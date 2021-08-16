Самолет Новосибирск — Якутск отправили в Хабаровск из-за дыма от лесных пожаров

Из-за густой дымки в Якутске рейс 5275 авиакомпании S7 Новосибирск — Якутск перенаправлен в Хабаровск. По данным онлайн-табло Толмачёво, еще 2 рейса из Якутии задерживаются, один отменен.
— На 08:00 местного времени 16 августа метеорологическая видимость в аэропорту Якутск составляет
Через 2 часа, в 10 часов по якутскому времени, видимость ухудшилась до 150–200 метров.
В пресс-службе рассказали, что другие аэропорты отправили рейсы S5275 Новосибирск — Якутск перенаправлен и 559 Москва — Якутск. Рейсы отправили в Хабаровск и аэропорт Полярный.
В Якутии продолжаются сильные лесные пожары. По данным на утро 16 августа, на территории региона действуют 163 природных пожара, из них тушат 54. По информации оперштаба Якутии, за сутки локализовали 11 пожаров на площади свыше 53 тыс. га, обнаружили 8 новых возгораний.
С 1 июля жителям республики запретили посещать леса. В Якутии ввели режим ЧС регионального характера в связи с переходом лесных пожаров на территории населенных пунктов и объектов экономики. На территории Якутии и Иркутской области с