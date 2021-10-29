«Спасибо, что не испугались несуществующей болезни»: в Новосибирске перед спектаклем сказали странную речь

После спектакля «Трое в океане», который состоялся 24 октября, в редакцию НГС обратились читатели — они рассказали о странной речи, которая прозвучала со сцены перед началом выступления, и попросили разъяснить позицию организатора.

Что случилось

— Ходили на спектакль «Трое в океане». Перед началом выступила организатор. Ее слова очень удивили. Она со сцены говорила следующее: «Спасибо, что не побоялись прийти, не испугались выдуманного политической партией вируса». Назвала COVID-19 «несуществующим вирусом». От таких слов мы были просто шокированы, считаем это неприемлемым. Очень интересно было бы узнать мнение организатора по поводу эпидситуации, — обратился в редакцию Степан Платунов.

