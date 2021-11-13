«Накипь на душе» сестер Юкиных. Почему Оля и Яло из «Королевства кривых зеркал» не дожили до 60

Маленькие звезды

Девочкам было суждено сыграть Олю и ее зеркальное отражение Яло: дети рисовали противоположными руками, если у одной болело правое ухо, то у другой — непременно левое. А еще сестер Юкиных отличала удивительная природная артистичность. Они знали много песен и стихов и хорошо танцевали, так что с легкостью выиграли конкурс двойняшек и близнецов в Доме культуры в Кузьминках. Чудесным образом фотографии победительниц попали в руки Александра Роу, а значит, Оля с Таней вытянули свой счастливый билет.

Росли девочки в простой рабочей семье: мама трудилась швеей, папа пахал как вол на фабрике по производству подушек, а стресс снимал с помощью выпивки. Соседи нередко слышали, как супруги кроют друг друга благим матом, однако оправдывали пару, отмечая, что времена стояли непростые.

За два дня мама сшила девочкам платья и отправила их на съемки в Крым. Чтобы не путаться в именах, послушная и спокойная Ольга Юкина получила роль капризной Оли, а более озорная и взбалмошная Таня стала ее отражением в Королевстве кривых зеркал — Яло. Сестры признавались, что на площадке побаивались загримированных артистов, особенно Йагупопа в исполнении Анатолия Кубацкого и Абажа, которого сыграл Аркадий Цинман.