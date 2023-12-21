Здесь стрелял Вова Адидас, там — жила Айгуль: как выглядят реальные места из «Слова пацана»

Сегодня, 21 декабря выходит переснятый финал «Слова пацана. Кровь на асфальте» (18+) режиссера Жоры Крыжовникова. Весь сериал после негласного запрета казанских властей снимали в Ярославле. Съемочная группа набирала в этом городе массовки и активно «мешала» жителям светом прожекторов в спальных районах.
С финальной частью приключилась такая история: сначала пошли разговоры о запрете сериала на фоне бурного обсуждения «романтизации преступности», многие подозревали, что концовку изменят из-за влияния общественности, но продюсеры это опровергали. Об изменении финала говорили несколько человек, в том числе автор книги, которая легла в основу сценария. И под конец Крыжовников сдался, записав обращение вместе со сценаристом Андреем Золотаревым о том, что на этапе выхода третьей серии и правда было принято решение изменить концовку. Сделать ее «круче и эмоциональнее».
В начале декабря киношников вместе с актерами Иваном Янковским (исполняет роль Адидаса-старшего) и Рузилем Минекаевым (играет Маратика) снова заметили в Ярославле. Судя по локациям, переснимались сцены с поездом, а также у дома Адидасов. Место съемок оцепили фанаты сериала, повышенное внимание, как говорили продюсеры на площадке, серьезно мешало команде.
В этом материале наши коллеги из 76.RU рассказывают о местах, которые попали в сериал.
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Дом Пальто
Место сборов
В сериале не раз фигурирует хоккейный корт, где парни играют в футбол, тренируются, решают между собой вопросы. На самом деле хоккейной коробки не было, ее построили для кадра на поле между хрущевками в Брагине. Также для кадра поставили кирпичную постройку с фразой «Слава КПСС».
А вот металлическая фигура, на которой сидели герои, реальна. На ней и сейчас можно посидеть.
После гибели подростка по прозвищу Ералаш к «Универсамовским» приходит Кащей, чтобы поговорить с Вовой Адидасом. Кащей рассказывает, кто убил Ералаша, после чего банда собирается на массовую драку.
Еще группировка «Универсамовских» собиралась на теплотрассе.
Дом Ералаша
Кстати, о Ералаше. Голубоглазый мальчишка, который мечтал об утюге, жил с бабушкой в серой многоэтажке. По сюжету для этого идеально подошли дома на Мурманском проезде в Ярославле.
Напомним, в конце второй серии мальчишку забили до смерти. И в этом же подъезде снимали сцену похорон. Кстати, в Ярославле среди желающих искали тех, кто пронесет гроб и сыграет скорбящих. Съемки проходили 8 марта.
Видеосалон
Всё та же группировка «Универсамовские» после череды грабежей по соседству с магазином открывает видеосалон. Там подростки смотрят мультики и эротические видео, там же группировка «Дом быта», которую возглавляет Желтый, ворует Айгуль. Фасадом для видеосалона, где развешивали нарисованные афиши и брали деньги за вход, стало крыльцо жилого дома.
Дом Айгуль
Школьницу Айгуль, что «ходит» с Маратом, сыграла 14-летняя Анна Пересильд — дочь первой актрисы, полетевшей в космос, Юлии Пересильд. По сюжету сериала девочка с родителями живет в большой панельке. Режиссер иногда намеренно заостряет внимание на ее подъезде и окнах. У дома она беседует с Маратиком, здесь же он ждет ее на дискотеку, а после в своем доме Айгуль решается на суицид.
Казань в Ярославле
Напомним, по сюжету события разворачиваются в Казани 1980-х годов. Сами ярославцы уже не раз отмечали, что несмотря на захватывающий сюжет и популярность проекта, многим становится грустно от того, что город застрял в прошлом веке. Правда, в нескольких местах Ярославль примерил на себя образ Москвы.
Однако в основном наш город притворялся Казанью.
Для фанатов сериала эта локация стала по-настоящему легендарной. Крыльцо кафе «Снежинка», где Вова Адидас убивает Желтого после изнасилования Айгуль.
Что за сериал
«Слово пацана. Кровь на асфальте» (18+) — это сериал о казанских подростках в
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