Пенсионный фонд начал массово уничтожать архивные документы новосибирцев

В Новосибирской области, как и по всей России, массово уничтожают архивы Пенсионных фондов, в которых хранятся исторические документы, трудовые книжки умерших людей, в том числе ветеранов. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации об изменении сроков хранения дел и последующего их уничтожения вступил в силу
Какие документы уничтожают
По новому приказу пенсионные дела умерших новосибирцев уничтожат к концу 2021 года, подтвердили в ПФР на запрос НГС по ситуации. В фонде пояснили, что это касается дел, у которых истек срок хранения. Так, у пенсионных дел, где были выплаты по старости, срок хранения —
По информации от организатора общественной российской группы «Архивный дозор» Виталия Семёнова, это около 22 миллионов дел по всей России. И хотя новосибирский архив небольшой, так как сам Новосибирск довольно молодой, там могут храниться дела ветеранов. В уничтожаемых архивах хранятся важные для исследователей документы: оригиналы трудовых книжек, анкеты-оригиналы при поступлении на работу, в случае если это как то связано с ветераном войны, например, это пенсия по утрате кормильца, оригинальные похоронки с фронта, указание, где человек погиб, где служил. В этих документах хранится информация о репрессиях. И, как утверждают общественники, большинство документов — оригинальные справки, ксероксов в то время не было.
— Там же хранятся материалы людей, которые работали на каких-то важных для Победы заводах. Например, был завод, на котором в новосибирской области ковали Победу. Соответственно, человек там работал и он подавал заявление туда, — уточнил Виталий.
В Пенсионном фонде Новосибирской области утверждают, что никакой исторической важности уничтожаемые документы не имеют.
— Трудовая книжка остается у гражданина, свидетельства о рождении — у родственников, справки о ранениях, обучении хранятся в других организациях. Выплатные дела также не содержат фотографий умерших граждан, — сообщили в пресс-службе ПФР по Новосибирской области. Уничтожать документы собираются каждый квартал.
Негде хранить
Про начало уничтожения архивов Виталий Семёнов, организатор группы «Архивный дозор», узнал
В Новосибирске, по словам Виталия, проблема еще и в самой работе архивов. Чтобы увидеть документы, человек должен записаться за три месяца. Главное нарушение, которое видят общественники, — неправильно проведенная экспертиза. По экспертизе ПФР уничтожаемые дела не несут исторической ценности, но Виталий утверждает, что к этому исследованию не были привлечены архивисты с историческим образованием в регионах, а в Пенсионных фондах историки не работают.
— Я лично окончил исторический факультет МГУ, я в архивах работал
Основная причина уничтожения архивов — их просто негде хранить, а отсканировать документы очень дорого. В письме губернаторам предложили создать музей на федеральном уровне, где можно было бы хранить хотя бы часть дел. Другое предложение — использовать музей, который сейчас планирует построить федеральное правительство. НГС отправил запрос в пресс-службу губернатора НСО, чтобы уточнить, получено ли было это письмо.
— Создать в этом новом музее Вооруженных Сил при РФ фонд, который называется «архивный фонд солдатской семьи» и туда перенаправлять достаточно большое количество дел на ветеранов, на их семьи и так далее. Мы предложили сенаторам изучить наши предложения, которые были составлены «Архивным дозором», либо поддержать от своего региона или не поддержать, — объяснил Виталий.
Некоторые работники ПФР на проблему уничтожения важных архивов реагируют самостоятельно. Например, в Иркутской области выдают дела на руки, надо лишь доказать родство. Или в некоторых регионах пытаются передать в музеи, хотя они не являются хранителями архивных фондов.
Запросите документы своих родственников
Новосибирские активисты также начали свою деятельность для спасения местных архивов. Самое быстрое решение — заказать копии или оригиналы документов из ПФР на своих родственников.
— Есть множество причин, по которым оригиналы могут быть утрачены и в семье, и в архивах. Сейчас ситуация такова, что целый пласт документов под угрозой уничтожения — по формальному признаку, по истечению срока годности. По закону должна быть экспертиза ценности документов. По факту чаще всего эта экспертиза проводится сугубо формально. В лучшем случае выбирается несколько дел для передачи в музей ПФР. Для музея этого достаточно, для исторических исследований — это капля в море, — рассказал Александр Казаров, новосибирский активист «Архивного дозора».
Александр считает, что должен быть пересмотрен весь подход к сохранению архивов.
— Но тактически есть возможность запросить документы из пенсионных дел своих родственников и получить их (копии) после подтверждения родства. Чем больше таких запросов, тем больше документов будет спасено. Но это опять-таки капля в море. Но такие запросы дают нам возможность представить, что именно содержится в выплатных делах, — поделился Александр.
Управление государственной архивной службы на запрос НГС не ответило спустя неделю после отправления запроса.
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