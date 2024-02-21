«Скоро извиняющиеся раскупят водолазки»: как новосибирцы отреагировали на БДСМ-вечеринку в Екатеринбурге

Жители Новосибирска в комментариях под материалом о БДСМ-вечеринке, которую в Екатеринбурге прервали силовики, обсудили ситуацию. Рассказываем, что они думают о случившемся.
Часть читателей поддержала решение по проверке клуба.
— Чтобы не все сошли с ума, нужны законы в стране и оценка общества мероприятий, идущих в разрез ценностям общества, — уверены консерваторы среди комментаторов на сайте издания.
— Скоро дефицит водолазок в магазинах будет, извиняющиеся всё раскупят.
Другие новосибирцы считают, что к таким мероприятиям привлекают много внимания.
— Закрытая вечеринка, и столько шума. Каждый сходит с ума по-своему, — уверен пользователь ex_Tommy58.
С ним согласен и еще один читатель НГС под ником «Антонио54». Он отметил, что у каждого человека должна быть свобода выбора, и никто не в праве запрещать что-либо другому.
— Кто хочет, туда и ходит, — заключил читатель.
Часть пользователей начали развивать тему запретов частных вечеринок и даже сравнили современные времена с эпохой СССР.
— Что там, СССР 2.0? Скоро уже музыку западных групп запретят прослушивать и голливудские фильмы смотреть? — задался вопросом анонимный пользователь.
Некоторые читатели НГС иронизируют на тему интимных отношений.
— Потом придут и за вами — вдруг вы с женой как-то не так друг друга любите, — поддержал шутку еще один автор. — А надо, чтобы «все по закону и в соответствии с моральными ценностями общества.
Кто-то из сибиряков напомнил, что общественникам нужно заниматься своей работой, а не ходить по вечеринкам.
— Когда эта охота на ведьм уже закончится? Лучше бы эти ханжи делом занимались и не рыскали по закрытым вечеринкам, — уверен анонимный автор.
Еще один гость на сайте НГС сравнил нашумевшую вечеринку с работой кафе.
— Сколько можно лезть к людям в их частную жизнь? Место не то, возможно, согласна, но тогда почему в кафе проводят свадьбы, дни рождения и в то же время поминки? По мне, лучше это, чем, когда любители охоты сначала убивают невинных животных, а потом бухают в саунах, отмечают добычу, — уверен читатель.
БДСМ-вечеринку в екатеринбургском клубе «Фабрика» прервали силовики в самом начале. Гостей заставили показать документы и снять маски. Среди н их — двое несовершеннолетних и декан факультета журналистики УрФУ Иван Некрасов. В Госдуме уже обсуждают вопрос о его отставке.
Ранее НГС писал о том, что в Новосибирске прошла волна отмены концертов. Есть даже новый список «запрещенных» артистов.