Исследователи маньяков приехали в Новосибирск с фильмом о странном американском режиссере. С ними еще и Слава Марлоу

В Новосибирске фестиваль Beat Weekend пройдет в кинотеатрах «Победа» и «Каро 10 галерея» (ТРЦ «Галерея Новосибирск») с 21 сентября по 1 октября. Хитом фестиваля стал фильм «32 звука», который и представил на открытии в «Победе» Слава Марлоу.



— Американский фильм «32 звука» неожиданно стал хитом московского фестиваля. Это фильм о звуках, которые окружают человека. Все то, что мы не замечаем, потому что не слушаем. Например, звуки города. Мы специально для него прошли по Новосибирску и записали звуки города. И сделали отдельный трек… Конечно, люди также идут на Хичкока и Линча, — рассказал корреспонденту НГС координатор фестиваля по СМИ Валентин Копалов.