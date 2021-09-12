Шестеро умерли, Копосова победила рак, а Кулаков помог особенному сыну. Как сложилась судьба звезд сериала «След»

Так, в январе 2020-го от внезапно оторвавшегося тромба скончался 51-летний Данила Перов, сын Раисы Рязановой. В «Следе» он играл Олега Воронова, кроме того, засветился в «Интернах», «Марше Турецкого» и «Леди бомж». Со смертью артиста до сих пор не примирились знаменитая мама, супруга, с которой он прожил более 30 лет, и сын Андрей.



19 сентября прошлого года у себя на даче от остановки сердца умер 56-летний Владимир Чуприков, игравший сотрудников полиции в нескольких сериях «Следа». Также актер был известен по ролям в проектах «Молодежка», «Папины дочки» и «Возвращение Мухтара».

— Это был выдающийся актер театра и кино, режиссер и поэт. Он активно вел актерскую и просветительскую деятельность. Был ярым патриотом и от всей души любил свое дело! — писала в соцсетях вдова артиста Наталья.

Более 90 ролей было в копилке Александра Самойлова, в том числе и Вадик из сериала «След». Актер вырастил пятерых детей, четверо из которых пошли по его стопам, активно играл во МХАТе имени Горького и участвовал в театральных мероприятиях. Смерть 68-летнего Самойлова от коронавируса стала неожиданностью для коллег: в ноябре артист заболел, уже через 10 дней слег с пневмонией и попал в реанимацию, а 9 декабря скончался.

В феврале у 52-летнего Олега Валкмана, запомнившегося зрителям по роли патологоанатома Бориса Селиванова, резко поднялась температура. Близкие вызвали скорую, и несколько суток артист провел в реанимации, где в итоге и скончался. Как оказалось, актер давно жаловался на здоровье. «Где-то в ноябре мы с ним встречались, он был на съемках. Был приступ, ему стало нехорошо. Но вроде потом все было нормально. Ну у него была небольшая проблема, с чем связанная — неизвестно», — пояснял коллега умершего по сериалу, Сергей Пиоро.