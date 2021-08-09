«Пока с трудом, но дышу»: певица МакSим рассказала о своем состоянии после полутора месяцев комы

Певица МакSим окончательно пришла в себя после полутора месяцев искусственной комы. С 19 июня артистка находилась на ИВЛ, после того, как ее госпитализировали с 75% поражения легких. На днях менеджер МакSим сообщила, что ее вывели из комы, а сегодня на связь вышла и сама певица — в Instagram она рассказала о своем самочувствии и выразила благодарность врачам, которые ее лечили, и всем, кто за нее переживал.
— Мне очень помогло, что за меня переживали, думали обо мне и молились, меня это вытащило с того света, — написала певица. — Когда врачи спросили меня, сколько, по-моему мнению, я пролежала в коме, я сказала 2 дня. Я не могла поверить, что прошло больше месяца. Сейчас я по-прежнему очень слабая, когда пытаюсь ходить, начинаются сильные головокружения. Но я надеюсь, что в скором времени смогу оказаться дома, чтобы обнять свою семью.
Сегодня МакSим переводят из реанимации в обычную палату.
— Легкие пока восстанавливаются, напрягать их нельзя. Но я благодарна всем вам, врачам и Господу Богу за то, что я продолжаю жить на этой Земле, и, хоть пока с трудом, но дышу, — пишет певица.
Чтобы легкие восстановились, врачи временно запретили МакSим перелеты и выступления. Пока она ждет выписки, чтобы встретиться с семьей.