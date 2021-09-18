От роли четвертого козленка до мировой славы. Как Анна Нетребко, отказавшись от карьеры модели, покорила оперную сцену

Ровно 50 лет назад в Краснодаре родилась Анна Нетребко. Какой она была до того, как стать известной на весь мир оперной примой и чем она запомнилась тем, кто учил ее и учился рядом? 93.RU поговорили с людьми, которые окружали певицу в детстве, за много лет до того, как она стала знаменитостью.
В центре событий
Анна Нетребко родилась в простой краснодарской семье, мама — инженер, папа — геолог. Ее детство прошло в центре провинциального южного города, а в 7 лет, как и все советские дети, Аня стала первоклассницей. Она училась в самом обыкновенном классе обычной краснодарской школы, но уже в то время ее стали называть необычным ребенком.
— Да, внешне она была очень красивенькой, но не только это ее красило — в ней были азарт, подвижность, активность, наблюдательность, умственные задатки. Ее отличала находчивость и сообразительность, она была такой затейницей, — вспоминает Светлана Райлян, первая учительница будущей певицы. Сначала она вела занятия у старшей из сестер Нетребко Натальи, а затем к тому же педагогу пришла и Аннушка, как ласково называет ее Светлана Ивановна спустя годы.
— То, что училась она отлично, это да, но не одна она такая в классе была. А вот то, что Аннушка уже тогда выделялась своим творчеством, активностью и серьезностью к делу, это точно. Она и пела, и танцевала, и прекрасно рисовала. С поведением тоже всё было в порядке. Активной она была там, где нужно было. Да и никто у нас тогда не безобразничал. У нее были прекрасные отношения с одноклассниками. Она была в центре всех событий класса, ее ребята очень любили, и девочки, и мальчики. Это было красиво.
Аннушка из Дворца пионеров
Девочка прекрасно рисовала, много читала, писала рассказы, увлекалась конным спортом, акробатикой и, по словам одноклассников, везде преуспевала. Неудивительно, что тогда же она начала петь. В краснодарский Дворец пионеров Анну привела мама.
— Она к нам пришла лет в 11–12, сразу в старшую группу и сразу стала солисткой. И почти весь репертуар, кроме мужских партий, это было всё ее, — рассказывает Елена Литвиненко, учившаяся в параллельном классе с Нетребко и ходившая с ней в одну студию во Дворце пионеров.
— Я знаю, что до этого она занималась гимнастикой — она в то время была очень худой и стройной. Еще она шикарно рисовала, я думаю, что если бы не голос, то из нее получился бы хороший художник, вспоминает Елена. — У меня подружка очень любила Боярского, а открытки с актерами тогда было практически невозможно купить. Я на на перемене попросила Аню нарисовать Боярского. Просто на небольшом листике карандашом минут за десять она нарисовала такой необыкновенный портрет, который я потом подарила подруге. А музыкой, насколько я помню, она сначала не занималась и ходила только на хоровую студию. Потому что занятия музыкой и сольфеджио были платными, а хоровая студия была бесплатной.
Настоящий фурор
Последние два года учебы в школе Елена Литвиненко не посещала студию и была очень удивлена, когда на выпускном вечере в школе в 10-м классе Аня села за фортепьяно и начала играть.
— Для меня это был шок. Или она потом начала заниматься, когда я уже ушла из студии, либо занималась в частном порядке. Видимо, она уже тогда стала готовиться к поступлению и занималась с преподавателями. Голос и тогда был очень сильный, звонкий и чистый, она вела все партии, но, конечно, сложно было представить, что она станет такой выдающейся певицей.
По воспоминаниям одноклассников, Анна Нетребко произвела настоящий фурор на школьном выпускном вечере. У нее у единственной было белое платье в пол, «как у невесты» — открытые плечи, длинные белые перчатки выше локтя, пышная юбка на обручах.
— Мальчики за ней табунами ходили, просто толпами. Но ее это как-то не интересовало, во всяком случае, в то время. Она была главной девушкой, за которой все пытались ухаживать, — вспоминает Виктория Харьковская, еще одна воспитанница детского хора «Кубанская пионерия». — Коллектив у нас был достаточно известный, нас возили на гастроли не только по всему Союзу, но и за границу. Аня была самой яркой звездочкой, и уже тогда все это понимали.
Однако никаких поблажек в детской студии будущей приме не делали.
— У нас преподаватели старой советской школы, всех воспитывали одинаково — заставляли трудиться, учиться, работать, нагружали инструментами. Разделений никаких я не помню и даже не помню, чтобы кто-то завидовал и как-то нехорошо о ней думал. Все знали, что Анька лучшая, но никто не завидовал, а, наоборот, все старались быть на нее похожими. Она сразу была яркая и харизматичная, и когда она ушла из хора, то заменить ее было некем, не было таких детей больше.
Когда Нетребко стала мировой звездой, если для кого-то это и стало сюрпризом, то точно не для тех, кто был знаком с певицей еще в школьные годы. Друзья и знакомые уверяют, что уже тогда понимали, что учатся с будущей примой.
— Вы сами подумайте, она ведь даже училище не закончила и сразу после второго курса поступила в консерваторию. Путь музыканта ведь очень долог — сначала как минимум семь лет музыкальной школы, затем четыре года училища, и только затем консерватория. А она два года отучилась и сразу была принята в питерскую консерваторию. Мальчикам проще, а среди девочек конкурс по 80–100 человек на место. И по блату туда не попасть, — объясняет Виктория.
Не каждому дано
Нетребко прошла путь от исполнительницы роли четвертого козленка в постановке «Волк и семеро козлят» оперной студии при ленинградской консерватории до народной артистки России, солирующей в нью-йоркской Метрополитен-опера. И по словам тех, кто ее знает, совсем не изменилась. Несмотря на звездный статус, всемирную известность и жизнь, расписанную на несколько лет вперед, Анна не забывает о своих корнях. На протяжении многих лет она находит промежутки в гастрольном графике и регулярно выбирается в уютный Краснодар — в родительский дом с садом и виноградником, к родным и друзьям.
О радушии Нетребко ходят легенды — за гостеприимным кубанским столом она собирает десятки родственников и друзей, и устраивает настоящее застолье с песнями и задушевными беседами. Анна Нетребко любит не только вкусно поесть, но и постоянно готовит что-нибудь своими руками.
Этой весной, приехав в Краснодар, она с мужем, знаменитым оперным певцом Юсифом Эйвазовым и сыном Тиаго отправилась прямиком на центральный рынок, чтобы купить там продукты для ужина и клубнику для варенья. И даже из такого, казалось бы, банального события, как посещение рынка, Нетребко умудрилась устроить небольшое шоу с прямой трансляцией в инстаграме.
— Ребята из школы рассказывают, что если где-то ее встречают за границей, то она всегда всех узнает, нормально со всеми общается. К ней в гости приезжают подружки, те девочки, что остались из детства, они все до сих пор так и дружат. Она такая радушная, гостеприимная, открытая и добрая, — рассказывает Виктория Харьковская.
Даже став звездой мировой оперной сцены, она все равно не забывает своих друзей, подруг и учителей из родного Краснодара. Светлана Райлян расцветает и улыбается, когда рассказывает про свою воспитанницу.
— Аннушку отличает удивительная простота в общении. Бывает, что некоторые, ничего из себя не представляющие, расставляют пальчики и хотят казаться лучше, чем они есть на самом деле. Анна не стремится казаться лучше, чем она есть. Она настолько прекрасна и в то же время она настолько проста и доступна в общении. Вы знаете, это не каждому дано, слава многих портит.
«Это моя первая школьная учительница Светлана Ивановна! Мы, дети, запомним ее на всю жизнь за ту любовь, доброту и заботу, которую она нам подарила», — писала Нетребко два года назад после встречи со своей наставницей.
С добрым сердцем
— Меня в этой семье удивило то, как родители посвящали обучению, воспитанию и развитию своих дочерей. Мне посчастливилось бывать у них дома, и меня поразило то, сколько в этом доме было книг, которые не просто стояли для красоты — было видно, что их читают и взрослые, и дети. Поэтому и результат такой.
Светлана Ивановна вспоминает, что в доме Нетребко была комнатка, где сестры творили, рисовали, наряжались и ставили спектакли. Поэтому и в классе Анна была всегда готова к любому празднику — разыграть сценку, поставить спектакль — девочка всегда была самой активной затейницей.
— Она чудесная, просто чудесная, с хорошим добрым сердцем. Невозможно измерить красоту ее души и доброту ее души. Вот такая девочка, простая, добрая и талантливая Аня Нетребко из Краснодара.
Роль семьи в воспитании будущей оперной дивы отмечает и известный кубанский модельер Татьяна Васильева.
— Юрий Николаевич, папа Ани, это наш старинный друг. Мы по молодости с ним встречались, шутили. У нас была хорошая и интересная компания — поэты, писатели, художники. И он был симпатичный и замечательный человек, царство ему небесное... Во дворе у них был прекрасный виноградник, отец делал хорошее вино, и дома постоянно собирались большие компании. Прекрасные родители, к сожалению, папа Юрий Николаевич ушел совсем недавно, очень жаль, что не успел встретить юбилей дочери.
В роли Бабы-яги
Не все знают, что Анна Нетребко могла сделать карьеру манекенщицы по примеру старшей сестры.
— Все тогда хотели быть модельерами и манекенщицами. Люди приходили, я устраивала кастинги, и из 100 человек оставалось четверо, с которыми я уже начинала работать, — вспоминает Татьяна Васильева. — Я помню время, когда мама привела к нам сестер на занятия в школу моделей. В итоге Наташа осталась у нас в агентстве и стала блистательной манекенщицей, таких как она можно пересчитать по пальцам за все 50 лет нашей работы. А вот у Ани просто не было на это времени.
Тем не менее сразу после окончания школы Анна Нетребко приняла участие в первом в истории Краснодара конкурсе красоты — «Ника-1988». Это яркое и непривычное для города шоу с ведущим Александром Масляковым и Вячеславом Добрыниным в качестве члена жюри состоялось в Театре оперетты и, по словам очевидцев, собрало полный зал, несмотря на довольно дорогие билеты.
Для того, чтобы определить победительницу, каждой из 12 участниц нужно было пройти серию конкурсов, в том числе интеллектуальных, и проявить свой артистический талант. В такой атмосфере Анна Нетребко чувствовала себя как рыба в воде и смогла завоевать титул «Вице-мисс», получив приз зрительских симпатий. Особенно все запомнили необычный номер, которым она покорила зал и членов жюри. Татьяна Васильева с улыбкой вспоминает тот вечер:
— Она вышла на сцену в роли Бабы-яги. Сыграла ее блистательно. Все были тронуты и взволнованы. Я помню, что Добрынин от Ани не мог оторвать глаз, настолько она была необыкновенно живой и артистичной. Говорили, что у мамы была цыганская кровь и, наверное, генетически это как-то в Анне выразилось. И теперь мы видим, какая она целеустремленная. Она уехала в Петербург и там добилась успеха. Помню, как Леонард Гатов (руководитель краснодарского творческого объединения «Премьера». — Прим. 93.RU.) уговаривал ее остаться в Краснодаре. Говорил: «Анечка, я тебе дам на Гидрострое однокомнатную квартиру, ты будешь припеваючи жить». Но через десять лет у нее была квартира в Вене, а затем и в Нью-Йорке.