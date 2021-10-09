Любовь, похожая на смерть. Почему очередной брак Прохора Шаляпина обернулся трагедией

Всё происходящее похоже на действие голливудского фильма. Красивая свадьба с миллионершей, ее тяжелая болезнь, а после — и смерть. Через всё это всего за пару месяцев пришлось пройти Прохору Шаляпину. Артист до последнего верил, что его возлюбленная Татьяна Девис сможет справиться с коронавирусом, после чего они воссоединятся. Вот только недуг оказался сильнее — 30 сентября Татьяна умерла. Наши коллеги из «СтарХита» рассказывают, как развивалась эта невероятная история любви и почему свадьба обернулась трагедией.
Тайный роман
Знакомство Прохора и Татьяны произошло на корпоративе в Монако. Состоятельная блондинка пригласила Шаляпина исполнить несколько композиций, пообещав ему приличный гонорар. Уже в тот вечер между миллионершей и артистом проскочила искра. Прохору удалось настолько очаровать женщину, что вскоре она снова связалась с ним.
— В январе
Их первое свидание состоялось в Лос-Анджелесе, после чего влюбленные уже не захотели расставаться. Татьяна не жалела денег на бойфренда, организовывая для него круизы по Тихому океану и отдых на шикарных виллах в разных уголках мира.
Татьяна на протяжении многих лет жила в Канаде. Туда она перебралась еще в
Шаляпин, наоборот, хотел, чтобы Девис перебралась в Москву. Он даже склонил ее к покупке недвижимости в российской столице на огромную сумму. Апартаменты были записаны на музыканта. Разумеется, родственники Татьяны с недоверием относились к ее новому бойфренду, который к тому же шиковал за счет миллионерши. Вот только влюбленным было наплевать на чужое мнение.
Пышная свадьба с трагичными последствиями
Больше года Прохор и Татьяна тайно встречались в разных уголках планеты, не посвящая поклонников в подробности своих отношений. В какой-то момент они поняли, что хотят провести вместе всю оставшуюся жизнь. В итоге Шаляпин сделал избраннице предложение, а та сразу же ответила согласием.
Свадьбу решили сыграть в Лас-Вегасе. На роскошную церемонию пригласили и родственников, и многочисленных друзей.
— Всё так хорошо начиналось: такая шикарная свадьба, множество гостей. Прохор был великолепен, выглядел, как царевич. Они светились от счастья, — рассказывал друг артиста Георгий Кирьянов.
Внезапное ухудшение самочувствия Татьяны сразу после торжества омрачило праздник влюбленных. Сначала женщина столкнулась со слабостью, которую списывала на волнение и усталость. Позднее у нее резко упал уровень кислорода в крови. Девис не желала ехать в больницу, чтобы потом не соблюдать длительный карантин. Поэтому лечилась в домашних условиях.
Ее родители тоже заразились ковидом. В итоге и Татьяну, и членов ее семьи госпитализировали в одну из клиник в США.
— Приехала скорая — уровень кислорода в крови упал до 50. Вот в таком состоянии Таню увезли в медучреждение. Вслед за ней там оказались и ее родители. Татьяне становилось всё хуже, ее отца подключили к кислородной маске, — рассказывал Кирьянов.
Сначала Прохор находился в США, помогая близким Девис в сложный период. Однако уже через неделю после госпитализации Татьяны уехал в Россию. Свое решение певец объяснил тем, что рабочие дела невозможно было отложить.
Тем временем состояние его возлюбленной стремительно ухудшалось. Ее подключили к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому, но даже это не помогло. В России Прохор ходил по телешоу, а в социальных сетях рассказывал, как переживает за избранницу.
— Болезнь Татьяны — не пиар, как думают некоторые. Супруга действительно находится в реанимации в тяжелом состоянии. С 29 августа она в коме под аппаратами. Таня больна с 3 августа, с 9 августа находится в госпитале Лос-Анджелеса. Верю в нее. Мне все астрологи говорят, что она выкарабкается, — делился Прохор в интервью для YouTube-канала «Тата тут».
Вот только справиться с болезнью Татьяне так и не удалось. Смерть женщины стала ударом для Шаляпина. В социальных сетях он посвятил супруге пост, пронизанный горем:
— Мне тяжело это писать, и я очень не хочу в это верить, но моей Танечки больше нет. Прощай, моя Танюша. Я буду помнить и любить тебя всегда, — поделился эмоциями Прохор.
Вполне вероятно, что в ближайшее время Шаляпину придется начать борьбу за наследство Татьяны. На многомиллионное состояние женщины также будут претендовать ее родители и дочь. Однако пока Прохора волнуют не финансовые вопросы, а похороны.
— У Прохора и родителей Танюши нет возможности попрощаться с ней. Им нельзя даже близко подойти к закрытому гробу из-за действующих в США правил. Ее будут кремировать, — рассказывал друг семьи.
Многие поклонники до недавних пор были уверены, что и свадьба, и болезнь Девис — это очередной пиар со стороны Прохора. Теперь же они приносят соболезнования музыканту, буквально убитому горем.