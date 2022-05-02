Новосибирск заволокла дымка. В воздухе пахнет гарью

Сегодня, 2 мая, в Новосибирске смог, небо заволокла дымка, в воздухе ощущается запах гари.



По информации сервиса Airvoice, на текущий момент в целом по Новосибирску качество воздуха оценивается в 6 баллов из 10 («Примеси есть, но пока до критической ситуации далеко»). В регионе сохраняется высокая пожароопасность 4-го класса.

В МЧС сообщили, что в регионе по-прежнему активны ландшафтные пожары.

— На 15:00 за сутки зафиксировано 139 термических точек, как правило, все они являются ландшафтными пожарами. Несмотря на запрет на сжигание сухой растительности, граждане продолжают создавать риски перехода огня на населенные пункты. Также они губят природу, — рассказал руководитель пресс-службы МЧС по Новосибирской области Павел Винаков.