«Дай бог всем нам быть такими молодыми». Гастролям Софии Ротару помешал коронавирус и как это отразилось на внешности

Кажется, что София Ротару была на сцене всегда — ее красота и голос словно застыли во времени. Но 74-летняя певица умеет удивлять. За несколько дней до нового, 2022 года ее поклонники шумно спорят — идет ли их любимой Софочке новый дерзкий образ в стиле
А вот в новогоднем «Голубом огоньке» на канале «Россия 1» София Михайловна выступит в более привычном образе: роскошное вечернее платье, распущенные волосы, стройная и вечно молодая. Зрители услышат две новых ее песни — «Зимняя ночь» и «Ледяные дожди».
Глядя на легенду нашей эстрады, слухи о ее плохом самочувствии кажутся злой шуткой. А ведь в сети продолжают обсуждать ухудшение здоровья певицы. Напомним, что поводом послужило выступлении Софии Михайловны на частной вечеринке в Берлине 30 октября. На видео, выложенном в сеть, певица все время перекладывала микрофон из одной руки в другую из-за дрожи в пальцах. Тут же появились версии одна страшней другой: у Ротару болезнь Паркинсона, дрожание рук — последствие инсульта… Многие вспомнили, как три года назад на корпоративном выступлении в Уфе певица потеряла сознание, была срочно госпитализирована, а придя в себя, находилась в состоянии дезориентации: не могла вспомнить, где она находится, не узнавала людей. Тогда Ротару довольно быстро пришла в себя, а причиной потери сознания врачи сочли резкое повышение артериального давления. Неужели состояние здоровья певицы снова на грани?
— Я постоянно общаюсь с Софией Михайловной, она великолепно себя чувствует, с ее здоровьем все в полном порядке, — рассказал Сергей Лавров, концертный директор Ротару. — И выглядит она великолепно, дай бог всем нам быть такими молодыми. А все эти разговоры о ее болезнях — глупости, которые возникли на пустом месте.
Но, несмотря на высокую востребованность у публики, в нынешнем декабре и январе у певицы не запланированы выступления — ни концерты, ни корпоративы, ни частные вечеринки.
— В отсутствии гастролей и частных выступлений виновато вовсе не состояние здоровья Софии Михайловны, а коронавирусные ограничения, введенные в России и большинстве стран мира, — объясняет Сергей Лавров. — Пандемия довольно сильно ударила по артистам, и в обстановке непредсказуемости планировать концерты и гастроли очень сложно. Это касается не только Ротару, это общая ситуация. Вот только недавно мы вернулись с еще одной моей артисткой, Наташей Королевой, из большого тура по 15 городам. До пандемии в подобном туре в каждом зале были аншлаги, билеты просто разлетались. А сейчас в связи с ограничениями мы еле-еле собирали площадки. Люди боятся массовых мероприятий, боятся и артисты. Поэтому почти у всех артистов сейчас нет гастролей. А что касается Софии Михайловны, то она дожидается, когда эпидемия уйдет, вот тогда зрители ее услышат и увидят — как всегда, молодую и прекрасную.