«Спасибо, что не испугались несуществующей болезни»: в Новосибирске перед спектаклем сказали странную речь

В Новосибирске организатор спектаклей назвала неадекватными ограничения в театрах
После спектакля «Трое в океане», который состоялся 24 октября, в редакцию НГС обратились читатели — они рассказали о странной речи, которая прозвучала со сцены перед началом выступления, и попросили разъяснить позицию организатора.
Что случилось
— Ходили на спектакль «Трое в океане». Перед началом выступила организатор. Ее слова очень удивили. Она со сцены говорила следующее: «Спасибо, что не побоялись прийти, не испугались выдуманного политической партией вируса». Назвала COVID-19 «несуществующим вирусом». От таких слов мы были просто шокированы, считаем это неприемлемым. Очень интересно было бы узнать мнение организатора по поводу эпидситуации, — обратился в редакцию Степан Платунов.
В администрации учреждения, где прошла премьера «Трое в океане», подтвердили НГС, что «неоднозначное заявление организатора перед спектаклем имело место, с ней был составлен разговор о недопустимости подобных двояких заявлений».
При чем тут «несуществующая болезнь»
Сама организатор спектакля Елля Марценко пояснила, что ее слова неверно истолковали — она имела в виду совсем другое.
— Про выдуманную правительством пандемию я не говорила ни слова. Про несуществующую болезнь — да, было дело, но эта фраза вырвана зрителем из контекста. Я сказала, что один из наших артистов Константин Соловьев заболел несуществующей болезнью, имея в виду то, что он попросил у продюсеров два гонорара еще до окончания выступлений. На этом основании было принято решение убрать его из труппы — по нашему регламенту оплата осуществляется непосредственно перед началом спектакля. По каким причинам зритель, который обратился в НГС, таким образом интерпретировал мои слова, для меня загадка. Я сама ковидом переболела дважды, один раз очень тяжело, — объяснила Елля Марценко.
При этом Елля Марценко призналась, что считает чрезмерными существующие ограничения.
— Телевизор я не смотрю, за эпидситуацией не слежу, мнения на этот счет у меня нет. Считаю ли я адекватными ограничительные меры в сфере культурных массовых мероприятий? Однозначно нет: я считаю их неадекватными, особенно последние, про заполняемость на 50% и обязательные QR-коды. Почему в театры и музеи он нужен, а в метро, где вагоны битком набиты людьми, QR-коды необязательны? — задается вопросом Елля Марценко.
— Какие изменения в индустрии развлечений вы бы отметили за период пандемии?
— Упала общая покупательская способность, кроме того, люди в принципе неохотно покупают билеты заранее, понимая, что концерт или спектакль могут в последний момент попросту отменить. И в целом интерес к серьезным произведениям снизился, а к комедиям, напротив, возрос. Люди хотят веселиться, поднять себе настроение и хотя бы ненадолго позабыть о том, что происходит сейчас вокруг.
В октябре 2020 года в России создали Ассоциацию организаторов театрально-концертных мероприятий. Решение приняли в кризисный для индустрии период ограничений, связанных с противодействием распространению коронавируса, писало агентство ТАСС.
В Новосибирской области с этой субботы, 30 октября, власти ужесточают антиковидные меры. Теперь сходить в театр, кино, концертный зал, фитнес-центр или детский центр (при условии, что их вместимость больше 100 человек) можно только при наличии QR-кода, справки о перенесенном коронавирусе или отрицательном тесте ПЦР. Корреспондент НГС узнал, как городские структуры подготовились к нововведению.