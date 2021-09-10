В Новосибирском районе торжественно открыли водоколонку
В Новосибирском районе 9 сентября торжественно открыли водонапорную колонку. В восточной части села Новолуговое питьевой воды никогда не было. После того как в центральной части села провели трубы, в восточной решили установить колонку.
На торжественное открытие колонки пришли около 30 человек.
— Там отдельная проблема с питьевой водой. Воду постоянно возили с Первомайки. Вода, чтобы помыться или руки помыть, есть, но мы на ней не готовим и не пьем ее. Постоянно с пятилитровками либо к родственникам на квартиру ездим, либо на Первомайку, там колонка есть. Мы живем в Новолуговом не очень давно, но другие жители говорят, что проблема еще и 30 лет назад была. При бывшем главе, который ее не решил никак, была, а этот вроде бы молодой активный дяденька, вроде он всё решил. И нас задело это, повесили бы объявления, что вот у нас теперь есть колонка, приходите, пользуйтесь. Так они же выкинули пафосное объявление. И понеслась. Вся администрация была. Мы все ждали, может, Травников приедет, — поделилась местная жительница Елена Жеребцова.
На мероприятии был глава администрации Александр Раитин, который поздравил жителей с новой колонкой и рассказал, что через несколько лет появится водопровод.
— Долгожданное событие для нашего села, особенно для жителей восточной части. В центральной части села имеется городской водопровод, к которому каждый житель может подключиться. Но, к сожалению, на сегодняшний день вся восточная часть не имеет возможности подключаться к водопроводу. Но мы не стоим на месте. В данный момент ведется проектирование водопровода, и по нашим планам, по нашим расчетам строительство в восточной части начнется в следующем году, и растянется это на несколько лет. Было принято решение, что пока ведутся все процедуры согласования, пока технические возможности и готовится проект, установить колонку. Место выбрано неслучайно — сюда можно дойти пешком, не надо ездить на Первомайку. И там колонки закрывают. И, в принципе, идет тенденция в городе — закрывать колонки, — высказался на открытии глава поселения Александр Раитин.
В администрации села Новолуговое на звонки НГС не ответили.
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