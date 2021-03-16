Роснедра рассказали, где будут искать золото, серебро и воду в Новосибирской области

В этом году на территории региона будут искать новые места для добычи драгоценных металлов и воды.



— В 2021 году уже объявлены конкурсы на три объекта — Шумаковская площадь в Алтайском крае, Улантовская площадь и объект в Искитимском районе Новосибирской области. Цены объявленных конкурсов составляют в сумме около 600 миллионов рублей. Уже есть многочисленное количество по некоторым объектам потенциальных подрядчиков, — рассказал начальник департамента по недропользованию по Сибирскому федеральному округу (Сибнедра) Алексей Партолин на пресс-конференции ТАСС.