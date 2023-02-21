Фигурист Роман Костомаров перенес второй инсульт — врачи оценивают его состояние как крайне тяжелое

Вот уже около полутора месяцев врачи борются за жизнь прославленного фигуриста. Еще вчера в СМИ появилась информация о том, что спортсмен перенес инсульт. Сегодня стало известно о втором подобном приступе.
Источник информагентства РИА Новости отметил, что фигуриста экстренно перевели в реанимацию. По данным телеграм-канала «112», сегодня ночью при помощи плазмафереза проводили «очистку крови». Из-за сепсиса и сопутствующих прогрессирующих заболеваний был поставлен диагноз «вторичный менингит».
— Костомаров провел минувшую ночь в реанимации —
Ранее стало известно, что олимпийскому чемпиону ампутировали обе стопы. Тогда источники ТАСС сообщали, что операция прошла без эксцессов, но «идет борьба за руки». Позже в СМИ появилась информация, что фигуристу ампутировали несколько пальцев, но не кисти целиком
Супруга Костомарова Оксана Домнина поблагодарила тех, кто поддержал фигуриста:
— Спасибо всем неравнодушным. Только добрыми мыслями, молитвами, позитивной энергией мы можем поддержать Романа и помочь ему, так как с точки зрения медицины делается всё возможное и невозможное.
Фигурист Илья Авербух объявил о масштабном туре шоу «Ледниковый период» в поддержку друга. Средства от продажи билетов пойдут в том числе на его реабилитацию.
Напомним, Костомарова экстренно госпитализировали 10 января с болью в груди. Медики установили, что у него прогрессирующая пневмония, также у пациента диагностировали деформацию легких и развился сепсис. По словам вице-чемпиона Олимпийских игр по танцам на льду Ильи Авербуха, Костомаров попал в реанимацию. Позднее стало известно, что его в тяжелом состоянии отправили в Коммунарку. Спортсмена подключили к аппарату ЭКМО, но 24 января необходимость в этом отпала, однако у него сохранялся сепсис и наблюдались проблемы с кровообращением.