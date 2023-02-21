Фигурист Роман Костомаров перенес второй инсульт — врачи оценивают его состояние как крайне тяжелое

— Костомаров провел минувшую ночь в реанимации — 46-летний фигурист перенес еще один инсульт, — поделились в СМИ и также подчеркнули, что его состояние оценивается как крайне тяжелое.

Ранее стало известно, что олимпийскому чемпиону ампутировали обе стопы. Тогда источники ТАСС сообщали, что операция прошла без эксцессов, но «идет борьба за руки». Позже в СМИ появилась информация, что фигуристу ампутировали несколько пальцев, но не кисти целиком