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«Слово пацана»Эксклюзив

Здесь стрелял Вова Адидас, там — жила Айгуль: как выглядят реальные места из «Слова пацана»

Исследуем дворы Ярославля, где проходили съемки нашумевшего сериала

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Показываем, где снимали сериал «Слово пацана»

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Сегодня, 21 декабря выходит переснятый финал «Слова пацана. Кровь на асфальте» (18+) режиссера Жоры Крыжовникова. Весь сериал после негласного запрета казанских властей снимали в Ярославле. Съемочная группа набирала в этом городе массовки и активно «мешала» жителям светом прожекторов в спальных районах.

С финальной частью приключилась такая история: сначала пошли разговоры о запрете сериала на фоне бурного обсуждения «романтизации преступности», многие подозревали, что концовку изменят из-за влияния общественности, но продюсеры это опровергали. Об изменении финала говорили несколько человек, в том числе автор книги, которая легла в основу сценария. И под конец Крыжовников сдался, записав обращение вместе со сценаристом Андреем Золотаревым о том, что на этапе выхода третьей серии и правда было принято решение изменить концовку. Сделать ее «круче и эмоциональнее».

В начале декабря киношников вместе с актерами Иваном Янковским (исполняет роль Адидаса-старшего) и Рузилем Минекаевым (играет Маратика) снова заметили в Ярославле. Судя по локациям, переснимались сцены с поездом, а также у дома Адидасов. Место съемок оцепили фанаты сериала, повышенное внимание, как говорили продюсеры на площадке, серьезно мешало команде.

В этом материале наши коллеги из 76.RU рассказывают о местах, которые попали в сериал.

Внимание! Дальше будут спойлеры, читайте осторожно.

Дом Пальто

Место сборов

В сериале не раз фигурирует хоккейный корт, где парни играют в футбол, тренируются, решают между собой вопросы. На самом деле хоккейной коробки не было, ее построили для кадра на поле между хрущевками в Брагине. Также для кадра поставили кирпичную постройку с фразой «Слава КПСС».

А вот металлическая фигура, на которой сидели герои, реальна. На ней и сейчас можно посидеть.

После гибели подростка по прозвищу Ералаш к «Универсамовским» приходит Кащей, чтобы поговорить с Вовой Адидасом. Кащей рассказывает, кто убил Ералаша, после чего банда собирается на массовую драку.

Еще группировка «Универсамовских» собиралась на теплотрассе.

Дом Ералаша

Кстати, о Ералаше. Голубоглазый мальчишка, который мечтал об утюге, жил с бабушкой в серой многоэтажке. По сюжету для этого идеально подошли дома на Мурманском проезде в Ярославле.

Ералаш запомнился зрителям своей мечтой об утюге

Ералаш запомнился зрителям своей мечтой об утюге

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Напомним, в конце второй серии мальчишку забили до смерти. И в этом же подъезде снимали сцену похорон. Кстати, в Ярославле среди желающих искали тех, кто пронесет гроб и сыграет скорбящих. Съемки проходили 8 марта.

Видеосалон

Всё та же группировка «Универсамовские» после череды грабежей по соседству с магазином открывает видеосалон. Там подростки смотрят мультики и эротические видео, там же группировка «Дом быта», которую возглавляет Желтый, ворует Айгуль. Фасадом для видеосалона, где развешивали нарисованные афиши и брали деньги за вход, стало крыльцо жилого дома.

Дом Айгуль

Школьницу Айгуль, что «ходит» с Маратом, сыграла 14-летняя Анна Пересильд — дочь первой актрисы, полетевшей в космос, Юлии Пересильд. По сюжету сериала девочка с родителями живет в большой панельке. Режиссер иногда намеренно заостряет внимание на ее подъезде и окнах. У дома она беседует с Маратиком, здесь же он ждет ее на дискотеку, а после в своем доме Айгуль решается на суицид.

Казань в Ярославле

Напомним, по сюжету события разворачиваются в Казани 1980-х годов. Сами ярославцы уже не раз отмечали, что несмотря на захватывающий сюжет и популярность проекта, многим становится грустно от того, что город застрял в прошлом веке. Правда, в нескольких местах Ярославль примерил на себя образ Москвы.

Однако в основном наш город притворялся Казанью.

Для фанатов сериала эта локация стала по-настоящему легендарной. Крыльцо кафе «Снежинка», где Вова Адидас убивает Желтого после изнасилования Айгуль.

Что за сериал

«Слово пацана. Кровь на асфальте» (18+) — это сериал о казанских подростках в 1980–1990-е годы, его автор — режиссер Жора Крыжовников. Сценарий писал сам режиссер вместе со сценаристом Андреем Золотаревым на основе сборника «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970–2010-х» (18+) писателя Роберта Гараева, который и сам в юношестве два года состоял в подростковой группировке. Съемочная группа работала в Ярославле с марта по май и в декабре 2023 года. Сцены для сериала снимали во дворах Ленинского, Дзержинского и Заволжского районов, в промзоне во Фрунзенском районе, а еще у ДК в Тутаевском районе. Несколько сотен ярославцев смогли принять участие в проекте. В марте киношники набирали в массовку 350 человек для очереди за водкой, а после искали желающих сняться в сцене похорон подростка. Главные роли в картине исполняют звёзды российского кино Иван Янковский, Сергей Бурунов, Юлия Александрова и Антон Васильев, а также актеры Рузиль Минекаев, Леон Кемстач (сын жены Антохи из сериала «Реальные пацаны»), Лев Зулькарнаев и дочка Юлии Пересильд Анна.

За всем процессом мы внимательно следили и продолжаем следить. Все новости, связанные со снятым в Ярославле сериалом, можно почитать в специальном сюжете.

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