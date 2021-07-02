Пенсионный фонд начал массово уничтожать архивные документы новосибирцев

Какие документы уничтожают

По новому приказу пенсионные дела умерших новосибирцев уничтожат к концу 2021 года, подтвердили в ПФР на запрос НГС по ситуации. В фонде пояснили, что это касается дел, у которых истек срок хранения. Так, у пенсионных дел, где были выплаты по старости, срок хранения — 20 лет после смерти. В ПФР отмечают, что закон не предусматривает передачу данных о выплатных делах в госархив или родственникам умерших.

По информации от организатора общественной российской группы «Архивный дозор» Виталия Семёнова, это около 22 миллионов дел по всей России. И хотя новосибирский архив небольшой, так как сам Новосибирск довольно молодой, там могут храниться дела ветеранов. В уничтожаемых архивах хранятся важные для исследователей документы: оригиналы трудовых книжек, анкеты-оригиналы при поступлении на работу, в случае если это как то связано с ветераном войны, например, это пенсия по утрате кормильца, оригинальные похоронки с фронта, указание, где человек погиб, где служил. В этих документах хранится информация о репрессиях. И, как утверждают общественники, большинство документов — оригинальные справки, ксероксов в то время не было.