молодежной политики мэрии города Новосибирска Наталии Рябчиковой, ежегодно участники акции собирают более 100 мешков мусора. На сегодняшний день волонтеры собрали 153 мешка.

Участие приняли 200 добровольцев

Участие приняли 200 добровольцев

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— Во время уборки на острове Кораблик нашли палатку, огнетушитель, топор, гаечный ключ, кастрюлю, кроссовки и зонт. Самая необычная находка — протез ноги, — сообщает мэрия.

Протез отыскала команда «Юные железнодорожники»

Протез отыскала команда «Юные железнодорожники»

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Помимо этих находок, активисты собрали 6 кг банок, 10,5 кг полиэтиленовых пакетов, 147 кг стекла, почти 10 кг крышек и около 6 кг батареек. Среди участников акции были школьники, студенты и волонтеры.

На этой неделе НГС рассказывал, как новосибирский айтишник решил сам понемногу очистить от мусора неухоженную территорию. Каждый раз во время прогулки с собакой он берет пакет и примерно за 20 минут наполняет его мусором.

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