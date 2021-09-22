— Давно моют золото, но грязи такой не было. В прошлом году здесь вообще обнаглели! Напрямую моют без всяких отстойников, сами говорят: «Нам легче штраф заплатить», — возмущается мужчина, представившийся Александром Ивановичем.



— А вы что тут делаете?



— Я рыбу ловил. Хариус. Будете брать?



— А здесь можно ловить?



— Ну я ловлю и ем. В основном жарю, так всё вредное убивается.

