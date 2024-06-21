«Я боюсь, что ничего не останется»: бывший директор Модного дома Вячеслава Зайцева — о судьбе бренда и трагедии семьи

На сегодняшний день неясно, как сложится судьба Дома моды Вячеслава Зайцева Источник: Йегор Зайцев / Vk.com, ntv.ru











Прошло меньше двух месяцев после годовщины со смерти модельера и народного художника России Вячеслава Зайцева. Вслед за отцом из жизни ушел его единственный сын Егор. Споры вокруг модного дома легендарного кутюрье разгорелись с новой силой. После смерти наследника судьба бренда остается пока под вопросом. Корреспондент MSK1.RU поговорил с Николаем Головиным, который руководил Домом моды Вячеслава Зайцева и много лет дружил с модельером.

— Я боюсь, что ничего не останется. Скорее всего, это будут какие-то обрывки, осколки детища Вячеслава Михайловича. Может быть, через какое-то время появятся частные коллекции, кто-то издаст книгу или сборник эскизов, но, по сути, это крохи. Глобально творческое наследие Зайцева находится под большим вопросом, — поделился с MSK1.RU Николай Головин.

Бывший директор модного дома рассказал MSK1.RU, что Вячеслав Зайцев задолго до своей кончины начал думать о том, как дальше будет работать его детище.

Переживаю, как я закончу свою жизнь. Сохранится ли то, что сделано мной? Вячеслав Зайцев, модельер и народный художник РФ

Тогда, в 2012 году, по поручению главы модного дома юристы создали Фонд Вячеслава Зайцева. После его регистрации модельер передал туда товарный знак, а затем и блокирующий пакет акций Дома моды. Кроме того, туда вошла недвижимость в подмосковной деревне Каблуково.

— У фонда был очень жесткий устав. То есть принимать имущество было достаточно просто, а вот раздавать его мог только попечительский совет. Зайцев каждую фамилию продумал и внес туда порядка 15 человек, — сообщил MSK1.RU Николай Головин.

По словам бывшего директора, когда он уходил из модного дома, там работало порядка 120 человек. Сейчас, как утверждает Головин, там осталось едва ли 20 человек. В свое время Вячеслав Зайцев возлагал большие надежды на свою внучку Марию. В 16 лет она поступила в его Лабораторию моды, а в 2011 году выпустила свою первую коллекцию под названием «Гадкие лебеди». О дальнейших успехах Марии в модной индустрии мало что известно.



— Я говорил Марусе: «Унаследовать свидетельство может любой дурак. Ты должна унаследовать дело жизни, пока он в хорошем состоянии. Ты должна стать его тенью», — вспоминал Головин.



Как утверждает бывший директор модного дома, Вячеслав Зайцев не мог положиться и на своего единственного сына. В СМИ то и дело появлялись противоречивые подробности о взаимоотношениях между отцом и его единственным ребенком. Модель Алена Кравец, работавшая в модном доме, в недавнем интервью также подтвердила, что конфликтов у Вячеслава и Егора было немало. Она рассказала, что проблемы в семейных отношениях были изначально связаны с пристрастиями сына к запрещенным веществам.



— Вячеслав Зайцев, конечно, пытался со всем этим бороться, как мог. К тому же он хотел передать свое детище, свой модный дом наследнику, а как его можно доверить в такой ситуации? — посетовала Кравец.



Кроме того, по рассказам Николая Головина, Егор ревностно воспринимал сотрудничество отца с некоторыми людьми в доме мод. Сын модельера не раз говорил, что есть некие «мошенники-прихлебатели», «враги», которые хотели нажиться на звездном родителе. Недовольство Егора вызывала и работа Головина. Когда разногласия стали непреодолимыми, Николай покинул модный дом и своего старшего друга, чтобы, как он выразился, «не вставать между отцом и сыном». До последних дней он поддерживал связь с Вячеславом Зайцевым и помогал с лечением.



После смерти известного кутюрье в СМИ появилась информация о том, что на счетах Зайцева практически не было денег. А в выписках обнаружились многомиллионные долги. Тогда же Егор Вячеславович рассказал, что состояние дома в Каблуково оставляет желать лучшего.

— На кухне в Каблуково, где вылупившиеся дети лейтенанта Шмидта так заботливо ухаживали за больным, сгнившие кухонные столы, а в опустевшей кладовке в подвале — многолетний черный грибок, опасный для жизни, — сообщил журналистам сын модельера.

На вопрос, кто мог бы помочь сохранить бренд Вячеслава Зайцева, Головин ответил, что был бы счастлив, если бы друг Егора и лидер байкерского клуба «Ночные волки» Александр Залдастанов помог в этом деле.

— Александр — молодец, он смог создать такой роскошный огромный клуб, который разросся по всей стране. Это достойно уважения. Если ему удастся повлиять на судьбу Дома моды, если он будет этим заниматься, я буду только рад, — сказал Головин.

Сын модельера Егор Зайцев был членом байкерского клуба «Ночные волки» и стоял у истоков этого движения Источник: Александр Хирург ZалдастаноV / T.me











Ранее замглавы Дома моды Расул Ахмедов заявил, что место гендиректора займет Екатерина Ромашкина, супруга Егора Вячеславовича. По мнению бывшего соратника Зайцева-старшего, Ромашкина вряд ли справится с Домом моды. Напротив, друг семьи Зайцевых Вадим Хусаинов считает, что супруга Егора сможет что-то сделать и для Дома моды, и для сохранения памяти известного кутюрье.

В Российской академии художеств сообщили, что похороны Егора Зайцева пройдут в субботу, 22 июня. О месте и времени прощания пока не известно.