Экологическая катастрофа в Черном море: выясняем все последствия разлива нефти под Новороссийском и где опасно туристам

Специалисты Роспотребнадзора поспешили заверить, что концентрация нефтепродуктов в пробах воды из моря под Новороссийском, где произошел разлив нефти, ниже предельно допустимых значений и не угрожает отдыхающим. Сеть городских порталов выясняет, насколько всё безопасно на самом деле.
Ученые Института космических исследований РАН заявили о превышении в 400 тысяч раз заявленной АО «КТК-Р» площади нефтяного разлива в Черном море у берегов Новороссийска. По данным мониторинга со спутника, нефтяное пятно составляет более 85 квадратных километров, при этом руководство предприятия заявило о 200 квадратных метрах, тем самым пытаясь снизить сумму компенсации ущерба. Государство намерено выяснить реальный ущерб, который нанесло Черному морю «КТК-Р», при этом штрафы будут несущественными. Нефтяное пятно 8 августа было вытянуто от берега в открытое море на расстояние 19 километров. По версии предприятия, авария произошла во время закачки нефти на греческий нефтяной танкер Minerva Symphony с выносного погрузочного устройства, расположенного в шести километрах от берега в Южной Озереевке под Новороссийском. Предприятие отчиталось, что для локализации аварии было привлечено 17 судов, выставлены боновые заграждения, задействованы четыре нефтесборных системы и емкости для сбора нефти. «КТК-Р» назвало причиной инцидента разрушение внутренней полости гидрокомпенсатора, являющегося составной частью выносного погрузочного устройства. Руководство предприятия отчиталось, что к 22:42 7 августа того же дня разлив нефти локализовали и ликвидировали его последствия. Научные сотрудники ИКИ РАН опровергли утверждения компании, по их данным, в 18:27 7 августа площадь пятна составляла 0,26 кв. км, а на 18:20 8 августа площадь пятна уже превысила 85 кв. км.
По факту разлива нефти было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 252 УК РФ (загрязнение морской среды), его расследованием занялся Следственный комитет России. Руководитель Роспотребнадзора России Светлана Радионова требует дисквалификации руководителей терминала, поскольку специалисты считают, что причиной разлива нефти стали халатные действия сотрудников Морского терминала общества.
Член организации «Экологическая вахта по Северному Кавказу» Татьяна Трибрат, которая живет в Новороссийске, считает: утверждение руководства «КТК-Р» о том, что разлив нефти случился с греческого судна, не соответствует действительности.
— При загрузке судна столько нефти вылиться не может. Греческое судно ни при чем, фонтанировала нефть на платформе. Разгерметизация произошла на платформе. 100-процентная вина «КТК-Р». Сотрудники этих служб, которые обеспечивают безопасность в случае ЧП, говорили, что контракт на обслуживание КТК предприятие расторгло в целях экономии. Они даже к Путину обращались за помощью, вложили деньги в дорогостоящее оборудование. И теперь у них нет специалистов, техники, специальных катеров и другого оборудования для ликвидации последствий разливов, — сообщила Татьяна. — Он говорит, что в день ЧП море в районе Новороссийска штормило, а аварийных судов у «КТК-Р» нет, быстро собрать нефть не удалось, и пятно быстро унесло течением в сторону заповедника Утриш и детского курорта Анапа.
То есть, если у самого Новороссийска, если верить специалистам Роспотребнадзора, вода соответствует норме, то у одного из самых популярных российских курортов — Анапы — всё гораздо сложнее. Но там о проверках воды никто не говорит. Можно ли было предотвратить ситуацию?
— Выставлять боны во время шторма бесполезно, они пытались с берега бросать в воду сорбенты, чтобы утопить нефтяную пленку. Аквалангисты, которые там погружаются, видят пласты нефти на дне. Тяжелая фракция нефти тонет, и на дне нет штормов, она там колышется плотной стеной, — говорит Татьяна. — Поскольку безопасной перевалки нефти не существует нигде в мире, каждый раз в Черное море обязательно попадает несколько килограммов нефти, поскольку при перевалке используется гибкий рукав, который присоединяется к платформе и тянется к судну. При этом заслонка находится на платформе, при отсоединении гибкого рукава все нефтепродукты, которые в нем остались, сливаются в морскую воду. И сколько нефти скопилось на дне в районе Новороссийска за более чем 20 лет работы предприятия, не знает никто.
Татьяна рассказывает, что экологи и местные жители в конце 90-х боролись против строительства терминала Каспийского трубопроводного консорциума, ведь рядом — заповедник Утриш и детский курорт Анапа, здесь совсем не место для опасной перевалки нефтепродуктов.
— Специалисты говорили, что именно в этом месте самое большое нерестилище камбалы калкан, это самая ценная черноморская порода в регионе. И во время нереста она очень чувствительна к звукам, ко всем изменениям окружающей среды, здесь в советское время было запрещено на полном ходу проходить во время нереста, чтобы не пугать камбалу. Именно в этом месте они поставили буи, там постоянно падают многотонные якоря, машины работают. Никакой камбалы там уже давно нет, — говорит Татьяна, — а рыбаки перестали добывать рыбу ниже по течению, поскольку она имеет стойкий запах нефтепродуктов. В начале строительства терминала «КТК-Р» инвесторы обещали жителям поселка Южная Озерейка работу на предприятии, благоустройство поселка, утверждали, что проведут туда газ и водопровод, но ничего кроме проблем поселок не получил.
— Постоянный сероводородный запах дует с моря, погибают сосновые леса, которые были посажены в советское время вокруг озера Абрау. Никто не хочет делать спектральный анализ, мониторинг, чтобы выяснить реальное влияние предприятия на экологию нашего региона, — заключила Татьяна.
Руководитель общественной организации «Гражданская инициатива против экологической преступности» (внесена в реестр НКО выполняющих функции иноагента) Дмитрий Шевченко считает, что разлив нефти с предприятия «КТК-Р» уже нанес ущерб морской части заповедника Утриш, поскольку особо охраняемая природная территория первой приняла нефтяной удар. Дмитрий сообщил, что нефть, попавшая в уникальную прибрежную экосистему, однозначно негативно скажется на ней. От химических элементов нефти пострадают дельфины, моллюски, крабы и рыба. Дмитрий отметил, что такой богатой фауны, как в морской части заповедника Утриш, нет нигде в Черном море. Дмитрий отметил, что если разлив нефти не устранить в первые моменты после аварии, то дальнейшие последствия предугадать сложно. Нефть разделится на фракции, и легкая ее часть будет выброшена на берег, тяжелая фракция отложится на дне в виде комков, со временем и их выбросит на берег, собрать нефть с берега невозможно, ее снова штормами будет смывать в море. Обычно такие нефтяные комки находят в желудках массово погибших птиц.
Нефтяные пятна сегодня обнаружены у берегов Абрау-Дюрсо, Анапы, поселка Сукко.
По оценке руководителя программы WWF России по экологической ответственности бизнеса Алексея Книжникова, нефтепродуктами уже загрязнено около 7 километров побережья на участке между Абрау-Дюрсо и Утришским заповедником. Следы нефтепродуктов обнаружены в Анапском дельфинарии, сотрудники пытаются установить ограждения и ленты сорбирующего бона, который будет собирать маслянистую пленку. Иначе загрязнение может навредить морским животным. Опять же, неизвестно, как это скажется на отдыхающих. Отпускной сезон еще в разгаре.