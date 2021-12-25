«Мне не стыдно ни за один мой поступок». Стас Ярушин — о хейте на «Звёздах в Африке», гопниках на районе и миллионных гонорарах

У нас с ним была смешная ситуация еще до этого. Как-то мы снимались в соседних павильонах. В паузе я хотел с ним сфотографироваться, он мне сказал: «Я не фотографируюсь, Стас!». Я подумал: «О! Он знает, как меня зовут!» И после этого через два часа мы встретились отдельно, он сам подошел ко мне и сказал: «Можно с тобой сфоткаться?». Я говорю: «Почему? Вы же только что мне отказали?» Он: «Я отказал, потому что ребята из съемочной группы увидят и начнут меня атаковать. А так давай, сфоткаемся, пошлю своим детям в Канаду, они любят "Универ"».

Я сажусь в свой «Гелендваген», а у меня ком к горлу.