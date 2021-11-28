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Умер Александр Градский

Певец и композитор скончался на 73-м году жизни

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Несколько дней назад его экстренно госпитализировали

Несколько дней назад его экстренно госпитализировали

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Скончался певец и композитор Александр Градский. 3 ноября ему исполнилось 72 года. В пятницу, 26 ноября, Градского экстренно госпитализировали в одну из столичных больниц с подозрением на инсульт.

Последние дни Градский находился в реанимации. Здоровье музыканта ухудшилось после перенесенной в сентябре коронавирусной инфекции: артист почти перестал вставать и жаловался на боли в ногах и проблемы с давлением.

По данным «Известий», певца, поэта и композитора и одного из основоположников русского рока не стало около двух часов ночи.


У Градского — четверо детей. Младшему сыну этой осенью исполнилось три года.

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шоу «Голос»Александр Градский
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