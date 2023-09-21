Исследователи маньяков приехали в Новосибирск с фильмом о странном американском режиссере. С ними еще и Слава Марлоу

Сегодня, 21 сентября, в кинотеатре «Победа» открылся XI фестиваль документального кино о новой культуре Beat Weekend. Фестиваль открыл известный музыкант Слава Марлоу.
Beat Weekend — региональная версия международного фестиваля документального кино о новой культуре Beat Film Festival (г. Москва). За одиннадцать лет существования фестиваль превратился в событие городского масштаба о самом актуальном из мира музыки, современного искусства, медиа, уличной культуры, моды, спорта и новых технологий. В его программе: российские премьеры наиболее заметных фильмов-участников крупных мировых кинофестивалей, вечеринки и специальные мероприятия с режиссерами, музыкантами и другими представителями современной культуры.
В Новосибирске фестиваль Beat Weekend пройдет в кинотеатрах «Победа» и «Каро 10 галерея» (ТРЦ «Галерея Новосибирск») с 21 сентября по 1 октября. Хитом фестиваля стал фильм «32 звука», который и представил на открытии в «Победе» Слава Марлоу.
— Американский фильм «32 звука» неожиданно стал хитом московского фестиваля. Это фильм о звуках, которые окружают человека. Все то, что мы не замечаем, потому что не слушаем. Например, звуки города. Мы специально для него прошли по Новосибирску и записали звуки города. И сделали отдельный трек… Конечно, люди также идут на Хичкока и Линча, — рассказал корреспонденту НГС координатор фестиваля по СМИ Валентин Копалов.
Фильм «Линч/Оз» про самого странного американского режиссера Дэвида Линча — еще один хит фестиваля. Его представят Маша Погребняк и Митя Лебедев — авторы и ведущие популярного русскоязычного подкаста «Дневники Лоры Палны» про серийных убийц, маньяков и криминальный мир в целом.
Наконец, еще один из самых заметных зарубежных документальных фильмов «Меня зовут Альфред Хичкок» рассказывает о знаменитом режиссере — мастере кино в жанре «триллер».
Из российских фильмов Валентин Копалов отметил «Рай» — картину про пожары в Якутии. Организаторы фестиваля Beat Weekend предлагают зрителям самим поучаствовать в восстановлении лесов Сибири. Социальный проект «ЛесПросвет» и эко-фабрика «Сибирский кедр» предоставили тридцать саженцев кедров, которые зрители могут получить и собственноручно посадить. Раздача саженцев пройдет по предварительной регистрации в соцсетях фестиваля.
Новосибирскую программу Beat Weekend с перечислением всех площадок можно найти на сайтах кинофестиваля и кинотеатров. Стоимость билетов — от 350 до 500 рублей.
В прошлом году хитом кинофестиваля стал фильм «Мы были «Детками»» — о дальнейшей судьбе актеров культового фильма 1990-х годов «Детки», а годом ранее — документальная лента о легендарном электронном музыканте Моби.