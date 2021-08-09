9 августа понедельник
СЕЙЧАС +22°С
Пробки 2/10
usd 73.13
eur 86.46
Тема дняПочему в Новосибирске пахнет? И когда уйдет вонь?

Все новости

Все новости

«Пока с трудом, но дышу»: певица МакSим рассказала о своем состоянии после полутора месяцев комы

Ее переводят из реанимации в обычную палату

1 950
14Обсудить

Поделиться

Врачи запретили артистке перелеты и выступления

Врачи запретили артистке перелеты и выступления

Поделиться

Певица МакSим окончательно пришла в себя после полутора месяцев искусственной комы. С 19 июня артистка находилась на ИВЛ, после того, как ее госпитализировали с 75% поражения легких. На днях менеджер МакSим сообщила, что ее вывели из комы, а сегодня на связь вышла и сама певица — в Instagram она рассказала о своем самочувствии и выразила благодарность врачам, которые ее лечили, и всем, кто за нее переживал.

— Мне очень помогло, что за меня переживали, думали обо мне и молились, меня это вытащило с того света, — написала певица. — Когда врачи спросили меня, сколько, по-моему мнению, я пролежала в коме, я сказала 2 дня. Я не могла поверить, что прошло больше месяца. Сейчас я по-прежнему очень слабая, когда пытаюсь ходить, начинаются сильные головокружения. Но я надеюсь, что в скором времени смогу оказаться дома, чтобы обнять свою семью.

Сегодня МакSим переводят из реанимации в обычную палату.

— Легкие пока восстанавливаются, напрягать их нельзя. Но я благодарна всем вам, врачам и Господу Богу за то, что я продолжаю жить на этой Земле, и, хоть пока с трудом, но дышу, — пишет певица.

Чтобы легкие восстановились, врачи временно запретили МакSим перелеты и выступления. Пока она ждет выписки, чтобы встретиться с семьей.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК3
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ1

Поделиться

Поделиться

МакSиммузыкареанимацияИВЛкоронавирус
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться
Загрузка...
Загрузка...