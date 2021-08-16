Самолет Новосибирск — Якутск отправили в Хабаровск из-за дыма от лесных пожаров

Из-за густой дымки в Якутске рейс 5275 авиакомпании S7 Новосибирск — Якутск перенаправлен в Хабаровск. По данным онлайн-табло Толмачёво, еще 2 рейса из Якутии задерживаются, один отменен.

— На 08:00 местного времени 16 августа метеорологическая видимость в аэропорту Якутск составляет 400 м . Наблюдается постепенное улучшение погодных условий, в ночное время суток видимость ухудшалась до 200 м , ранним утром — до 50 м . Задымленность усугубляется туманом, — сообщили в пресс-службе аэропорта Якутск.

