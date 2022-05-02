18-летнюю бутылку и чью-то кость нашли при уборке новосибирского пляжа

Вчера, 1 мая, активисты убрали мусор на части пляжа «Центральный» в Советском районе Новосибирска. Во время уборки участники нашли среди прочего пластиковую бутылку, датированную 2004 годом, и чью-то кость.

— Если за обустроенной частью Центрального пляжа еще следят, то остальное пространство зарастает банками, пакетами от сосисок и брошенными мангалами. Судя по бутылке 2004 года, мы тут были первые почти за 20 лет! Все 800 метров от беседки до Зырянки мы, конечно, не вычистили, но всё равно сделали много, — говорит организатор уборки Андрей Сивенок.