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Роснедра рассказали, где будут искать золото, серебро и воду в Новосибирской области

На поиск полезных ископаемых потратят сотни миллионов рублей

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В Искитимском районе пока не планируют разрабатывать новые участки для добычи угля. Вместо этого здесь будут искать питьевую воду

В Искитимском районе пока не планируют разрабатывать новые участки для добычи угля. Вместо этого здесь будут искать питьевую воду

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В Новосибирской области будут искать золото, серебро и воду в 2021 году

В этом году на территории региона будут искать новые места для добычи драгоценных металлов и воды.

— В 2021 году уже объявлены конкурсы на три объекта — Шумаковская площадь в Алтайском крае, Улантовская площадь и объект в Искитимском районе Новосибирской области. Цены объявленных конкурсов составляют в сумме около 600 миллионов рублей. Уже есть многочисленное количество по некоторым объектам потенциальных подрядчиков, — рассказал начальник департамента по недропользованию по Сибирскому федеральному округу (Сибнедра) Алексей Партолин на пресс-конференции ТАСС.

В Искитимском районе будут искать питьевую воду, а в Тогучинском — драгоценные металлы.

— По Улантовской площади — поиск золота и серебросодержащих месторождений, — уточнил Алексей Партолин.

В 2020 году в Новосибирской области добыли 13 миллионов тонн антрацита, 302 килограмма золота и 80 тысяч тонн нефти.

В сентябре прошлого года сейсмологи зафиксировали под Искитимом самое сильное землетрясение в 2020 году, которое произошло из-за трещины на угольном разрезе вблизи посёлка Харино. В 2021 году, как пообещал представитель Сибнедра, выдавать разрешения на разработку новых мест для добычи угля пока не планируют.

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