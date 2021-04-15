Из трубы Новосибирского аффинажного завода повалил желтый дым — опасно ли это?

На прошлой неделе, 8 апреля , вечером из трубы Новосибирского аффинажного завода пошел желтый дым — на предприятии сообщили, что произошла нештатная ситуация.

Оказалось, что в тот день на заводе запускали энергоемкое оборудование. И, по информации от представителей предприятия, в результате из-за скачка электроэнергии произошла «перегрузка установки системы орошения отходящих газов».



— В результате перезапуска системы произошел самопроизвольный выброс в атмосферный воздух парогазовой смеси, который был немедленно локализован, в течение нескольких минут установка заработала в штатном режиме. Произошедший выброс не представляет опасности для экологической ситуации города и санитарно-экологического благополучия населения. На качество атмосферного воздуха данная ситуация не повлияла, — говорится в ответе завода на запрос корреспондента НГС.

