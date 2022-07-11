«Меня это завлекло»: айтишник набирает пакет мусора, пока гуляет с собакой. Через месяц это стало его хобби
Он очистил площадку от мусора, бутылок и даже использованных шприцов — волонтером он себя не считает
Новосибирский айтишник решил сам понемногу очистить от мусора неухоженную территорию. Каждый раз во время прогулки с собакой он берет пакет и примерно за 20 минут наполняет его мусором. Через месяц площадка почти очистилась, а ежедневная привычка переросла в увлечение. Кроме перчаток и специальной хваталки, в арсенале его инструментов появились лопата и грабли. Он уверен, что такая уборка — самое эффективное средство содержать город в чистоте, и даже вывел свою теорию, почему люди мусорят. Рассказываем, как всё устроено и с чего начать, если его пример окажется заразительным.
Владимир по профессии — дизайнер в IT-сфере. Каждый день он гуляет со своим псом в районе Студенческой на площадке, которая еще месяц назад утопала в мусоре. В начале лета он вернулся из Армении, где вдохновился идеей местного жителя Акоба Микояна, который считает, что главное — не сам факт чистоты, а образ жизни. То есть привычка самому понемногу убирать мусор в округе и тем самым делать окружающий мир лучше.
Лучше, чем субботники
— Я прекрасно понимаю, как работает волонтерская организация. Нужно определенное время, чтобы собрать людей: не все могут, не всегда бывает у людей настроение, — объясняет Владимир минусы разовых акций по уборке мусора. — А я выхожу с собакой, беру хваталочку, которую заказал на «Озоне», и собираю пакетик мусора. Буквально через несколько дней я стал замечать, что мне его набирать сложнее и сложнее. Потом начал метелочку брать, грабельки, чтобы разгребать листву.
За месяц результат действительно налицо: теперь в районе домов на Геодезической, 15/1 и 17, рядом со студенческими корпусами, уже нет залежей использованных шприцов, банок, бутылок, пачек от сигарет. Остался только мелкий мусор в виде окурков и фантиков, с которым, уверен Владимир, он тоже скоро справится. На очистку площадки хватило одного месяца, одного человека и примерно 30 минут в день, за которые можно и с собакой погулять, и сделать мир лучше. Поэтому маленькая уборка, по мнению Владимира, гораздо эффективнее, чем традиционный субботник, от которого не останется и следа уже через несколько дней.
— То есть люди видят, что нет результата, думают: «Зачем я буду этим заниматься?» Или есть еще вариант: кто-то видит мусор, пишет жалобы, пытается решить административно, сталкивается с постоянными отказами. Снова нет результата — и опять бросает всё это, — описывает он традиционное отношение горожан к проблеме мусора. — А тут результат есть.
Без серой морали
За всё это время Владимир сделал несколько наблюдений по поводу отношения людей к мусору и причин того, что они расстаются с ним где попало. Он говорит, что все эти рассуждения — из серой морали, так как нет однозначной причины, почему человек мусорит.
Когда убрал основной мусор и сгреб бычки в кучу, в нее тут же начали накидывать пачки от сигарет и бутылки.
— Человек видит, что мусор где-то лежит как-то организованно, поэтому туда его складывает, — анализирует Владимир. — Есть два объяснения. Первое: он это делает потому, что вокруг нет ни одной урны, нет возможности положить мусор правильно. А с другой стороны, смотреть на него противно и отвратительно, потому что мыслит человек как-то не так. Поэтому тут бесполезно спорить, кто в чем виноват. Может не мусорить, если видит, что здесь не мусорят. Либо, наоборот, видит, что мусор есть, и кладет туда же.
Так называемые места притяжения Владимир уже видит издалека. Если торчит труба, то она явно будет забита опилками, банками, туда постоянно что-то утрамбовывают и прячут свое «преступление»:
— У нас на территории, да и вообще везде, много покрышек. Вот видишь эту покрышку и на сто процентов уже знаешь, что внутри лежат бутылки, мусор и прочее, потому что человек старается туда всё сложить, куда-то скрытненько спрятать, то есть не просто у дороги бросить. Вроде и бросил, в то же время не насвинячил.
Как привычка превратилась в хобби
Интерес к процессу нарастал постепенно. Владимир говорит, что сначала брал на прогулку пакет и хваталку (удлинитель руки для пожилых людей и инвалидов, чтобы им было проще до чего-либо дотянуться), потом его завлекло и коллекция инвентаря пополнилась. Сейчас уже есть лопата, грабли и даже пила для «паразитного клена», который не дает развиваться корням деревьев.
В резиновых перчатках, в очках, с длинными волосами, в татуировках, с айфоном, красивой послушной собакой — так выглядит Владимир, когда выходит на прогулку, держа в руках пакет из пакета с пакетами. Он признается, что сначала немного стеснялся, переживал, что о нем не так подумают, и уж точно не хотел заработать имидж городского сумасшедшего.
— У нас ведь есть еще такое, что вот, собирать мусор — это что-то не то. Но через месяц я уже ни о чем не переживаю, хожу среди толпы людей, и мне всё равно, кто что думает. Я прекрасно понимаю, что не выгляжу, как дворник, — смеется он. — Вообще, ко мне за это время подошел только один человек, спросил, волонтер я или нет. Один раз бабушка кричала с балкона, думала, что мы те самые наркоманы, которые ломают кусты. Я с ней поперекрикивался, сказал, что всё в порядке.
Куда уходит мусор
Дома Владимир сортирует мусор, а на площадке просто всё собирает и уносит в баки. Говорит, что лучше идеально делать что-то одно, чем хвататься за всё и получить сомнительный результат.
— Здесь сортировать нет возможности. Собираешь всё подряд и выбрасываешь в обычные баки. Да, я понимаю, что шприцы — это отдельный вид отходов медицинского назначения, и, по идее, должны быть службы, которые их утилизируют. Но я не хочу у себя их где-то хранить, а потом носить куда-то сдавать. Считаю, что нужно делать всё по возможности. Хотя бы что-то делать, делать хотя бы что-то, — рассуждает он. — Я мог бы в этом лесу сидеть сутками, убирать ветки, что-то сажать, что-то перекапывать. Но это отнимало бы у меня всё время. А так я понимаю, что у меня четко есть 20 минут, когда я гуляю с собакой. Я это сделаю, вокруг станет хорошо, значит, я сделал хорошее дело.
Через месяц он пришел к выводу, что людей, которые мусорят, на самом деле не так много. И уже за пару недель пакет на одном маршруте не наполняется, поэтому приходится куда-то сворачивать. Проблема в том, что все хотят жить в чистоте, но при этом думают, что им должны. А уборка мусора может стать обычной привычкой, образом жизни.
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