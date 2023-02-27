Песню Шамана «Я русский» посчитали экстремистской. Артист объяснил, почему это не так

— Я получил неожиданный подарок к премьере — Управление уголовного розыска УМВД России по Тульской области обратилось ко мне за разъяснением по факту заявления некоего гражданина о том, что, по его мнению, якобы звучащая на радио и в телеэфире моя песня «Я русский» — экстремистская и разжигает в нашей стране межнациональную рознь, — написал Дронов. — Спасибо незнакомцу за такое внимание к моему творчеству, нашедшему экстремизм в этих строчках, простых и полных любви к стране, в которой жили мои предки, где живу я и хочу, чтобы жили мои внуки.