«Накипь на душе» сестер Юкиных. Почему Оля и Яло из «Королевства кривых зеркал» не дожили до 60

Когда фотографии сестер Юкиных попали к режиссеру Александру Роу, соседи были уверены: после «Королевства кривых зеркал» девочки станут кинозвездами. Критики действительно захвалили юных дебютанток, а поклонники завалили их письмами. Вместе с мамой близняшек даже приглашали на торжественный прием в Кремль. Вот только потом удача от Оли и Тани отвернулась. В этом году Юкиным могло бы исполниться 68, но Ольга умерла еще в
Маленькие звезды
Девочкам было суждено сыграть Олю и ее зеркальное отражение Яло: дети рисовали противоположными руками, если у одной болело правое ухо, то у другой — непременно левое. А еще сестер Юкиных отличала удивительная природная артистичность. Они знали много песен и стихов и хорошо танцевали, так что с легкостью выиграли конкурс двойняшек и близнецов в Доме культуры в Кузьминках. Чудесным образом фотографии победительниц попали в руки Александра Роу, а значит, Оля с Таней вытянули свой счастливый билет.
Росли девочки в простой рабочей семье: мама трудилась швеей, папа пахал как вол на фабрике по производству подушек, а стресс снимал с помощью выпивки. Соседи нередко слышали, как супруги кроют друг друга благим матом, однако оправдывали пару, отмечая, что времена стояли непростые.
За два дня мама сшила девочкам платья и отправила их на съемки в Крым. Чтобы не путаться в именах, послушная и спокойная Ольга Юкина получила роль капризной Оли, а более озорная и взбалмошная Таня стала ее отражением в Королевстве кривых зеркал — Яло. Сестры признавались, что на площадке побаивались загримированных артистов, особенно Йагупопа в исполнении Анатолия Кубацкого и Абажа, которого сыграл Аркадий Цинман.
Впрочем, приятного на съемках было много: девочки впервые увидели Черное море, попробовали мороженое в вазочках, прокатились на поезде с мягкими сиденьями. Спустя годы близняшки признались, что влюбились в исполнителя роли Гурда Андрея Стапрана, однако тогда помалкивали о детском увлечении.
Мама сестер восторга от участия дочек в фильме Роу не испытала: гонорар в 80 рублей был маловат для главных звезд популярной в СССР картины, а расписанные признаниями поклонников стены в подъезде приходилось мыть чуть ли не каждый день, так что Мария Ивановна сетовала, что такой славы им и даром не надо.
Скептически Мария Юкина отнеслась и к идее дочерей записаться в театральную студию: ничего стабильного в актерской профессии женщина не находила. Однако девочки заскучали по съемкам и через год сами написали Александру Роу послание с просьбой снова взять их в кино. Режиссер откликнулся, выделив близняшкам небольшие роли в «Морозко», но на этом их карьера завершилась окончательно и бесповоротно…
Почему не сложилось с кино
Мама не пустила девочек не только в театральную студию, но и в спортивную секцию, учитель физкультуры уверял, что близняшки могут достичь больших успехов в теннисе, однако ездить на занятия нужно было на центральный стадион. Мария Юкина только развела руками и сказала, что это не для них.
В силу юного возраста близняшки не видели в отказах родителей трагедии. А еще скромные сестры не задавались: на творческих вечерах они с легкостью переодевались в пажей и разыгрывали сцены из фильма, если об этом просили учителя и сверстники.
В старших классах девушки вели активную комсомольскую жизнь. Более старательная Оля подтягивала отстающих, да и троечница Таня со временем достигла успехов в учебе. Правда, к окончанию школы Юкины немного расслабились: то был период, когда большой компанией молодежь жгла в поле костры, пела под гитару и страдала от первой любви.
— У сестер Юкиных вообще не было отбоя от кавалеров, особенно у Таньки, — вспоминала одноклассница Марина Плоткина. — Они бегали по очереди на свидания, потом рассказывали друг другу подробности. Часто мы большой школьной компанией собирались у Юкиных дома. У Оли и Тани была совершенно очаровательная мама, очень полная, добрая, радушная. А отец? Красивый, как чертяка: худощавый, со светлыми волосами и совершенно магическими большущими голубыми глазами. Близняшки очень многое забрали у папы.
Счастливое, полное надежд школьное время закончилось, и Юкиных настигла суровая взрослая реальность. Оля попыталась поступить в технический вуз, а Таня — в театральный, но обе провалились на экзаменах. Родители не настаивали на том, чтобы девушки не сдавались и штурмовали институты. Мама советовала просто получить надежную профессию, так что бывшие актрисы пошли в машиностроительный техникум.
— Девки обе были неглупые. Им бы высшее образование получить, но дома была еще та атмосфера! Редкий день в семье Юкиных обходился без скандала, — сетовали соседи.
Возможно, из-за напряженной атмосферы в семье девушки решили поскорее съехать от родителей. Почти одновременно, после окончания техникума, сестры выскочили замуж: Оля вышла за Виктора Ламонова, учившегося в параллельном классе, и родила сына Максима, а Таня связала судьбу с водителем Александром Замолодчиковым и подарила ему дочь Юлю.
Белая полоса настала, когда близняшки устроились работать в «Интурист», где отвечали за путешествия групп за рубеж. Какое-то время Юкины наслаждались роскошной жизнью: раз в квартал можно было заказать импортную одежду и технику, выехать по долгу службы за границу. Льготы закончились после распада СССР и грянувшего дефолта…
Сестры лишились должностей и всех привилегий, так что отныне перебивались случайными заработками. Чтобы прокормиться, пришлось распродать привезенные из-за рубежа вещи.
— Трагедия сестер в том, что их не поддержали мужья, — заключила Марина Плоткина. — А времена были жуткие, я сама покупала по дешевке коровье вымя, прокручивала его через мясорубку и лепила котлеты. Задача была одна: выжить!
Вообще-то Ольга с супругом развелась еще в молодости. Она перебралась обратно в Кузьминки к родителям и устроилась в местный военкомат помощником начальника отдела. Как только умерла мама, Ольга Геннадьевна буквально сломалась. На работе женщину, блуждавшую между кабинетами, словно тень, просто жалели и терпели.
— Она, бывало, замечала: «К чему пришла? Ржавчина на суставах, накипь на душе». Алкоголь стал для нее наркозом. В беспамятстве было не так больно жить, — делилась коллега Валентина.
Ольга перенесла два инсульта и, чувствуя, что смерть близко, устроила в местный военкомат сестру. Близнецам недолго довелось побыть вместе: 29 января 2005 года
Веселую и дерзкую Татьяну словно подменили. Она закрылась, перестала делиться деталями личной жизни, а о прошлом и вовсе просила забыть: слишком тяжело было вспоминать счастливое детство и успех «Королевства кривых зеркал», потеряв всё.
— Бывало, мы говорили ей: «Вчера вас с Ольгой показывали по телевизору». Она прямо менялась в лице, отвечала: «Не рвите мне душу», — рассказывала коллега.
Вслед за сестрой
Личное горе звезда сказки топила на дне бутылки, так что порой выходила на работу не в понедельник, а к среде. Женщину не увольняли из жалости: знали, что у нее скакало давление и болели ноги. В поликлинику Татьяна Геннадьевна боялась обращаться, так как переживала, что ее госпитализируют. На этом беды бывшей актрисы не заканчивались.
— Нередко Татьяна приходила на работу в синяках, а однажды — с проломленной головой, — уверяли коллеги. — От всех отмахивалась: «Упала!» Но мы знали: ее бьет муж. Мы еще удивлялись: кого там бить? Она еле таскала ноги. И это при том, что сам Александр Замолодчиков был на инвалидности после инсульта.
Последние годы Юкина жила на Пресне, так что ездить в кузьминский военкомат было далековато. Когда здоровье перестало позволять такие вылазки, Татьяна Геннадьевна уволилась. Через четыре месяца, 31 марта
— В последнее время у Татьяны скакало давление. Я отправлял ее к врачу, но она отмахивалась. Для всех нас ее смерть стала шоком. Доктора сказали, во всём виноват атеросклероз. С супругой мы простились в Николо-Архангельском крематории, а урну похороним на Покровском кладбище рядом с сестрой Ольгой и их мамой. Мы жили вместе с 1975 года. Одна у меня опора теперь осталась — дочка, — со слезами на глазах говорил журналистам вдовец.
Близнецов не стало, но слухи об их родственниках продолжали муссироваться знакомыми: одни говорили, что Замолодчиков никогда не бил жену, а недоброжелатели превратили его в монстра, другие по-прежнему рассуждали о домашнем насилии со стороны мужчины. Сплетничали соседи и о сыне Ольги Юкиной: поговаривали, что вскоре после смерти матери он едва не угорел в квартире, уснув после пьянки с зажженной сигаретой в руке... В итоге парень продал апартаменты и уехал в подмосковную деревню.
В сказке Роу героини победили и свои страхи, и алчных богачей, являвшихся пародией на капиталистическое устройство жизни, но в реальности одолеть обстоятельства сестры Юкины не сумели. Кто же был виноват в их бедах — прагматичные родители, неподходящие супруги, смена политического курса в стране? Суеверные соседи по-прежнему уверены, что причина трагедии крылась в том, что актрисы заигрывали с потусторонним миром и зеркалами. Ну а другие знакомые подчеркивали: артисткам просто катастрофически не везло…