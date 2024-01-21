Ректор новосибирской консерватории стал председателем жюри одного из направлений «Золотой маски»

Главный режиссер НОВАТа и и.о. ректора новосибирской консерватории Вячеслав Стародубцев получил новое назначение. Он стал председателем жюри в конкурсах спектаклей оперы, оперетты/мюзикла и балета «Золотой маски».
Решение секретариата Союза театральных деятелей России было опубликовано сегодня, 21 января, на официальном сайте союза. Информацию корреспонденту НГС также подтвердили в НОВАТе.
Вячеслав Стародубцев — кандидат искусствоведения, главный режиссёр Новосибирского государственного академического театра оперы и балета, солист и режиссер Московского музыкального театра «Геликон-опера», Заслуженный деятель искусств России. И.о. ректора Новосибирской государственной консерватории.
Жюри будет оценивать работы сезона 2022–2023 годов.
В конце ноября прошлого года в Новосибирской консерватории открыли Большой зал после масштабной реконструкции. НГС удалось побывать в зале без зрителей и увидеть уникальную люстру, шикарный рояль и сияющий орган.