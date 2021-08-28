Под гром аплодисментов: новосибирцы простились с Лаврентием Сорокиным

28 августа в театре «Глобус» прошло прощание с Лаврентием Сорокиным — заслуженный артист России прослужил в нём больше 10 лет.
— Много цветов. Многие сидят в зале на зрительских местах, некоторые на ступеньках, — передал корреспондент НГС Илья Калинин. — В какой-то момент актеры «Глобуса» выстроились перед большой сценой лицом к гробу, стояли минуту, потом зааплодировали. Провожали тоже аплодисментами.
О смерти актёра театр сообщил 25 августа. Лаврентию Сорокину было 60 лет, с 2014 года он боролся с раком. Как тогда рассказал НГС сам актер, к врачу он обратился из-за слабости и приступов кашля. Сначала его лечили от туберкулеза, затем от бронхиолита. В итоге КТ показала, что у артиста — новообразование в правом легком размером с кулак, и он отправился на операцию в Берлин. Коллеги помогли собрать ему почти 600 тысяч рублей. В 2019 году новосибирские актеры перечислили ему свои гонорары. Несмотря на болезнь, артист продолжал выступать на сцене.
Лаврентий Анатольевич Сорокин родился в 1960 году. Окончил Новосибирское театральное училище в 1986 году. Весной 1986 года становится актером Оренбургского областного драматического театра имени М. Горького, с 1991 года до весны 2006-го — актер Норильского Заполярного театра драмы им. В. Маяковского. В труппу «Красного факела» Сорокин был приглашен из Норильского Заполярного театра драмы им. В. В. Маяковского в 2006 году. С 2010 года служил в театре «Глобус». Лауреат многих театральных премий, в том числе «Золотой маски».
Редакция НГС приносит глубочайшие соболезнования родным, близким и поклонникам творчества Лаврентия Сорокина.