«Пока с трудом, но дышу»: певица МакSим рассказала о своем состоянии после полутора месяцев комы

Певица МакSим окончательно пришла в себя после полутора месяцев искусственной комы. С 19 июня артистка находилась на ИВЛ, после того, как ее госпитализировали с 75% поражения легких. На днях менеджер МакSим сообщила, что ее вывели из комы, а сегодня на связь вышла и сама певица — в Instagram она рассказала о своем самочувствии и выразила благодарность врачам, которые ее лечили, и всем, кто за нее переживал.



— Мне очень помогло, что за меня переживали, думали обо мне и молились, меня это вытащило с того света, — написала певица. — Когда врачи спросили меня, сколько, по-моему мнению, я пролежала в коме, я сказала 2 дня. Я не могла поверить, что прошло больше месяца. Сейчас я по-прежнему очень слабая, когда пытаюсь ходить, начинаются сильные головокружения. Но я надеюсь, что в скором времени смогу оказаться дома, чтобы обнять свою семью.