«Скоро извиняющиеся раскупят водолазки»: как новосибирцы отреагировали на БДСМ-вечеринку в Екатеринбурге

Часть читателей поддержала решение по проверке клуба.

— Чтобы не все сошли с ума, нужны законы в стране и оценка общества мероприятий, идущих в разрез ценностям общества, — уверены консерваторы среди комментаторов на сайте издания.



— Скоро дефицит водолазок в магазинах будет, извиняющиеся всё раскупят.