От роли четвертого козленка до мировой славы. Как Анна Нетребко, отказавшись от карьеры модели, покорила оперную сцену

— Да, внешне она была очень красивенькой, но не только это ее красило — в ней были азарт, подвижность, активность, наблюдательность, умственные задатки. Ее отличала находчивость и сообразительность, она была такой затейницей, — вспоминает Светлана Райлян, первая учительница будущей певицы. Сначала она вела занятия у старшей из сестер Нетребко Натальи, а затем к тому же педагогу пришла и Аннушка, как ласково называет ее Светлана Ивановна спустя годы.



— То, что училась она отлично, это да, но не одна она такая в классе была. А вот то, что Аннушка уже тогда выделялась своим творчеством, активностью и серьезностью к делу, это точно. Она и пела, и танцевала, и прекрасно рисовала. С поведением тоже всё было в порядке. Активной она была там, где нужно было. Да и никто у нас тогда не безобразничал. У нее были прекрасные отношения с одноклассниками. Она была в центре всех событий класса, ее ребята очень любили, и девочки, и мальчики. Это было красиво.

