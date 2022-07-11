«Меня это завлекло»: айтишник набирает пакет мусора, пока гуляет с собакой. Через месяц это стало его хобби

— Здесь сортировать нет возможности. Собираешь всё подряд и выбрасываешь в обычные баки. Да, я понимаю, что шприцы — это отдельный вид отходов медицинского назначения, и, по идее, должны быть службы, которые их утилизируют. Но я не хочу у себя их где-то хранить, а потом носить куда-то сдавать. Считаю, что нужно делать всё по возможности. Хотя бы что-то делать, делать хотя бы что-то, — рассуждает он. — Я мог бы в этом лесу сидеть сутками, убирать ветки, что-то сажать, что-то перекапывать. Но это отнимало бы у меня всё время. А так я понимаю, что у меня четко есть 20 минут, когда я гуляю с собакой. Я это сделаю, вокруг станет хорошо, значит, я сделал хорошее дело.

