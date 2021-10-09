В исправительной колонии № 1 в Соликамске прошла премьера спектакля «Преступление и наказание» (18+). Главную роль в нем исполнил Александр Килин — актер сериала «Реальные пацаны» (16+) и фильма «Географ глобус пропил» (16+). Шесть лет назад молодого человека обвинили в убийстве 19-летней девушки. Александр отрицал свою вину, но суд приговорил его к 18 годам лишения свободы.

