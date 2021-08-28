Под гром аплодисментов: новосибирцы простились с Лаврентием Сорокиным

Лаврентий Анатольевич Сорокин родился в 1960 году. Окончил Новосибирское театральное училище в 1986 году. Весной 1986 года становится актером Оренбургского областного драматического театра имени М. Горького, с 1991 года до весны 2006-го — актер Норильского Заполярного театра драмы им. В. Маяковского. В труппу «Красного факела» Сорокин был приглашен из Норильского Заполярного театра драмы им. В. В. Маяковского в 2006 году. С 2010 года служил в театре «Глобус». Лауреат многих театральных премий, в том числе «Золотой маски».



Редакция НГС приносит глубочайшие соболезнования родным, близким и поклонникам творчества Лаврентия Сорокина.

