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Пенсионный фонд начал массово уничтожать архивные документы новосибирцев

В архивах хранятся пенсионные книжки ветеранов и анкеты для поступления на работу

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Приказ об уничтожении архивных дел вступил в силу <nobr class="_">1 апреля</nobr> <nobr class="_">2021 года</nobr>

Приказ об уничтожении архивных дел вступил в силу 1 апреля 2021 года

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В Новосибирской области, как и по всей России, массово уничтожают архивы Пенсионных фондов, в которых хранятся исторические документы, трудовые книжки умерших людей, в том числе ветеранов. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации об изменении сроков хранения дел и последующего их уничтожения вступил в силу 1 апреля 2021 года. Общественники о проблеме узнали только в мае и забили тревогу — они заявляют, что такое уничтожение равняется преступлению. Они написали письма всем губернаторам страны, в том числе и новосибирскому. НГС разобрался, в чём ценность этих архивов, что расстраивает общественников и можно ли спасти исторические документы.

Какие документы уничтожают

По новому приказу пенсионные дела умерших новосибирцев уничтожат к концу 2021 года, подтвердили в ПФР на запрос НГС по ситуации. В фонде пояснили, что это касается дел, у которых истек срок хранения. Так, у пенсионных дел, где были выплаты по старости, срок хранения — 20 лет после смерти. В ПФР отмечают, что закон не предусматривает передачу данных о выплатных делах в госархив или родственникам умерших.

По информации от организатора общественной российской группы «Архивный дозор» Виталия Семёнова, это около 22 миллионов дел по всей России. И хотя новосибирский архив небольшой, так как сам Новосибирск довольно молодой, там могут храниться дела ветеранов. В уничтожаемых архивах хранятся важные для исследователей документы: оригиналы трудовых книжек, анкеты-оригиналы при поступлении на работу, в случае если это как то связано с ветераном войны, например, это пенсия по утрате кормильца, оригинальные похоронки с фронта, указание, где человек погиб, где служил. В этих документах хранится информация о репрессиях. И, как утверждают общественники, большинство документов — оригинальные справки, ксероксов в то время не было.

— Там же хранятся материалы людей, которые работали на каких-то важных для Победы заводах. Например, был завод, на котором в новосибирской области ковали Победу. Соответственно, человек там работал и он подавал заявление туда, — уточнил Виталий.

В Пенсионном фонде Новосибирской области утверждают, что никакой исторической важности уничтожаемые документы не имеют.

— Трудовая книжка остается у гражданина, свидетельства о рождении — у родственников, справки о ранениях, обучении хранятся в других организациях. Выплатные дела также не содержат фотографий умерших граждан, — сообщили в пресс-службе ПФР по Новосибирской области. Уничтожать документы собираются каждый квартал.

Негде хранить

Про начало уничтожения архивов Виталий Семёнов, организатор группы «Архивный дозор», узнал 13 мая. Реагировать они с другими архивистами начали 19 мая. Семёнов заявляет, что делом уже заинтересовался Следственный комитет РФ и даже отправил уведомление во все отделения ПФР, чтобы те прекратили уничтожение до прояснения обстоятельств. В ПФР на запрос корреспондента НГС не подтвердили и не опровергли информацию о том, что им прислали уведомления.

В Новосибирске, по словам Виталия, проблема еще и в самой работе архивов. Чтобы увидеть документы, человек должен записаться за три месяца. Главное нарушение, которое видят общественники, — неправильно проведенная экспертиза. По экспертизе ПФР уничтожаемые дела не несут исторической ценности, но Виталий утверждает, что к этому исследованию не были привлечены архивисты с историческим образованием в регионах, а в Пенсионных фондах историки не работают.

— Я лично окончил исторический факультет МГУ, я в архивах работал 12 лет и железобетонно уверен, что это ценные документы, особенно в тех местах, где не сохранились документы прочего советского периода. ПФР решил всё уничтожить, якобы они имеют право не привлекать людей, которые бы делали экспертизу ценности. Вы обязательно должны привлекать архивистов. Это бардак. По идее, сверху должна была быть выписана единая методичка, что уничтожается, а что нет, но нет такой методички, — рассказал Виталий.

Основная причина уничтожения архивов — их просто негде хранить, а отсканировать документы очень дорого. В письме губернаторам предложили создать музей на федеральном уровне, где можно было бы хранить хотя бы часть дел. Другое предложение — использовать музей, который сейчас планирует построить федеральное правительство. НГС отправил запрос в пресс-службу губернатора НСО, чтобы уточнить, получено ли было это письмо.

— Создать в этом новом музее Вооруженных Сил при РФ фонд, который называется «архивный фонд солдатской семьи» и туда перенаправлять достаточно большое количество дел на ветеранов, на их семьи и так далее. Мы предложили сенаторам изучить наши предложения, которые были составлены «Архивным дозором», либо поддержать от своего региона или не поддержать, — объяснил Виталий.

Некоторые работники ПФР на проблему уничтожения важных архивов реагируют самостоятельно. Например, в Иркутской области выдают дела на руки, надо лишь доказать родство. Или в некоторых регионах пытаются передать в музеи, хотя они не являются хранителями архивных фондов.

Запросите документы своих родственников

Новосибирские активисты также начали свою деятельность для спасения местных архивов. Самое быстрое решение — заказать копии или оригиналы документов из ПФР на своих родственников.

— Есть множество причин, по которым оригиналы могут быть утрачены и в семье, и в архивах. Сейчас ситуация такова, что целый пласт документов под угрозой уничтожения — по формальному признаку, по истечению срока годности. По закону должна быть экспертиза ценности документов. По факту чаще всего эта экспертиза проводится сугубо формально. В лучшем случае выбирается несколько дел для передачи в музей ПФР. Для музея этого достаточно, для исторических исследований — это капля в море, — рассказал Александр Казаров, новосибирский активист «Архивного дозора».

Александр считает, что должен быть пересмотрен весь подход к сохранению архивов.

— Но тактически есть возможность запросить документы из пенсионных дел своих родственников и получить их (копии) после подтверждения родства. Чем больше таких запросов, тем больше документов будет спасено. Но это опять-таки капля в море. Но такие запросы дают нам возможность представить, что именно содержится в выплатных делах, — поделился Александр.

Управление государственной архивной службы на запрос НГС не ответило спустя неделю после отправления запроса.

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ПФРархивдозор
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