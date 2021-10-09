В исправительной колонии
На премьеру руководство колонии хотело пригласить средства массовой информации, но из-за сложной эпидемиологической обстановки в Прикамье спектакль сыграли в закрытом режиме. Операторы телевидения колонии ТВИК1 сняли видео, а пресс-служба ГУФСИН по Пермскому краю поделилась им с редакцией 59.RU.
В основу инсценировки вошла часть романа, где главный герой Родион Раскольников находится в ссылке. Действие развивается спустя полтора года после преступления.
— Как человек Раскольников мне скорее чужд, — прокомментировал 59.RU свою роль Александр. — Для меня он персонаж, и именно как персонаж он мне понятен. Герой через преступление решил выкарабкаться из тяжелого финансового положения. В ходе отбывания наказания он понял и осознал преступление, изменился как личность. Можно сказать, что как человек он вырос и переродился заново.
Режиссером постановки выступил руководитель историко-патриотического клуба «Мы этой памяти верны», заместитель председателя регионального отделения Общероссийской общественной организации ветеранов ГУФСИН по Пермскому краю Сергей Ерофеев.
— Все актеры на сцене — осужденные, состоящие в клубе исправительной колонии, — сказал Сергей Ерофеев. — Поставить Достоевского мы мечтали давно. Много репетировали, продумывали костюмы, готовили декорации, реквизит, обговаривали нюансы. Изготавливали всё самостоятельно, из подручных материалов.
Постановка посвящена
Семь лет назад в микрорайоне Садовом произошла трагедия: недалеко от своего дома была жестоко убита
В апреле 2021 года мы побывали в колонии, встретились с Александром Килиным и взяли у него интервью. Он по-прежнему не признает вину, но смирился с наказанием.