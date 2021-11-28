Умер Александр Градский

Скончался певец и композитор Александр Градский. 3 ноября ему исполнилось 72 года. В пятницу, 26 ноября, Градского экстренно госпитализировали в одну из столичных больниц с подозрением на инсульт.
Последние дни Градский находился в реанимации. Здоровье музыканта ухудшилось после перенесенной в сентябре коронавирусной инфекции: артист почти перестал вставать и жаловался на боли в ногах и проблемы с давлением.
По данным «Известий», певца, поэта и композитора и одного из основоположников русского рока не стало около двух часов ночи.
У Градского — четверо детей. Младшему сыну этой осенью исполнилось три года.