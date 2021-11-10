«Жрут всё!» Как завезенные во время Олимпиады вредители уничтожают уникальную растительность Сочи и Абхазии

Мраморный клоп победил

Сочинский садовод с 30-летним стажем Арут горько вздыхает: похоже, он проигрывает мраморному клопу в борьбе за урожай. Уже несколько лет мужчина не собирает урожай фундука, потому что в этом нет смысла. Насекомое прокалывает орех и высасывает из него соки, в результате все плоды оказываются пустыми.



— Жрут всё! Огромный орешник хоть вырубай. Раньше несколько тонн собирал. Чем только не травил, бесполезно. Ловушки делаю зимой на чердаках, в сараях, туда они на зиму забиваются в спячку, весной сжигаю. Но прилетают новые, соседи не очень заморачиваются борьбой с клопами, — рассказал Арут. Если раньше клоп уничтожал только орех, то в этом году съел всё: персики, инжир, фейхоа, яблоки, теперь добрался до цитрусовых и хурмы. Урожай хурмы пока неплохой, фрукт поспевает, когда клоп уходит в спячку, главное спасти от него незрелые плоды. Это людям хурма «вяжет» слизистые, а клопу вполне вкусно.



— Целый рой налетает на дерево и высасывает из плодов сок, только тряпочка висит. Пока собираешь на одном дереве, они жрут 20 других деревьев. В этом году истребляли даже помидоры и огурцы. Это такая страшная напасть, что смысла нет в садоводстве. Нужно продавать землю. Ведь кроме этого клопа много других вредителей, — говорит Арут. С местными насекомыми он давно «договорился», знает, что называется, «в лицо», а главное, как их победить — в основном народными средствами. Ведь садоводством в Сочи занимался его отец, дед и прадед, секреты передали ему. Всегда тоннами собирали мандарины, хурму, орех, фейхоа и киви. Это был главный заработок семьи, сейчас урожай — «слезы» и одно мучение, круглогодично его семья только и делает, что борется с вредителями.

