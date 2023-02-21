freedom
СЕЙЧАС -2°С
Пробки 7/10
usd 74.04
eur 79.13
Тема дняПоменяется система высшего образования
Все новости
Все новости
Обзор

Фигурист Роман Костомаров перенес второй инсульт — врачи оценивают его состояние как крайне тяжелое

С начала января врачи пытаются спасти олимпийского чемпиона

350
Романа Костомарова экстренно госпитализировали 10 января с болью в груди

Романа Костомарова экстренно госпитализировали 10 января с болью в груди

Поделиться

Вот уже около полутора месяцев врачи борются за жизнь прославленного фигуриста. Еще вчера в СМИ появилась информация о том, что спортсмен перенес инсульт. Сегодня стало известно о втором подобном приступе.

Источник информагентства РИА Новости отметил, что фигуриста экстренно перевели в реанимацию. По данным телеграм-канала «112», сегодня ночью при помощи плазмафереза проводили «очистку крови». Из-за сепсиса и сопутствующих прогрессирующих заболеваний был поставлен диагноз «вторичный менингит».

— Костомаров провел минувшую ночь в реанимации — 46-летний фигурист перенес еще один инсульт, — поделились в СМИ и также подчеркнули, что его состояние оценивается как крайне тяжелое.

Ранее стало известно, что олимпийскому чемпиону ампутировали обе стопы. Тогда источники ТАСС сообщали, что операция прошла без эксцессов, но «идет борьба за руки». Позже в СМИ появилась информация, что фигуристу ампутировали несколько пальцев, но не кисти целиком

Супруга Костомарова Оксана Домнина поблагодарила тех, кто поддержал фигуриста:

— Спасибо всем неравнодушным. Только добрыми мыслями, молитвами, позитивной энергией мы можем поддержать Романа и помочь ему, так как с точки зрения медицины делается всё возможное и невозможное.

Фигурист Илья Авербух объявил о масштабном туре шоу «Ледниковый период» в поддержку друга. Средства от продажи билетов пойдут в том числе на его реабилитацию.

Напомним, Костомарова экстренно госпитализировали 10 января с болью в груди. Медики установили, что у него прогрессирующая пневмония, также у пациента диагностировали деформацию легких и развился сепсис. По словам вице-чемпиона Олимпийских игр по танцам на льду Ильи Авербуха, Костомаров попал в реанимацию. Позднее стало известно, что его в тяжелом состоянии отправили в Коммунарку. Спортсмена подключили к аппарату ЭКМО, но 24 января необходимость в этом отпала, однако у него сохранялся сепсис и наблюдались проблемы с кровообращением.

По теме

АмпутацияИнсультРоман КостомаровФигурист
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter