В Новосибирске здание старинного пивзавода возле нового ЛДС отказались признавать культурным наследием

В Новосибирске отказались признавать объектом культурного наследия руины, оставшиеся от пивоваренного завода «Конкурент», построенного в начале 20 века. Объект находится на территории бывшего села Бугры в Кировском районе. Экспертиза была назначена еще в 2019 году.
— Руины недостаточно изучены, нет документальных источников, подтверждающих, что там действительно находилось винокуренное производство до революции. Эксперты говорили, что надо искать их, а не пользоваться поверхностной информацией. Решение отложено на следующее заседание, — рассказал НГС краевед Константин Голодяев.
Он присутствовал на заседании научно-методического и общественного советов по охране объектов культурного наследия, где обсуждали эти руины. Пока решение о том, что их не признали памятником, неокончательное. До следующего заседания специалисты изучат кладку остатков здания, размер кирпичей и возьмут образцы руин. Также они займутся поиском документов, которые подтвердят, что на этом месте находилась пивоварня.
— Я основывался на документах из архива Новосибирской области о том, что завод «Конкурент» существовал в деревне Бугры. В них не указано его расположение. Собственно, в деревне тогда не было такой структуры, чтобы понять, на какой улице это располагалось. Поэтому можем только предполагать. Есть воспоминания старожилов, трудовая книжка женщины, которая работала на этом предприятии. Другого места, на котором было бы достаточно большое производство, мы сегодня на карте Бугров не видим, — объяснил краевед.
Общественник Антон Нелидов, глава общественной организации «Бугринский комитет», сообщил НГС, что сейчас руины не находятся под охраной и продолжают ветшать. Местные жители опасаются, что стены разрушатся окончательно.
— Добавляются черные копатели, которые всё крушат. Один в прошлом году успел подкопаться под угол фундамента. Рядом идет стройка ЛДС. В 2019, 2020 годах грузовики пытались проезжать через Магнитогорскую, где и находятся эти руины. Официально там ничего нет, — объяснил общественник.
По его словам, инспекция по охране объектов культурного наследия Новосибирской области пока не дала официальный ответ об отказе в признании руин памятником истории и культуры. НГС направил запрос в ведомство, чтобы узнать, когда будет принято окончательное решение.
— Мы будем бороться за сохранение и придание статуса этому объекту. В ближайшее время планируем обратиться с открытым письмом от жителей. Хотим отстоять хоть частичку истории города, — говорит Антон Нелидов.
Летом НГС рассказывал об истории села Бугры, которое основали более 200 лет назад. Самое старое здание, которое там сохранилось, построили в