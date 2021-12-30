«Дай бог всем нам быть такими молодыми». Гастролям Софии Ротару помешал коронавирус и как это отразилось на внешности

— В отсутствии гастролей и частных выступлений виновато вовсе не состояние здоровья Софии Михайловны, а коронавирусные ограничения, введенные в России и большинстве стран мира, — объясняет Сергей Лавров. — Пандемия довольно сильно ударила по артистам, и в обстановке непредсказуемости планировать концерты и гастроли очень сложно. Это касается не только Ротару, это общая ситуация. Вот только недавно мы вернулись с еще одной моей артисткой, Наташей Королевой, из большого тура по 15 городам. До пандемии в подобном туре в каждом зале были аншлаги, билеты просто разлетались. А сейчас в связи с ограничениями мы еле-еле собирали площадки. Люди боятся массовых мероприятий, боятся и артисты. Поэтому почти у всех артистов сейчас нет гастролей. А что касается Софии Михайловны, то она дожидается, когда эпидемия уйдет, вот тогда зрители ее услышат и увидят — как всегда, молодую и прекрасную.