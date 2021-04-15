Из трубы Новосибирского аффинажного завода повалил желтый дым — опасно ли это?

В Новосибирске из трубы аффинажного завода повалил желтый дым
На прошлой неделе,
Оказалось, что в тот день на заводе запускали энергоемкое оборудование. И, по информации от представителей предприятия, в результате из-за скачка электроэнергии произошла «перегрузка установки системы орошения отходящих газов».
— В результате перезапуска системы произошел самопроизвольный выброс в атмосферный воздух парогазовой смеси, который был немедленно локализован, в течение нескольких минут установка заработала в штатном режиме. Произошедший выброс не представляет опасности для экологической ситуации города и санитарно-экологического благополучия населения. На качество атмосферного воздуха данная ситуация не повлияла, — говорится в ответе завода на запрос корреспондента НГС.
Также аффинажный завод сообщил, что после инцидента специалисты провели замеры выбросов загрязняющих веществ.
— Новосибирский аффинажный завод после данной нештатной ситуации усилил меры экологического контроля, замеры ПДК на границе санитарно-защитной зоны будут проводиться сверх утвержденного плана-графика на предприятии, а именно ежедневно, — добавили на предприятии.
НГС также поговорил с экспертом в области химии, который объяснил, с чем может быть связан цвет дыма.
— Если идет желтый дым с химического или металлургического предприятия, то наиболее вероятно, что это диоксид азота. Это достаточно серьезный загрязнитель атмосферного воздуха, который сопровождает металлургические процессы. Если соблюдается технология и переплавляют только золотой металлолом, то нет того химического процесса, который бы приводил к выбросу диоксида азота. Чтобы точно определить, что это было, нужна проверка, — сообщил НГС кандидат химических наук, старший научный сотрудник кафедры инженерных проблем экологии Виктор Александров.
Он отметил, что диоксид азота негативно влияет на органы дыхания и раздражение. Симптомы — резь в глазах, носоглотке, слезы и чихание.
В запросе сайта НГС к заводу был вопрос о том, содержался ли в дыме диоксид азота, но ответ на него на предприятии не предоставили.
Новосибирский аффинажный завод был основан в 1926 году. По данным с его официального сайта, он входит в тройку крупнейших российских предприятий по объему аффинажа драгоценных металлов. Завод занимается переработкой разных видов золота, сплавов с серебром и шлиховой платины. Мощность предприятия —
На этой неделе,