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Дым лесных пожаров над Новосибирском

Новосибирск заволокла дымка. В воздухе пахнет гарью

В регионе фиксируется повышенная концентрация углекислого газа

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За сутки зафиксировано 139 термических точек, почти все — ландшафтные пожары

За сутки зафиксировано 139 термических точек, почти все — ландшафтные пожары

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Сегодня, 2 мая, в Новосибирске смог, небо заволокла дымка, в воздухе ощущается запах гари.

По информации сервиса Airvoice, на текущий момент в целом по Новосибирску качество воздуха оценивается в 6 баллов из 10 («Примеси есть, но пока до критической ситуации далеко»). В регионе сохраняется высокая пожароопасность 4-го класса.

В МЧС сообщили, что в регионе по-прежнему активны ландшафтные пожары.

— На 15:00 за сутки зафиксировано 139 термических точек, как правило, все они являются ландшафтными пожарами. Несмотря на запрет на сжигание сухой растительности, граждане продолжают создавать риски перехода огня на населенные пункты. Также они губят природу, — рассказал руководитель пресс-службы МЧС по Новосибирской области Павел Винаков.

Представитель МЧС уточнил, что сегодня из-за ландшафтного пожара была угроза СНТ «Механизатор» в Новосибирском районе.

В Новосибирской области по-прежнему фиксируют много пожаров

В Новосибирской области по-прежнему фиксируют много пожаров

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По информации сервиса Windy, в Новосибирской и Кемеровской областях, а также Алтайском крае зафиксирован повышенный уровень углекислого газа (CO2).

Особенно сильно уровень CO2 превышен в столицах регионов — в районе Новосибирска, Кемерова и Барнаула

Особенно сильно уровень CO2 превышен в столицах регионов — в районе Новосибирска, Кемерова и Барнаула

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СЮЖЕТ

Дым лесных пожаров над Новосибирском

29 апреля в селе Молот, расположенном в 70 километрах от Новосибирска, в большом пожаре сгорели шесть жилых домов. Еще больше селян потеряли в огне скотину, корма, технику и надворные постройки. Причиной стал пал сухой травы, усугубившийся сухой ветреной погодой.

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