В Новосибирске здание старинного пивзавода возле нового ЛДС отказались признавать культурным наследием

В Новосибирске отказались признавать объектом культурного наследия руины, оставшиеся от пивоваренного завода «Конкурент», построенного в начале 20 века. Объект находится на территории бывшего села Бугры в Кировском районе. Экспертиза была назначена еще в 2019 году.



— Руины недостаточно изучены, нет документальных источников, подтверждающих, что там действительно находилось винокуренное производство до революции. Эксперты говорили, что надо искать их, а не пользоваться поверхностной информацией. Решение отложено на следующее заседание, — рассказал НГС краевед Константин Голодяев.

