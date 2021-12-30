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«Дай бог всем нам быть такими молодыми». Гастролям Софии Ротару помешал коронавирус и как это отразилось на внешности

Концертный директор прославленной певицы рассказал о состоянии ее здоровья

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Фото со съемок Новогодней ночи на Первом «30 лет спустя»

Фото со съемок Новогодней ночи на Первом «30 лет спустя»

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Кажется, что София Ротару была на сцене всегда — ее красота и голос словно застыли во времени. Но 74-летняя певица умеет удивлять. За несколько дней до нового, 2022 года ее поклонники шумно спорят — идет ли их любимой Софочке новый дерзкий образ в стиле 90-х. Кожаная куртка, каре с начесом и облегающие брюки — в таком виде София Ротару появится перед зрителями Первого канала в грандиозном шоу «Новогодняя ночь 30 лет спустя». Исполнит певица свой хит «Хуторянка», который ровно 30 лет назад впервые прозвучал в новогоднем концерте Первого канала, тогда еще ОРТ.

А вот в новогоднем «Голубом огоньке» на канале «Россия 1» София Михайловна выступит в более привычном образе: роскошное вечернее платье, распущенные волосы, стройная и вечно молодая. Зрители услышат две новых ее песни — «Зимняя ночь» и «Ледяные дожди».

Глядя на легенду нашей эстрады, слухи о ее плохом самочувствии кажутся злой шуткой. А ведь в сети продолжают обсуждать ухудшение здоровья певицы. Напомним, что поводом послужило выступлении Софии Михайловны на частной вечеринке в Берлине 30 октября. На видео, выложенном в сеть, певица все время перекладывала микрофон из одной руки в другую из-за дрожи в пальцах. Тут же появились версии одна страшней другой: у Ротару болезнь Паркинсона, дрожание рук — последствие инсульта… Многие вспомнили, как три года назад на корпоративном выступлении в Уфе певица потеряла сознание, была срочно госпитализирована, а придя в себя, находилась в состоянии дезориентации: не могла вспомнить, где она находится, не узнавала людей. Тогда Ротару довольно быстро пришла в себя, а причиной потери сознания врачи сочли резкое повышение артериального давления. Неужели состояние здоровья певицы снова на грани?

На новогоднем «Голубом огоньке» телеканала «Россия 1» София Ротару исполнит две новых песни

На новогоднем «Голубом огоньке» телеканала «Россия 1» София Ротару исполнит две новых песни

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— Я постоянно общаюсь с Софией Михайловной, она великолепно себя чувствует, с ее здоровьем все в полном порядке, — рассказал Сергей Лавров, концертный директор Ротару. — И выглядит она великолепно, дай бог всем нам быть такими молодыми. А все эти разговоры о ее болезнях — глупости, которые возникли на пустом месте.

Но, несмотря на высокую востребованность у публики, в нынешнем декабре и январе у певицы не запланированы выступления — ни концерты, ни корпоративы, ни частные вечеринки.

София Ротару с сыном Русланом, невесткой Светланой, внуком Анатолием и внучкой Софией

София Ротару с сыном Русланом, невесткой Светланой, внуком Анатолием и внучкой Софией

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— В отсутствии гастролей и частных выступлений виновато вовсе не состояние здоровья Софии Михайловны, а коронавирусные ограничения, введенные в России и большинстве стран мира, — объясняет Сергей Лавров. — Пандемия довольно сильно ударила по артистам, и в обстановке непредсказуемости планировать концерты и гастроли очень сложно. Это касается не только Ротару, это общая ситуация. Вот только недавно мы вернулись с еще одной моей артисткой, Наташей Королевой, из большого тура по 15 городам. До пандемии в подобном туре в каждом зале были аншлаги, билеты просто разлетались. А сейчас в связи с ограничениями мы еле-еле собирали площадки. Люди боятся массовых мероприятий, боятся и артисты. Поэтому почти у всех артистов сейчас нет гастролей. А что касается Софии Михайловны, то она дожидается, когда эпидемия уйдет, вот тогда зрители ее услышат и увидят — как всегда, молодую и прекрасную.

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