Водой не отмыть: в квартирах в центре Новосибирска стала оседать странная жирная пыль

В Новосибирске заметили странную черную пыль, которая оседает в квартирах. О проблеме рассказала жительница дома на улице Семьи Шамшиных — по ее словам, пыль напоминает сажу и имеет жирный след, поэтому отмыть ее невозможно.



— Впервые заметила ее недели 3–4 назад. Я насколько поняла, эта пыль притягивается к чему-то металлическому. У меня квартира белая, но свет приглушенный, и визуально слой пыли заметить сложно, если она равномерно распределена. Я делаю уборку регулярно, но стала замечать характерные белые следы под какими-то предметами, если их поднять с полки или стола. А позавчера начала мыть кухню, плитку, и обнаружила, что у меня всё черное, всё под слоем пыли, — рассказала сибирячка НГС.

