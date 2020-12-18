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Водой не отмыть: в квартирах в центре Новосибирска стала оседать странная жирная пыль

Мы выяснили у эколога, с чем это может быть связано

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Такие характерные следы от черной пыли Анна заметила у себя в квартире несколько недель назад

Такие характерные следы от черной пыли Анна заметила у себя в квартире несколько недель назад

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В новосибирских квартирах появилась странная пыль

В Новосибирске заметили странную черную пыль, которая оседает в квартирах. О проблеме рассказала жительница дома на улице Семьи Шамшиных — по ее словам, пыль напоминает сажу и имеет жирный след, поэтому отмыть ее невозможно.

— Впервые заметила ее недели 3–4 назад. Я насколько поняла, эта пыль притягивается к чему-то металлическому. У меня квартира белая, но свет приглушенный, и визуально слой пыли заметить сложно, если она равномерно распределена. Я делаю уборку регулярно, но стала замечать характерные белые следы под какими-то предметами, если их поднять с полки или стола. А позавчера начала мыть кухню, плитку, и обнаружила, что у меня всё черное, всё под слоем пыли, — рассказала сибирячка НГС.

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По ее словам, водой эту пыль не отмыть, поэтому ей приходится использовать меламиновые губки и чистящие средства.

Как пояснил директор независимого испытательного центра НГТУ, эколог Владимир Ларичкин, причин для появления такой жирной пыли в домах жителей центра может быть несколько: несгоревший уголь на производствах или несгоревшие частицы дизельного топлива, которое используют водители большегрузов.

— Говоря простым языком, участок между Ипподромской и Военной — это яма, где при тихой погоде, когда нет ветра, скапливаются эти частицы. Они могут быть как от электростанций, например, когда ветер идет от ТЭЦ-5, так и от автомобилей. Однозначного ответа нет, но я больше склоняюсь к автомобильным выбросам. Причина — в плохой работе дизельных двигателей, которые не отрегулированы. Тем более там часто бывают стройки, ремонты дорог, ездит снегоуборочная техника, — рассказал эколог.

О том, что причина грязного воздуха — в большом количестве автомобилей, недавно высказались и власти. Они обратили внимание на опыт Красноярска, где вводятся ограничения движения через город грузового автотранспорта в четырех районах.

В июле жители Линёво запустили флешмоб с грязными ладонями, испачканными в угольной пыли, — так они хотели привлечь внимание к проблеме неблагополучной окружающей обстановки.

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