Любовь, похожая на смерть. Почему очередной брак Прохора Шаляпина обернулся трагедией

Тайный роман

Знакомство Прохора и Татьяны произошло на корпоративе в Монако. Состоятельная блондинка пригласила Шаляпина исполнить несколько композиций, пообещав ему приличный гонорар. Уже в тот вечер между миллионершей и артистом проскочила искра. Прохору удалось настолько очаровать женщину, что вскоре она снова связалась с ним.

— В январе 2020-го она мне пишет: «Прохор, приезжай, я хочу еще какого-то концерта, какого-то счастья. Прилетай куда хочешь. Любую точку мира выбирай», — рассказывал музыкант.

Их первое свидание состоялось в Лос-Анджелесе, после чего влюбленные уже не захотели расставаться. Татьяна не жалела денег на бойфренда, организовывая для него круизы по Тихому океану и отдых на шикарных виллах в разных уголках мира.