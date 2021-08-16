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Самолет Новосибирск — Якутск отправили в Хабаровск из-за дыма от лесных пожаров

Видимость в городе прибытия составляет 150 метров

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Еще два рейса задерживаются, один отменен

Еще два рейса задерживаются, один отменен

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Из-за густой дымки в Якутске рейс 5275 авиакомпании S7 Новосибирск — Якутск перенаправлен в Хабаровск. По данным онлайн-табло Толмачёво, еще 2 рейса из Якутии задерживаются, один отменен.

— На 08:00 местного времени 16 августа метеорологическая видимость в аэропорту Якутск составляет 400 м. Наблюдается постепенное улучшение погодных условий, в ночное время суток видимость ухудшалась до 200 м, ранним утром — до 50 м. Задымленность усугубляется туманом, — сообщили в пресс-службе аэропорта Якутск.

Через 2 часа, в 10 часов по якутскому времени, видимость ухудшилась до 150–200 метров.

В пресс-службе рассказали, что другие аэропорты отправили рейсы S5275 Новосибирск — Якутск перенаправлен и 559 Москва — Якутск. Рейсы отправили в Хабаровск и аэропорт Полярный.

Задержки рейсов достигают <nobr class="_">10 часов</nobr>

Задержки рейсов достигают 10 часов

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Один рейс отменен

Один рейс отменен

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В Якутии продолжаются сильные лесные пожары. По данным на утро 16 августа, на территории региона действуют 163 природных пожара, из них тушат 54. По информации оперштаба Якутии, за сутки локализовали 11 пожаров на площади свыше 53 тыс. га, обнаружили 8 новых возгораний.

С 1 июля жителям республики запретили посещать леса. В Якутии ввели режим ЧС регионального характера в связи с переходом лесных пожаров на территории населенных пунктов и объектов экономики. На территории Якутии и Иркутской области с 13 августа ввели межрегиональный режим ЧС в лесах в связи с лесными пожарами.

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