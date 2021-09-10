На торжественное открытие колонки пришли около 30 человек.

— Там отдельная проблема с питьевой водой. Воду постоянно возили с Первомайки. Вода, чтобы помыться или руки помыть, есть, но мы на ней не готовим и не пьем ее. Постоянно с пятилитровками либо к родственникам на квартиру ездим, либо на Первомайку, там колонка есть. Мы живем в Новолуговом не очень давно, но другие жители говорят, что проблема еще и 30 лет назад была. При бывшем главе, который ее не решил никак, была, а этот вроде бы молодой активный дяденька, вроде он всё решил. И нас задело это, повесили бы объявления, что вот у нас теперь есть колонка, приходите, пользуйтесь. Так они же выкинули пафосное объявление. И понеслась. Вся администрация была. Мы все ждали, может, Травников приедет, — поделилась местная жительница Елена Жеребцова.