Во время уборки на острове Кораблик волонтеры среди гор мусора нашли протез ноги
Всего было собрано
12 июля на острове Кораблик прошла пятнадцатая акция «Экологический агитеплоход». Волонтеры собрали почти
По словам главного специалиста управления молодежной политики мэрии города Новосибирска Наталии Рябчиковой, ежегодно участники акции собирают более 100 мешков мусора. На сегодняшний день волонтеры собрали 153 мешка.
— Во время уборки на острове Кораблик нашли палатку, огнетушитель, топор, гаечный ключ, кастрюлю, кроссовки и зонт. Самая необычная находка — протез ноги, — сообщает мэрия.
Помимо этих находок, активисты собрали
На этой неделе НГС рассказывал, как новосибирский айтишник решил сам понемногу очистить от мусора неухоженную территорию. Каждый раз во время прогулки с собакой он берет пакет и примерно за 20 минут наполняет его мусором.