Водой не отмыть: в квартирах в центре Новосибирска стала оседать странная жирная пыль

В новосибирских квартирах появилась странная пыль
В Новосибирске заметили странную черную пыль, которая оседает в квартирах. О проблеме рассказала жительница дома на улице Семьи Шамшиных — по ее словам, пыль напоминает сажу и имеет жирный след, поэтому отмыть ее невозможно.
— Впервые заметила ее недели
По ее словам, водой эту пыль не отмыть, поэтому ей приходится использовать меламиновые губки и чистящие средства.
Как пояснил директор независимого испытательного центра НГТУ, эколог Владимир Ларичкин, причин для появления такой жирной пыли в домах жителей центра может быть несколько: несгоревший уголь на производствах или несгоревшие частицы дизельного топлива, которое используют водители большегрузов.
— Говоря простым языком, участок между Ипподромской и Военной — это яма, где при тихой погоде, когда нет ветра, скапливаются эти частицы. Они могут быть как от электростанций, например, когда ветер идет от
О том, что причина грязного воздуха — в большом количестве автомобилей, недавно высказались и власти. Они обратили внимание на опыт Красноярска, где вводятся ограничения движения через город грузового автотранспорта в четырех районах.
В июле жители Линёво запустили флешмоб с грязными ладонями, испачканными в угольной пыли, — так они хотели привлечь внимание к проблеме неблагополучной окружающей обстановки.