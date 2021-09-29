Новосибирцы чувствуют запах гари в городе — действительно ли качество воздуха испортилось?

Еще одна жалоба читателя касалась гари:



— Запах сильной гари вечером, второй день подряд, живем на улице Кошурникова. После работы даже с ребенком невозможно гулять.



Почему в Новосибирске портится воздух?

Как объяснил руководитель отдела моделирования компании CityAir Дмитрий Чубаров, высокий показатель загрязнения воздуха (7 баллов по 10-балльной шкале) чаще всего бывает именно зимой.



— Но нельзя однозначно утверждать, что связано это лишь с началом отопительного сезона. Со сменой сезона меняются метеорологические условия рассеивания: выбросы начинают скапливаться в атмосфере города, медленнее развеиваться. Отделить этот фактор от фактора изменения интенсивности выбросов довольно трудно. Также сложно отличить, какой вид топлива и источник повлиял на качество воздуха — бурый уголь или антрацит на ТЭЦ, мазутные котельные или печи индивидуального отопления.



По словам эколога и старшего сотрудника НГУ Сергея Пащенко, начало отопительного сезона для появления запахов гари в воздухе — один из ключевых факторов. Еще один фактор связан с погодными условиями и слабым ветром, который не дает рассеиваться запахам.

