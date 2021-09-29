Новосибирцы чувствуют запах гари в городе — действительно ли качество воздуха испортилось?

Новосибирцы почувствовали запах гари в воздухе после похолодания
Жители Новосибирска связали с началом отопительного сезона появление в воздухе запаха гари и бурого угля.
«Всех с первым смогом!»
Жалобы в редакцию НГС поступили с улицы Кошурникова (Дзержинский район) и Максима Горького (Железнодорожный район).
— Большая часть города подключена к отоплению, и сегодня (28.09) появился уже знакомый запах бурого угля. Всех с первым смогом! — написал читатель, приложив скриншот с сайта сервиса CityAir, отслеживающего качество воздуха. Сервис оценивал воздух в Центральном и Первомайском районах города за последние трое суток на 6 баллов из 10.
Столько же баллов показывает сервис в Первомайском районе сейчас. В других районах города ситуация лучше — 3–4 балла из 10.
Еще одна жалоба читателя касалась гари:
— Запах сильной гари вечером, второй день подряд, живем на улице Кошурникова. После работы даже с ребенком невозможно гулять.
Почему в Новосибирске портится воздух?
Как объяснил руководитель отдела моделирования компании CityAir Дмитрий Чубаров, высокий показатель загрязнения воздуха (7 баллов по 10-балльной шкале) чаще всего бывает именно зимой.
— Но нельзя однозначно утверждать, что связано это лишь с началом отопительного сезона. Со сменой сезона меняются метеорологические условия рассеивания: выбросы начинают скапливаться в атмосфере города, медленнее развеиваться. Отделить этот фактор от фактора изменения интенсивности выбросов довольно трудно. Также сложно отличить, какой вид топлива и источник повлиял на качество воздуха — бурый уголь или антрацит на ТЭЦ, мазутные котельные или печи индивидуального отопления.
По словам эколога и старшего сотрудника НГУ Сергея Пащенко, начало отопительного сезона для появления запахов гари в воздухе — один из ключевых факторов. Еще один фактор связан с погодными условиями и слабым ветром, который не дает рассеиваться запахам.
— У ТЭЦ-4 более низкие трубы, и по розе ветров запах действительно мог дойти до каких-то районов города. К улице Кошурникова ТЭЦ-5 уже ближе, конечно. Но уголь ведь используют не только ТЭЦ, но и частный сектор, достаточно взглянуть, чем они там свои печки топят. Гари локальной вообще в городе сейчас очень много: кто-то что-то поджигает, опавшую листву, мусор, есть гарь с производства. Ночью у нас с приходом зимы всегда будут инверсионные слои, то есть это переходной режим, когда инверсия препятствует вертикальным перемещениям воздуха. При таких условиях запах гари от домика распространяется на 100–150 метров. Если говорить о трубе ТЭЦ-4, то, стоя под трубой, запах вряд ли почувствуете, но если отойти на километр, то уже можно почувствовать. А труба ТЭЦ-4 всегда была рекордно низкой, ее не разрешили повысить из-за самолетов, — отметил Сергей Пащенко.
Он также указал на то, что в последние два дня в Новосибирске стояла почти безветренная погода. Это подтверждается метеоданными сайта Gismeteo: 27 и 28 сентября в Новосибирске был штиль — 1 м/с.
Официальных жалоб пока нет
Как пояснили корреспонденту НГС в пресс-службе СГК, пока к ним не поступали жалобы от новосибирцев на запах угля:
— Готовы произвести замеры, если к нам обратятся.
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