Здесь стрелял Вова Адидас, там — жила Айгуль: как выглядят реальные места из «Слова пацана»

В начале декабря киношников вместе с актерами Иваном Янковским (исполняет роль Адидаса-старшего) и Рузилем Минекаевым (играет Маратика) снова заметили в Ярославле. Судя по локациям, переснимались сцены с поездом, а также у дома Адидасов. Место съемок оцепили фанаты сериала, повышенное внимание, как говорили продюсеры на площадке, серьезно мешало команде.

В этом материале наши коллеги из 76.RU рассказывают о местах, которые попали в сериал.

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