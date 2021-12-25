«Мне не стыдно ни за один мой поступок». Стас Ярушин — о хейте на «Звёздах в Африке», гопниках на районе и миллионных гонорарах

Станислав Ярушин — актер и музыкант. В соцсетях его любят и ненавидят из-за проектов на ТНТ: ленты пестрят новостями о скандалах с артистом на шоу «Звёзды в Африке», поклонники «Универа» запоем смотрят продолжение сериала в формате «10 лет спустя». Под нашумевшие премьеры мы решили поговорить со Стасом о хейте, ностальгии по Ленинскому району Челябинска, новом музыкальном альбоме, спорте и гонорарах (спойлер: нескромных). Это оказался тот случай, когда ждешь от собеседника «звездности», но вместо этого встречаешь легкого и ироничного визави, который сразу переходит на «ты», ловко жонглирует любимыми книгами и винилом, рассказывает о «пацанских понятиях», берет гитару и начинает наигрывать задушевные мотивы.
«Когда классика перезагружается, это очень опасно»
— Ты снялся в новом «Универе» — сезон называется «Универ. 10 лет спустя». Для двухтысячных сериал был бомбой. Скажи, не побоялся эффекта перезагрузки? Ведь бывает такое, что возрождают старые культовые ситкомы, но былой популярности у них уже нет.
— Когда бомбическая классика перезагружается, это всегда очень опасно. Это эксперимент — не попробуешь, не узнаешь. Всем не угодишь, конечно, люди будут писать: «Старый "Универ" мне больше нравился». Если новый сезон «зайдет», будет круто, если нет, мы все расстроимся — от гендиректора до уборщика съемочной площадки — и пойдем дальше. Жизнь в принципе состоит из экспериментов, проб, ошибок. Наш новый сериал — уже не комедия, а драмеди, тем более 10 лет спустя. Все герои выросли: у кого-то дети и семьи, работа, кого-то начал затягивать быт, кого-то настиг возрастной кризис. Смешно, что мой герой ходит первые серии с усами. Даже спустя 10 лет Антон Мартынов не стал более глубоким персонажем. Он не поменял отношение к жизни, он пользуется деньгами отца, плотно сидит на алкоголе, берет от жизни всё в плохом смысле. Так получится, что его друзья возьмут его на перевоспитание, посмотрим, что из этого получится. Вообще в предыдущем, пятом сезоне мой персонаж (сын олигарха, сосланный в общагу на перевоспитание, наглец, сноб и пафосный мажор. — Прим. ред.) сильно «выстрелил». У зрителей были старые полюбившиеся персонажи, с которыми они будто сами жили в общежитии, но Антоха стал чуть ли не номером «один». Вокруг него в итоге было написано много сюжетных линий.
Станислав Ярушин — актер, шоумен, телеведущий, певец, продюсер. Участник команд КВН «Уездный город» и «Лица уральской национальности» (ЛУНА), чемпион Высшей лиги КВН 2002 года. Широко известен по роли Антона Мартынова в сериалах «Универ», «Универ. Новая общага» и «Универ. 10 лет спустя». Родился
— Было интересно сниматься?
— Да, у нас работала суперпрофессиональная команда, и мне было прикольно снова погрузиться в атмосферу «Универа». Но меня поразил Алексей Серебряков. Мы работали вместе с ним, с этой глыбой российского кино, всё прошло гладко, на уровне, в итоге он поблагодарил всех за работу.
У нас с ним была смешная ситуация еще до этого. Как-то мы снимались в соседних павильонах. В паузе я хотел с ним сфотографироваться, он мне сказал: «Я не фотографируюсь, Стас!». Я подумал: «О! Он знает, как меня зовут!» И после этого через два часа мы встретились отдельно, он сам подошел ко мне и сказал: «Можно с тобой сфоткаться?». Я говорю: «Почему? Вы же только что мне отказали?» Он: «Я отказал, потому что ребята из съемочной группы увидят и начнут меня атаковать. А так давай, сфоткаемся, пошлю своим детям в Канаду, они любят "Универ"».
Я сажусь в свой «Гелендваген», а у меня ком к горлу.
«Мне писали любовные записки»
— Наверное, после того как ты снялся в пятом сезоне «Универа», по тебе жутко фанатели девушки. Было такое?
— После «Универа» не было особого фанатизма. По мне сильно фанатели в мои КВНовские годы: я там «сладкий» был и многим нравился. Мне и любовные записки писали, и стены разрисовывали в подъезде. На стенах у квартиры были какие-то хаотичные граффити — и сердца, и слова «любим». К маме даже приходили из ЖЭКа, просили закрашивать всё это, она закрашивала.
Понимаете, тогда же не было социальных сетей, и человек из телевизора был настоящим эксклюзивом, он был недосягаемым. Сейчас такого уже нет, сейчас все медийные люди доступны — им могут написать всё что угодно в любой социальной сети. С одной стороны, мне нравится, что сейчас всё решается по щелчку пальцев, с другой — стремно, что знаменитости перестали быть эксклюзивом.
«Ярушин делает шоу!»
— А с хейтом приходится часто сталкиваться?
— Я получаю хейт волнами. Первый раз я столкнулся с этим, когда играл в КВН. Люди говорили: «Да кто он такой? Да он никакой в команде!» Следующий этап был «Универ», тогда возмущались: «Зачем пришел этот хам? Актерская игра на нуле!» Затем язвительные комментарии обрушились на меня из-за музыки, там началось: «И этот запел», «Ты куда лезешь?» В итоге я так и назвал свой первый музыкальный альбом — «И этот запел». Поначалу я всегда очень резко реагирую на гневные высказывания, но спустя время начинаю гораздо спокойнее к ним относиться. Сейчас я больше всего переживаю по поводу проекта «Звёзды в Африке». Получаю много грязных комментариев и признаюсь, настолько ядовитых и злых слов мне никогда не писали. Я порой читал их и делал выводы, что нашу планету не спасти.
— Из-за чего на тебя так набросились?
— Это связано с моим поведением в проекте. Да, я пошел по наглой тактике, пошел подставлять людей, но это тактика, в жизни я бы не стал так делать. У меня была стратегия поведения в этой игре, как в любой другой игре: как в мафии, как в дураке, где надо схитрить, чтобы выиграть. Хоккеист выходит на бросок — показывает, что будет бросать в левый угол, а сам бросает в правый. Здесь точно так же.
Я понял, что иначе не было бы ничего интересного: одни плачут постоянно, другие есть хотят, третьи недовольные ходят. Но все мы туда приехали выигрывать, а не плакать. Если бы я хорошо себя вел, вылетел бы во второй-третьей серии. Но Ярушин делает шоу! Нас там камеры снимали 24/7, я отдавал себе отчет в том, что я делал.
При этом мне не стыдно ни за один мой поступок, ни за одно мое слово. Я из Челябинска, нас учили отвечать за свои слова, я говорил всё как есть — кого-то троллил, кому-то честно высказывал, что ему просто фартит. Но почему мне кидают, что я мразь и тварь, я не понимаю. От таких слов меня прямо коробило, я читал комментарии, потом не мог уснуть до четырех часов утра.
— Что было самым неприятным на испытаниях?
— Если бы мне еще раз дали выпить таракано-жуковскую жидкость, я бы поморщился, но выпил. По-настоящему тяжело мне было заходить к крокодилам в клетку, ужасно терпеть, когда скорпионы ползали по моей голове, змеи — вообще не мой вид спорта. Нереально сложно было спрыгнуть с высоты 50 метров и испытать свободное падение. Но всё же взаимоотношения между участниками были одним из самых непростых моментов, как ни крути.
«Я не дрался, я быстро бегал»
— Ты уже сам упомянул, что ты родом из Челябинска. Как проходило твое детство? Часто приходилось драться?
— Пару раз меня останавливали, когда я шел из хоккейной школы вечером, спрашивали, есть ли деньги или сигареты. Я просто толкал плечом этих парней и быстро бежал.
Как ни прискорбно, в 9
— А ностальгия по тем местам, где ты вырос, есть? Приезжаешь в свой двор?
— Да, я порой заезжаю по своему старому адресу. Там, кстати, вообще ничего не меняется, но мне это нравится. Еще сам дом намоленный, как я его называю, он стоит буквой «П» — Пентагон. Я вообще люблю Челябинск. Сейчас в январе с семьей приедем, съездим на горнолыжный курорт, посетим «Матч всех звезд».
«Мои песни не самые популярные, ну и ладно»
— В Челябинске началось твое увлечение музыкой?
— Да, я из музыкальной семьи. Всё, что у меня есть сегодня — это благодаря музыке. Из-за нее меня пригласили в КВН на бэк-вокал, потом заметили актерские данные, я стал играть в основной команде. У меня была своя группа в Челябинске. В какой-то момент бросил это занятие, тот период совпал с моим переездом в Москву (другие музыканты не захотели в столицу).
Сейчас я возобновил музыкальную деятельность. Может быть, мои песни не самые популярные, не самые современные, но я закладываю в них больше души и искренности. Это музыка «вдолгую». Недавно я выпустил виниловую пластинку моего альбома «Просто». Мы их сейчас выставляем на продажу, все деньги пойдут на благотворительность (на собранные средства будем покупать хоккейную форму для детских спортшкол). Я выпустил уже три альбома и не останавливаюсь, пишу дальше. На сегодняшний день это мое увлечение не приносит никаких денег, это скорее огромные минусы, но это не страшно.
— А что сам слушаешь?
Сам я слушаю всё подряд: от классики до тяжелого рока. У меня на пластинках есть Nirvana, есть Lana Del Rey, «Sonny» Rollins, есть Вивальди, Sting, отдельно покупал винил с саундтреком к фильму «Назад в будущее». Тут всё зависит от настроения.
«Состоялся как артист — не сиди на жопе ровно»
— Из чего сегодня складывается заработок актера, шоумена, телеведущего, певца, продюсера Стаса Ярушина?
— Помимо творчества, у меня есть бизнес-направление. Один из таких проектов — онлайн-университет спортивных профессий Sportuniver. Это современное спортивное образование, мы работаем с инновационным образовательным центром футбольного клуба «Барселона». Сотрудничаем с португальским футбольным клубом «Бенфика». Недавно мы подписали контракты с катарской компанией Aspire Zone (спортивный комплекс сооружений площадью в 250 гектаров, расположенный в столице Катара Дохе. — Прим. ред.). Сейчас у нас на сайте есть разные курсы — есть по спортивной психологии, по питанию, есть для родителей — «Мой ребенок играет в футбол/хоккей». Я являюсь там соучредителем и инвестором. Помимо этого, у меня есть другие инвестиции с пассивным доходом, у меня есть рекламные контракты. Есть проекты на ютьюбе и во «ВКонтакте» — шоу «Ночной контакт», «Музлофт». У меня есть свой продакшн — Y-generation (это намек на поколение Y — всех, кто родился в
Sportuniver — это международная платформа, объединяющая образовательные онлайн-программы и мероприятия в спортивной сфере. Курсы разрабатываются совместно с ведущими российскими и международными университетами для обучения спортсменов, тренеров, нутрициологов, маркетологов.
— Как ты относишься к тому, что многие звезды жаловались во время локдауна, что у них нет концертов и из-за этого им не на что жить?
— Когда все ныли, что у них нет концертов, у меня не было никаких финансовых проблем. Не пошло с творчеством, значит, должно работать другое направление. Если ты состоялся как артист и у тебя нет заработка, не сиди на жопе ровно! Сегодня столько возможностей! Но у них виноваты все, но только не они сами, — правительство, коронавирус, мировой заговор. У нас люди не привыкли начинать с себя! Одна сплошная армия диванных критиков, которая может хейтить, жаловаться и писать. Я знаю много людей инвалидов-колясочников, которые зарабатывают миллионы: они включают голову, вот и всё.
За корпоратив — больше миллиона
— Если предложат провести корпоратив или свадьбу, какой гонорар ты попросишь?
— Сейчас я уже не веду свадьбы и корпоративы. Могу отвести какое-то мероприятие, но свадьбу вряд ли. Я делал турнир «Кубок Стаса» по гольфу в Геленджике, я вел его два дня, но потому что это мой Кубок, я его затеял, ко мне приехали 150 человек, и я вынужден был находиться на сцене. Не переживайте, договоримся! (Смеется.)
«Кубок Стаса» — открытый клубный чемпионат по гольфу, который проходит в «Геленджик Гольф Резорт» и длится три дня. Соревнование сопровождается сольным концертом Ярушина, проходит в стиле
«Привился и ревакцинировался»
— Как ты смотришь на то, что сейчас очень много скандалов разгорается вокруг QR-кодов, на споры антиваксеров и привитых людей? Это касается концертов и тех же мероприятий, на которые сегодня пускают только гостей с сертификатом о вакцинации.
— Слушай, сам я привился. Сталкивался как-то в неформальной обстановке с главврачами, в том числе с главврачами челябинских больниц. С одним пересеклись случайно в барбершопе, не буду называть фамилию, но мне рассказали, что идет жуткая информационная война, люди думают, что их чипируют, врачи уже сами с ума сходят от этого. Мне открытым текстом говорят: «У нас в больнице 1000 человек непривитых лежит, и 4 человека в легком состоянии привитые». Какие здесь можно сделать выводы?! Я вам больше скажу — я переболел коронавирусом в августе прошлого года, потом привился и уже ревакцинировался. Недавно сдавал анализ, оказалось, я еще раз переболел. Где-то хапанул, а сам даже не почувствовал. Я никого ни к чему не призываю, не хочу лезть в политоту. Каждый принимает для себя свое решение.
Блиц
— КВН или Comedy Club?
— КВН, потому что это школа, которая меня вырастила, дала образование и колоссальный опыт, общее понимание того, что происходит в жизни.
— Роль Гамлета в провинциальном театре или второстепенная роль в сериале Netflix?
— Второстепенная роль в сериале Netflix.
— Алла Пугачева или Майкл Джексон?
— Сложно... Алла Борисовна.
— Хоккей или баскетбол?
— Хоккей однозначно!
— «ТикТок» или ютьюб?
— Если баловство, то «ТикТок», взрослые вещи — в ютьюбе.
— Отпуск на Мальдивах или на Алтае?
— Алтай. На Мальдивах спустя 4 дня нечего делать: вот лежишь, загораешь, ну окей, снорклинг (наблюдение за подводным миром при помощи маски и трубки. — Прим. ред.) — поныряешь, рыб посмотришь, и всё! Я там был несколько раз, мы ездили на 10 дней. Я люблю активный отдых, поэтому Алтай. Не был там ни разу, был с гастролями в Иркутске на Байкале, поэтому понимаю, что там есть чем заниматься.
— Челябинск или Геленджик?
— Челябинск — 100 пудов, сейчас должна заиграть грустная песня и пойти титры задумчиво так. Челяба — потому что родина, потому что там многое связано с моей жизнью, я же выводы делаю: если бы не Челяба, ничего бы не было в моей жизни.
P. S. После часового интервью Стас, смеясь, признался: «Я могу сутками говорить, на все вопросы всегда отвечаю развернуто, меня слушать — не переслушать». Но наш собеседник спешил на встречу с Ларисой Долиной: «Простите, мы могли бы продолжать. Но я так счастлив, что увижусь с Ларисой Александровной, вы себе просто не представляете! К звездам такой величины никак нельзя опаздывать».