«Жрут всё!» Как завезенные во время Олимпиады вредители уничтожают уникальную растительность Сочи и Абхазии

Мертвые пальмы, съеденные каштаны, умирающие платаны. Карантинные вредители, завезенные в Сочи во время олимпийского строительства с итальянским посадочным материалом, который не проходил обязательный карантин, отличаются отменным аппетитом. Восточная каштановая орехотворка активно уничтожает каштан посевной, пальмовый долгоносик — визитную карточку курорта, пальмы, самшит — самшитовая огневка. Всех вредителей не перечислить, ученые говорят о 30 видах карантинных вредителей, с которыми в России бороться до сих пор не научились. Особой прожорливостью отличается мраморный клоп, который жрет совершенно всё: мандарины, хурму, фейхоа, орех фундук, персики, яблоки, груши… И он абсолютно равнодушен к любым химическим препаратам — вот что страшно.
Мраморный клоп победил
Сочинский садовод с 30-летним стажем Арут горько вздыхает: похоже, он проигрывает мраморному клопу в борьбе за урожай. Уже несколько лет мужчина не собирает урожай фундука, потому что в этом нет смысла. Насекомое прокалывает орех и высасывает из него соки, в результате все плоды оказываются пустыми.
— Жрут всё! Огромный орешник хоть вырубай. Раньше несколько тонн собирал. Чем только не травил, бесполезно. Ловушки делаю зимой на чердаках, в сараях, туда они на зиму забиваются в спячку, весной сжигаю. Но прилетают новые, соседи не очень заморачиваются борьбой с клопами, — рассказал Арут. Если раньше клоп уничтожал только орех, то в этом году съел всё: персики, инжир, фейхоа, яблоки, теперь добрался до цитрусовых и хурмы. Урожай хурмы пока неплохой, фрукт поспевает, когда клоп уходит в спячку, главное спасти от него незрелые плоды. Это людям хурма «вяжет» слизистые, а клопу вполне вкусно.
— Целый рой налетает на дерево и высасывает из плодов сок, только тряпочка висит. Пока собираешь на одном дереве, они жрут 20 других деревьев. В этом году истребляли даже помидоры и огурцы. Это такая страшная напасть, что смысла нет в садоводстве. Нужно продавать землю. Ведь кроме этого клопа много других вредителей, — говорит Арут. С местными насекомыми он давно «договорился», знает, что называется, «в лицо», а главное, как их победить — в основном народными средствами. Ведь садоводством в Сочи занимался его отец, дед и прадед, секреты передали ему. Всегда тоннами собирали мандарины, хурму, орех, фейхоа и киви. Это был главный заработок семьи, сейчас урожай — «слезы» и одно мучение, круглогодично его семья только и делает, что борется с вредителями.
— Химию лить не хочется, ведь наши традиционные культуры всегда росли без всяких химикатов, а главное, толку от нее нет. Немного жуков сдохнет, следующее поколение уже устойчиво к этой отраве. Зимой в местах зимовки собираем, весной и летом по саду как можем, они ведь еще летают. У нас тоже были свои клопы-вонючки, но они нам теперь милыми и безобидными кажутся, — говорит Арут.
Житель Адлерского района Юрий Морозов говорит, что в этом году клоп практически уничтожил урожай винограда. Как ни собирал он насекомых, все меры оказались бесполезными.
— Утром выйду, соберу этих гадов, вечером с работы приезжаю, уже висит изюм. Скорость страшная, покупал разные отравы, какое-то дорогое средство, якобы оно образует защитный слой на плодах, но после дождя слой, видимо, растворился, потому что персики съедены не нами, до сливы добрался, всё, что американская бабочка не съела, доел клоп, — говорит Юрий.
Клопы не знают границ
В Абхазии в октябре началась обработка мест наибольшего скопления мраморного клопа, во всех районах республики сформированы бригады, которые на технике республиканского Минсельхоза будут проводить обработку инсектицидами «Зондер», «Бифентрин» и «Фаскорд». Их также раздают населению для самостоятельных обработок. При этом они не вредны для человека.
Фермер Инал Аршба уже обработал посадки фундука, цитрусовый сад начнет обрабатывать после сбора урожая в январе. По его словам, нашествие клопов на Абхазию началось 5 лет назад, когда они распространились из Сочи.
— Государственная граница им не помеха, и в первые годы, когда они только у нас появились, мы вообще остались без урожая, ни ореха, ни мандаринов. Налетали массово и всё сжирали, мы вообще не понимали, что это и откуда взялось. Сейчас хотя бы можем численность регулировать ловушками. Ноябрь — самое время их расставлять, они ложатся спать, — рассказал Инал. По его словам, в первые годы нашествия власти республики платили населению деньги за каждый собранный мешок клопов, это помогло немного сдержать насекомых. Зато сдержать самшитовую огневку не получилось ни в Сочи, ни в Абхазии, ни даже в Адыгее. Сейчас реликтовые самшитовые леса, которые формировались 15 миллионов лет, выглядят зловеще. Если бы не зеленый мох, который растет на мертвых стволах, было бы совсем жутко. Огневка попировала на славу и за какие-то несколько лет уничтожила рощи колхидского самшита подчистую. Сейчас кое-где появилась небольшая поросль, но, к сожалению, мы, наши дети и даже внуки уже не увидим самшит во всей красе, поскольку он крайне медленно растет.
Профессионалов по спасению растений не осталось
Член общественного движения «За Сочи», специалист по озеленению Александра Баева считает, что ситуация с вредителями в Сочи очень серьезная, и если не начать действовать комплексно, можно потерять не только зеленое убранство города, но и леса. В Адлерском районе, где немного теплее, чем в других районах города, резвится марокканская саранча. Она жрет все подряд: хвойные, декоративные растения. Пальмы уничтожают сразу два вредителя: долгоносик и мотылек. При этом у них еще довольно большая кормовая база, еды еще достаточно.
— Пальмы можно спасти, но этим нужно заниматься и на это нужны деньги, это очень дорогие мероприятия. Сейчас проводят компенсационные посадки, высаживают трахикарпусы. Я, конечно, понимаю, что у нас город пальм, но в такой критической ситуации, когда не налажена работа по защите растений, новые пальмы так же будут съедены и погибнут, — говорит Александра. Платаны гибнут от кружевницы платановой, и зараженность очень серьезная. Дубы уничтожает другая кружевница — дубовая, а вместе с ними исчезает кормовая база для животных. На грани уничтожения каштан посевной съедобный, его теперь ест в основном кружевница каштановая.
— Грабы и буковые погибают от златки, она же ест хвойные, в основном туи и кипарисы. Погибла в одночасье криптомерия японская, во всех районах. Почти все растения Сочи под угрозой. Невозможно заставить один муниципалитет на это работать, тут нужен комплексный всеобщий подход, — считает Александра. Мраморный клоп не только уничтожает плоды растений, он снижает их иммунитет, и они погибают от заболеваний, с которыми не могут справиться. И уничтожить его теперь невозможно, можно только контролировать численность. Муниципалитет предпринимает кое-какие шаги для спасения парков и скверов, но тоже методом проб и ошибок: например, летом разразился скандал, для обработки растений применили дешевые фосфорорганические препараты, от которых погибали птицы, а люди жаловались на недомогание. А вот собственники краевых и федеральных земель вообще плюнули на это дело. Высохла пальма — спилили, посадили новую, и так до бесконечности.
— Муниципалитет только парки и скверы обрабатывает, всё остальное — улицы, придомовые территории — не обрабатывает никто, управляющие компании не обязаны. В частном секторе один собственник обрабатывает, десять нет. Очень плохо то, что никто толком профессионально этим не занимается, потому что нет службы защиты растений, которая была когда-то, — говорит Александра. — Отсюда полный разброд и шатание.
Пресс-служба Сочинского нацпарка, ссылаясь на слова заместителя директора Сочинского национального парка по науке Бориса Туниева, сообщает, что борьба с вредителями растений в Сочи находится на контроле министра природных ресурсов России. В парке «Дендрарий» и на территории всего нацпарка обработка разрешенными препаратами производится с апреля по ноябрь. Используются не только химические препараты: для борьбы с восточной каштановой орехотворкой используют ее природного врага — торимуса китайского. Насекомое выпустили в Дагомысском, Головинском и Марьинском лесничествах, где растут наиболее крупные каштановые леса в России. Сейчас ведется изучение дубрав на предмет поражения. В нацпарке считают, что победить вредителей можно только синхронными совместными действиями с городскими властями по обработке городских парков, лесов особо охраняемой природной территории и парка «Дендрарий».