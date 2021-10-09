9 октября суббота
СЕЙЧАС +8°С
Пробки 3/10
usd 71.99
eur 83.12
Все новости
Все новости

Актер из «Реальных пацанов» Александр Килин, осужденный на 18 лет за убийство, сыграл Раскольникова в колонии. Видео премьеры

Уже шесть лет артист провел в колонии строгого режима Соликамска

1 730
15Обсудить

Поделиться

Главную роль сыграл актер Александр Килин

Главную роль сыграл актер Александр Килин

Поделиться

В исправительной колонии № 1 в Соликамске прошла премьера спектакля «Преступление и наказание» (18+). Главную роль в нем исполнил Александр Килин — актер сериала «Реальные пацаны» (16+) и фильма «Географ глобус пропил» (16+). Шесть лет назад молодого человека обвинили в убийстве 19-летней девушки. Александр отрицал свою вину, но суд приговорил его к 18 годам лишения свободы.

На премьеру руководство колонии хотело пригласить средства массовой информации, но из-за сложной эпидемиологической обстановки в Прикамье спектакль сыграли в закрытом режиме. Операторы телевидения колонии ТВИК1 сняли видео, а пресс-служба ГУФСИН по Пермскому краю поделилась им с редакцией 59.RU.

В основу инсценировки вошла часть романа, где главный герой Родион Раскольников находится в ссылке. Действие развивается спустя полтора года после преступления.

— Как человек Раскольников мне скорее чужд, — прокомментировал 59.RU свою роль Александр. — Для меня он персонаж, и именно как персонаж он мне понятен. Герой через преступление решил выкарабкаться из тяжелого финансового положения. В ходе отбывания наказания он понял и осознал преступление, изменился как личность. Можно сказать, что как человек он вырос и переродился заново.

Режиссером постановки выступил руководитель историко-патриотического клуба «Мы этой памяти верны», заместитель председателя регионального отделения Общероссийской общественной организации ветеранов ГУФСИН по Пермскому краю Сергей Ерофеев.

— Все актеры на сцене — осужденные, состоящие в клубе исправительной колонии, — сказал Сергей Ерофеев. — Поставить Достоевского мы мечтали давно. Много репетировали, продумывали костюмы, готовили декорации, реквизит, обговаривали нюансы. Изготавливали всё самостоятельно, из подручных материалов.

Постановка посвящена 200-летию со дня рождения Достоевского, который отмечают 11 ноября 2021 года. В прошлом году осужденные ИК-1 инсценировали поэму Александра Твардовского «Василий Тёркин» (12+), произведение Константина Симонова «Сын артиллериста» (12+) и роман Бориса Васильева «В списках не значился» (16+).

Семь лет назад в микрорайоне Садовом произошла трагедия: недалеко от своего дома была жестоко убита 19-летняя студентка Высшей школы экономики. По данным следствия, ее изнасиловали и убили, 12 раз ударив по голове камнем. В преступлении обвинили пермского актера Александра Килина — именно его видели последним с погибшей. Молодой человек отрицал свою вину, но его приговорили к 18 годам лишения свободы. Это был резонансный случай, его обсуждали в СМИ и активно комментировали: одни верили в правоту следствия, другие сомневались. Сейчас Килин продолжает отбывать срок.

В апреле 2021 года мы побывали в колонии, встретились с Александром Килиным и взяли у него интервью. Он по-прежнему не признает вину, но смирился с наказанием.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

колонияспектакльАлександр Килин
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться
Загрузка...
Загрузка...