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«Мне не стыдно ни за один мой поступок». Стас Ярушин — о хейте на «Звёздах в Африке», гопниках на районе и миллионных гонорарах

Известный артист рассказал о новых проектах и «пацанских понятиях»

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В «Универе. 10 лет спустя» Стас Ярушин носит усы и переживает кризис среднего возраста

В «Универе. 10 лет спустя» Стас Ярушин носит усы и переживает кризис среднего возраста

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Станислав Ярушин — актер и музыкант. В соцсетях его любят и ненавидят из-за проектов на ТНТ: ленты пестрят новостями о скандалах с артистом на шоу «Звёзды в Африке», поклонники «Универа» запоем смотрят продолжение сериала в формате «10 лет спустя». Под нашумевшие премьеры мы решили поговорить со Стасом о хейте, ностальгии по Ленинскому району Челябинска, новом музыкальном альбоме, спорте и гонорарах (спойлер: нескромных). Это оказался тот случай, когда ждешь от собеседника «звездности», но вместо этого встречаешь легкого и ироничного визави, который сразу переходит на «ты», ловко жонглирует любимыми книгами и винилом, рассказывает о «пацанских понятиях», берет гитару и начинает наигрывать задушевные мотивы.

«Когда классика перезагружается, это очень опасно»


— Ты снялся в новом «Универе» — сезон называется «Универ. 10 лет спустя». Для двухтысячных сериал был бомбой. Скажи, не побоялся эффекта перезагрузки? Ведь бывает такое, что возрождают старые культовые ситкомы, но былой популярности у них уже нет.

До продолжения ситкома Стас участвовал в реалити-шоу «Звёзды в Африке»

До продолжения ситкома Стас участвовал в реалити-шоу «Звёзды в Африке»

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— Когда бомбическая классика перезагружается, это всегда очень опасно. Это эксперимент — не попробуешь, не узнаешь. Всем не угодишь, конечно, люди будут писать: «Старый "Универ" мне больше нравился». Если новый сезон «зайдет», будет круто, если нет, мы все расстроимся — от гендиректора до уборщика съемочной площадки — и пойдем дальше. Жизнь в принципе состоит из экспериментов, проб, ошибок. Наш новый сериал — уже не комедия, а драмеди, тем более 10 лет спустя. Все герои выросли: у кого-то дети и семьи, работа, кого-то начал затягивать быт, кого-то настиг возрастной кризис. Смешно, что мой герой ходит первые серии с усами. Даже спустя 10 лет Антон Мартынов не стал более глубоким персонажем. Он не поменял отношение к жизни, он пользуется деньгами отца, плотно сидит на алкоголе, берет от жизни всё в плохом смысле. Так получится, что его друзья возьмут его на перевоспитание, посмотрим, что из этого получится. Вообще в предыдущем, пятом сезоне мой персонаж (сын олигарха, сосланный в общагу на перевоспитание, наглец, сноб и пафосный мажор. — Прим. ред.) сильно «выстрелил». У зрителей были старые полюбившиеся персонажи, с которыми они будто сами жили в общежитии, но Антоха стал чуть ли не номером «один». Вокруг него в итоге было написано много сюжетных линий.

Сейчас Стас — не просто шоумен и актер, он записывает музыкальные альбомы и занимается бизнесом

Сейчас Стас — не просто шоумен и актер, он записывает музыкальные альбомы и занимается бизнесом

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Станислав Ярушин — актер, шоумен, телеведущий, певец, продюсер. Участник команд КВН «Уездный город» и «Лица уральской национальности» (ЛУНА), чемпион Высшей лиги КВН 2002 года. Широко известен по роли Антона Мартынова в сериалах «Универ», «Универ. Новая общага» и «Универ. 10 лет спустя». Родился 14 января 1981 года в Челябинске. Окончил школу № 46, затем учился в агроинженерном университете. С 2011-го начал актерскую карьеру. В 2016-м вышел первый сольный альбом «Об этом», в 2017-м появился второй («#иэтотзапел»), в 2019-м — третий («Просто»). В 2018-м завел свой канал на YouTube, одновременно создал компанию Y-Generation Production, которая занимается созданием телевизионного, интернет- и event-контента. С 2019-го запустил линию одежды Y-Generation Wear. В 2020-м стал инвестором и одним из соучредителей online-университета спортивных профессий Sportuniver. Одновременно организовал ежегодный гольф-турнир «Кубок Стаса». Продюсирует и ведет Yarushin Hockey Show на «Матч ТВ». Первая жена — Полина Бисерова. С 12 августа 2011 года женат на Алене Ярушиной. У супругов двое детей — Стефания и Ярослав. Сейчас живет и работает в Москве, строит дом в Геленджике.

В «Универе» Стас играет Антона Мартынова — сына олигарха, сноба и пафосного мажора

В «Универе» Стас играет Антона Мартынова — сына олигарха, сноба и пафосного мажора

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В своем инстаграме актер иронизирует: «Есть желание увидеть "Универ. Пенсионеры"?» Ждем!

В своем инстаграме актер иронизирует: «Есть желание увидеть "Универ. Пенсионеры"?» Ждем!

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— Было интересно сниматься?

— Да, у нас работала суперпрофессиональная команда, и мне было прикольно снова погрузиться в атмосферу «Универа». Но меня поразил Алексей Серебряков. Мы работали вместе с ним, с этой глыбой российского кино, всё прошло гладко, на уровне, в итоге он поблагодарил всех за работу.

У нас с ним была смешная ситуация еще до этого. Как-то мы снимались в соседних павильонах. В паузе я хотел с ним сфотографироваться, он мне сказал: «Я не фотографируюсь, Стас!». Я подумал: «О! Он знает, как меня зовут!» И после этого через два часа мы встретились отдельно, он сам подошел ко мне и сказал: «Можно с тобой сфоткаться?». Я говорю: «Почему? Вы же только что мне отказали?» Он: «Я отказал, потому что ребята из съемочной группы увидят и начнут меня атаковать. А так давай, сфоткаемся, пошлю своим детям в Канаду, они любят "Универ"».

Я сажусь в свой «Гелендваген», а у меня ком к горлу.

В продолжении ситкома вместе снимались те же актеры, что и в предыдущих сезонах, — Стас Ярушин, Настасья Самбурская, Анна Хилькевич и Арарат Кещян

В продолжении ситкома вместе снимались те же актеры, что и в предыдущих сезонах, — Стас Ярушин, Настасья Самбурская, Анна Хилькевич и Арарат Кещян

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«Мне писали любовные записки»

— Наверное, после того как ты снялся в пятом сезоне «Универа», по тебе жутко фанатели девушки. Было такое?

— После «Универа» не было особого фанатизма. По мне сильно фанатели в мои КВНовские годы: я там «сладкий» был и многим нравился. Мне и любовные записки писали, и стены разрисовывали в подъезде. На стенах у квартиры были какие-то хаотичные граффити — и сердца, и слова «любим». К маме даже приходили из ЖЭКа, просили закрашивать всё это, она закрашивала.

Понимаете, тогда же не было социальных сетей, и человек из телевизора был настоящим эксклюзивом, он был недосягаемым. Сейчас такого уже нет, сейчас все медийные люди доступны — им могут написать всё что угодно в любой социальной сети. С одной стороны, мне нравится, что сейчас всё решается по щелчку пальцев, с другой — стремно, что знаменитости перестали быть эксклюзивом.

В КВНовские годы Стаса Ярушина у дома караулили фанатки и расписывали стены в подъезде

В КВНовские годы Стаса Ярушина у дома караулили фанатки и расписывали стены в подъезде

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«Ярушин делает шоу!»

— А с хейтом приходится часто сталкиваться?

— Я получаю хейт волнами. Первый раз я столкнулся с этим, когда играл в КВН. Люди говорили: «Да кто он такой? Да он никакой в команде!» Следующий этап был «Универ», тогда возмущались: «Зачем пришел этот хам? Актерская игра на нуле!» Затем язвительные комментарии обрушились на меня из-за музыки, там началось: «И этот запел», «Ты куда лезешь?» В итоге я так и назвал свой первый музыкальный альбом — «И этот запел». Поначалу я всегда очень резко реагирую на гневные высказывания, но спустя время начинаю гораздо спокойнее к ним относиться. Сейчас я больше всего переживаю по поводу проекта «Звёзды в Африке». Получаю много грязных комментариев и признаюсь, настолько ядовитых и злых слов мне никогда не писали. Я порой читал их и делал выводы, что нашу планету не спасти.

Порция самого неприятного хейта обрушилась на артиста во время шоу «Звезды в Африке»

Порция самого неприятного хейта обрушилась на артиста во время шоу «Звезды в Африке»

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— Из-за чего на тебя так набросились?

— Это связано с моим поведением в проекте. Да, я пошел по наглой тактике, пошел подставлять людей, но это тактика, в жизни я бы не стал так делать. У меня была стратегия поведения в этой игре, как в любой другой игре: как в мафии, как в дураке, где надо схитрить, чтобы выиграть. Хоккеист выходит на бросок — показывает, что будет бросать в левый угол, а сам бросает в правый. Здесь точно так же.

Я понял, что иначе не было бы ничего интересного: одни плачут постоянно, другие есть хотят, третьи недовольные ходят. Но все мы туда приехали выигрывать, а не плакать. Если бы я хорошо себя вел, вылетел бы во второй-третьей серии. Но Ярушин делает шоу! Нас там камеры снимали 24/7, я отдавал себе отчет в том, что я делал.

Зрители оказались недовольны тактикой Стаса — он хитрил, чтобы выиграть

Зрители оказались недовольны тактикой Стаса — он хитрил, чтобы выиграть

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При этом мне не стыдно ни за один мой поступок, ни за одно мое слово. Я из Челябинска, нас учили отвечать за свои слова, я говорил всё как есть — кого-то троллил, кому-то честно высказывал, что ему просто фартит. Но почему мне кидают, что я мразь и тварь, я не понимаю. От таких слов меня прямо коробило, я читал комментарии, потом не мог уснуть до четырех часов утра.

— Что было самым неприятным на испытаниях?

— Если бы мне еще раз дали выпить таракано-жуковскую жидкость, я бы поморщился, но выпил. По-настоящему тяжело мне было заходить к крокодилам в клетку, ужасно терпеть, когда скорпионы ползали по моей голове, змеи — вообще не мой вид спорта. Нереально сложно было спрыгнуть с высоты 50 метров и испытать свободное падение. Но всё же взаимоотношения между участниками были одним из самых непростых моментов, как ни крути.

Участникам приходилось пить коктейли с жуками, заходить в клетки с крокодилами и приручать змей

Участникам приходилось пить коктейли с жуками, заходить в клетки с крокодилами и приручать змей

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«Я не дрался, я быстро бегал»

— Ты уже сам упомянул, что ты родом из Челябинска. Как проходило твое детство? Часто приходилось драться?

— Пару раз меня останавливали, когда я шел из хоккейной школы вечером, спрашивали, есть ли деньги или сигареты. Я просто толкал плечом этих парней и быстро бежал.

На этом фото Стас с мамой (она сейчас живет в Геленджике), папа остался в Челябинске

На этом фото Стас с мамой (она сейчас живет в Геленджике), папа остался в Челябинске

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Как ни прискорбно, в 90-е годы многие мои друзья ушли по глупости — те люди, которые строили из себя настоящих реальных пацанов. Я сейчас с вами разговариваю, а у меня все эти ребята стоят перед глазами — с кем-то в хоккей играли вместе, с кем-то в школе учились. Они ушли кто в 20 лет, кто в 25 лет: это было в драках, кому-то засветили фофан, потом он лежал в больнице в коме три года, в итоге умер, кто-то сошел с ума, кого-то просто зарезали — поножовщина же жуткая тогда была. Поэтому я не дрался, я быстро бегал.

В детстве Стас жил в Ленинском районе Челябинска, на улице Новороссийской

В детстве Стас жил в Ленинском районе Челябинска, на улице Новороссийской

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— А ностальгия по тем местам, где ты вырос, есть? Приезжаешь в свой двор?

— Да, я порой заезжаю по своему старому адресу. Там, кстати, вообще ничего не меняется, но мне это нравится. Еще сам дом намоленный, как я его называю, он стоит буквой «П» — Пентагон. Я вообще люблю Челябинск. Сейчас в январе с семьей приедем, съездим на горнолыжный курорт, посетим «Матч всех звезд».

Несмотря на то что Ярушин давно живет в Москве, он болеет за «Трактор» и регулярно приезжает на домашние матчи команды в Челябинск

Несмотря на то что Ярушин давно живет в Москве, он болеет за «Трактор» и регулярно приезжает на домашние матчи команды в Челябинск

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«Мои песни не самые популярные, ну и ладно»

— В Челябинске началось твое увлечение музыкой?

— Да, я из музыкальной семьи. Всё, что у меня есть сегодня — это благодаря музыке. Из-за нее меня пригласили в КВН на бэк-вокал, потом заметили актерские данные, я стал играть в основной команде. У меня была своя группа в Челябинске. В какой-то момент бросил это занятие, тот период совпал с моим переездом в Москву (другие музыканты не захотели в столицу).

Артист записал три сольных альбома, его песни попадают в плейлисты музыкальных сервисов

Артист записал три сольных альбома, его песни попадают в плейлисты музыкальных сервисов

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Сейчас я возобновил музыкальную деятельность. Может быть, мои песни не самые популярные, не самые современные, но я закладываю в них больше души и искренности. Это музыка «вдолгую». Недавно я выпустил виниловую пластинку моего альбома «Просто». Мы их сейчас выставляем на продажу, все деньги пойдут на благотворительность (на собранные средства будем покупать хоккейную форму для детских спортшкол). Я выпустил уже три альбома и не останавливаюсь, пишу дальше. На сегодняшний день это мое увлечение не приносит никаких денег, это скорее огромные минусы, но это не страшно.

На ютьюбе выходит шоу МузLoft, где Ярушин поет со звездами шоу-бизнеса — Юлией Савичевой, Сосо Павлиашвили, Денисом Клявером, Митей Фоминым, группой DABRO и другими

На ютьюбе выходит шоу МузLoft, где Ярушин поет со звездами шоу-бизнеса — Юлией Савичевой, Сосо Павлиашвили, Денисом Клявером, Митей Фоминым, группой DABRO и другими

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— А что сам слушаешь?

Сам я слушаю всё подряд: от классики до тяжелого рока. У меня на пластинках есть Nirvana, есть Lana Del Rey, «Sonny» Rollins, есть Вивальди, Sting, отдельно покупал винил с саундтреком к фильму «Назад в будущее». Тут всё зависит от настроения.

Сам певец слушает Стинга, Вивальди и «Нирвану»

Сам певец слушает Стинга, Вивальди и «Нирвану»

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«Состоялся как артист — не сиди на жопе ровно»

— Из чего сегодня складывается заработок актера, шоумена, телеведущего, певца, продюсера Стаса Ярушина?

— Помимо творчества, у меня есть бизнес-направление. Один из таких проектов — онлайн-университет спортивных профессий Sportuniver. Это современное спортивное образование, мы работаем с инновационным образовательным центром футбольного клуба «Барселона». Сотрудничаем с португальским футбольным клубом «Бенфика». Недавно мы подписали контракты с катарской компанией Aspire Zone (спортивный комплекс сооружений площадью в 250 гектаров, расположенный в столице Катара Дохе. — Прим. ред.). Сейчас у нас на сайте есть разные курсы — есть по спортивной психологии, по питанию, есть для родителей — «Мой ребенок играет в футбол/хоккей». Я являюсь там соучредителем и инвестором. Помимо этого, у меня есть другие инвестиции с пассивным доходом, у меня есть рекламные контракты. Есть проекты на ютьюбе и во «ВКонтакте» — шоу «Ночной контакт», «Музлофт». У меня есть свой продакшн — Y-generation (это намек на поколение Y — всех, кто родился в 80-е годы и позже), мы производим контент для разных платформ, делаем рекламные интеграции, выпускаем одежду. Я не стою на месте, я двигаюсь, где-то ошибаюсь, но делаю выводы и иду дальше.

Такие горячие снимки атлетичного артиста встречаются в соцсетях

Такие горячие снимки атлетичного артиста встречаются в соцсетях

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Sportuniver — это международная платформа, объединяющая образовательные онлайн-программы и мероприятия в спортивной сфере. Курсы разрабатываются совместно с ведущими российскими и международными университетами для обучения спортсменов, тренеров, нутрициологов, маркетологов.

Недавно у Ярушина появилась своя марка одежды Y-generation wear: это комбинезоны, худи, свитшоты и бомберы

Недавно у Ярушина появилась своя марка одежды Y-generation wear: это комбинезоны, худи, свитшоты и бомберы

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— Как ты относишься к тому, что многие звезды жаловались во время локдауна, что у них нет концертов и из-за этого им не на что жить?

— Когда все ныли, что у них нет концертов, у меня не было никаких финансовых проблем. Не пошло с творчеством, значит, должно работать другое направление. Если ты состоялся как артист и у тебя нет заработка, не сиди на жопе ровно! Сегодня столько возможностей! Но у них виноваты все, но только не они сами, — правительство, коронавирус, мировой заговор. У нас люди не привыкли начинать с себя! Одна сплошная армия диванных критиков, которая может хейтить, жаловаться и писать. Я знаю много людей инвалидов-колясочников, которые зарабатывают миллионы: они включают голову, вот и всё.

Стас не забывает свои корни — фотографируется вместе с сыном под девизом «Челяба Style»

Стас не забывает свои корни — фотографируется вместе с сыном под девизом «Челяба Style»

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За корпоратив — больше миллиона

— Если предложат провести корпоратив или свадьбу, какой гонорар ты попросишь?

— Сейчас я уже не веду свадьбы и корпоративы. Могу отвести какое-то мероприятие, но свадьбу вряд ли. Я делал турнир «Кубок Стаса» по гольфу в Геленджике, я вел его два дня, но потому что это мой Кубок, я его затеял, ко мне приехали 150 человек, и я вынужден был находиться на сцене. Не переживайте, договоримся! (Смеется.)

«Кубок Стаса» — открытый клубный чемпионат по гольфу, который проходит в «Геленджик Гольф Резорт» и длится три дня. Соревнование сопровождается сольным концертом Ярушина, проходит в стиле 30-х годов XX века, члены клуба заранее готовятся — шьют себе твидовые классические костюмы для игры в гольф и участвуют в фотосессии.

«Привился и ревакцинировался»

— Как ты смотришь на то, что сейчас очень много скандалов разгорается вокруг QR-кодов, на споры антиваксеров и привитых людей? Это касается концертов и тех же мероприятий, на которые сегодня пускают только гостей с сертификатом о вакцинации.

— Слушай, сам я привился. Сталкивался как-то в неформальной обстановке с главврачами, в том числе с главврачами челябинских больниц. С одним пересеклись случайно в барбершопе, не буду называть фамилию, но мне рассказали, что идет жуткая информационная война, люди думают, что их чипируют, врачи уже сами с ума сходят от этого. Мне открытым текстом говорят: «У нас в больнице 1000 человек непривитых лежит, и 4 человека в легком состоянии привитые». Какие здесь можно сделать выводы?! Я вам больше скажу — я переболел коронавирусом в августе прошлого года, потом привился и уже ревакцинировался. Недавно сдавал анализ, оказалось, я еще раз переболел. Где-то хапанул, а сам даже не почувствовал. Я никого ни к чему не призываю, не хочу лезть в политоту. Каждый принимает для себя свое решение.

Актер и музыкант уже дважды переболел ковидом, но, несмотря на это, привился и ревакцинировался

Актер и музыкант уже дважды переболел ковидом, но, несмотря на это, привился и ревакцинировался

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Блиц


— КВН или Comedy Club?

— КВН, потому что это школа, которая меня вырастила, дала образование и колоссальный опыт, общее понимание того, что происходит в жизни.

— Роль Гамлета в провинциальном театре или второстепенная роль в сериале Netflix?

— Второстепенная роль в сериале Netflix.

— Алла Пугачева или Майкл Джексон?

— Сложно... Алла Борисовна.

— Хоккей или баскетбол?

— Хоккей однозначно!

— «ТикТок» или ютьюб?

— Если баловство, то «ТикТок», взрослые вещи — в ютьюбе.

— Отпуск на Мальдивах или на Алтае?

— Алтай. На Мальдивах спустя 4 дня нечего делать: вот лежишь, загораешь, ну окей, снорклинг (наблюдение за подводным миром при помощи маски и трубки. — Прим. ред.) — поныряешь, рыб посмотришь, и всё! Я там был несколько раз, мы ездили на 10 дней. Я люблю активный отдых, поэтому Алтай. Не был там ни разу, был с гастролями в Иркутске на Байкале, поэтому понимаю, что там есть чем заниматься.

— Челябинск или Геленджик?

— Челябинск — 100 пудов, сейчас должна заиграть грустная песня и пойти титры задумчиво так. Челяба — потому что родина, потому что там многое связано с моей жизнью, я же выводы делаю: если бы не Челяба, ничего бы не было в моей жизни.

Сразу после интервью с 74.RU Ярушин отправился на встречу с Ларисой Долиной

Сразу после интервью с 74.RU Ярушин отправился на встречу с Ларисой Долиной

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P. S. После часового интервью Стас, смеясь, признался: «Я могу сутками говорить, на все вопросы всегда отвечаю развернуто, меня слушать — не переслушать». Но наш собеседник спешил на встречу с Ларисой Долиной: «Простите, мы могли бы продолжать. Но я так счастлив, что увижусь с Ларисой Александровной, вы себе просто не представляете! К звездам такой величины никак нельзя опаздывать».

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Стас ЯрушинТНТУниверсериал
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