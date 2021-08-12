Экологическая катастрофа в Черном море: выясняем все последствия разлива нефти под Новороссийском и где опасно туристам

Татьяна рассказывает, что экологи и местные жители в конце 90-х боролись против строительства терминала Каспийского трубопроводного консорциума, ведь рядом — заповедник Утриш и детский курорт Анапа, здесь совсем не место для опасной перевалки нефтепродуктов.



— Специалисты говорили, что именно в этом месте самое большое нерестилище камбалы калкан, это самая ценная черноморская порода в регионе. И во время нереста она очень чувствительна к звукам, ко всем изменениям окружающей среды, здесь в советское время было запрещено на полном ходу проходить во время нереста, чтобы не пугать камбалу. Именно в этом месте они поставили буи, там постоянно падают многотонные якоря, машины работают. Никакой камбалы там уже давно нет, — говорит Татьяна, — а рыбаки перестали добывать рыбу ниже по течению, поскольку она имеет стойкий запах нефтепродуктов. В начале строительства терминала «КТК-Р» инвесторы обещали жителям поселка Южная Озерейка работу на предприятии, благоустройство поселка, утверждали, что проведут туда газ и водопровод, но ничего кроме проблем поселок не получил.

