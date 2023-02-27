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Песню Шамана «Я русский» посчитали экстремистской. Артист объяснил, почему это не так

По словам Ярослава Дронова, заявление написал житель Тульской области

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Певец заявил, что песня прошла «все необходимые проверки»

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Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) сообщил о том, что его песню «Я русский» посчитали экстремистской. В своей группе во «ВКонтакте» артист рассказал о том, что к нему обратились с разъяснениями из управления уголовного розыска УМВД России по Тульской области — это произошло прямо перед премьерой его новой концертной программы «Я русский».

— Я получил неожиданный подарок к премьере — Управление уголовного розыска УМВД России по Тульской области обратилось ко мне за разъяснением по факту заявления некоего гражданина о том, что, по его мнению, якобы звучащая на радио и в телеэфире моя песня «Я русский» — экстремистская и разжигает в нашей стране межнациональную рознь, — написал Дронов. — Спасибо незнакомцу за такое внимание к моему творчеству, нашедшему экстремизм в этих строчках, простых и полных любви к стране, в которой жили мои предки, где живу я и хочу, чтобы жили мои внуки.

Певец заявил, что его попросили изложить мысли по этому поводу в разъяснительной записке, и выложил ее текст в соцсетях. В записке он сообщил, что его песню «знают, любят и поют представители совершенно разных национальностей», живущих в России, и для каждого из них фраза «Я русский» означает принадлежность к общей истории, культуре и духовное родство с теми, кто «считает Россию своей Родиной».

Объяснительная записка Ярослава Дронова

Объяснительная записка Ярослава Дронова

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— Песня «Я русский» прошла все необходимые проверки до публикации на топовых российских музыкальных платформах и перед трансляцией в эфире ведущих федеральных телеканалов России. Именно песня «Я русский» прозвучала в национальном эфире Первого канала в новогоднюю ночь — сразу после праздничного обращения президента России Владимира Путина, традиционного боя кремлевских курантов и гимна нашей страны. Объяснение дано мною собственноручно, эту песню я написал и пою, потому что я — русский, — написал Ярослав Дронов.

31-летний певец SHAMAN стал популярным после начала спецоперации. Один из своих главных хитов — «Встанем» — он выпустил ровно за день до обращения президента 24 февраля. Мы узнали, кто стоит за популярностью исполнителя и как до этого он 10 лет безуспешно пытался пробиться на олимп отечественного шоу-бизнеса.

ЭкстремизмТульская областьSHAMANЯрослав ДроновЯ русский
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